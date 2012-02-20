Анонс на 20 лютого

* Відбудеться засідання Погоджувальної ради ВРУ.

* Відбудеться прес-конференція "Які можліві Наслідки Припинення фінансування МВФ України?" У прес-конференции візьмуть участь: Василь Горбаль - народний депутат України, член ради НБУ; Олег Устенко - виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера; Сергій Яременко - фінансовий експерт, колішній заступник Голови НБУ.

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція з питань удосконалення законодавства про оподаткування туристичної діяльності. Нещодавно в Закон «Про туризм» були внесені зміни, значною мірою усувають неоднозначність у питанні відповідальності туроператорів за порушення договору. Однак існує ряд факторів, що заважають розвитку туризму в Україні. Мова йде про відсутність у представників малого бізнесу в туризмі можливості застосовувати зручну другу групу платників єдиного податку. КЦПРБ направив органам влади ряд звернень з пропозиціями щодо внесення змін до Податкового кодексу, спрямованими на удосконалення законодавчого регулювання обліку та оподаткування турфірм. Прес-конференція організована з метою привернути увагу суб`єктів законодавчої ініціативи до існуючих проблем оподаткування в туристичній галузі. Спікери прес-конференції: керівник КЦПРБ Дмитро Гарний, податковий консультант Олександра Федак (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* У Київському апеляційному господарському суді відбудеться засідання у справі про розгляд апеляційної скарги ВАТ "Авіакомпанія "Сибір" (Росія) на рішення господарського суду м. Києва від 6 вересня 2011 року, яким авіакомпанії було відмовлено в її позові про стягнення c Міноборони Україні $ 15,32 млн. у зв`язку з понесеними авіакомпанією збитком при катастрофі її пасажирського літака Ту-154 в 2001 році. Представником інтересів авіакомпанії "Сибір" в суді є компанія Правова група "Павленко і Побережнюк".

* Прем`єр-міністр Україна Микола Азаров проведе зустріч з Головою Державної Думи Російської Федерації Сергієм Наришкіним.

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