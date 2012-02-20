Латиші проголосували проти надання російській мові статусу державної

Жителі Латвії проголосували проти надання російській мові статусу державної, повідомляє РІА «Новости».

Президент Латвії Андріс БЕРЗИНЬШ подякував громадянам країни, які на референдумі проголосували проти надання російській мові державного статусу.

Референдум пройшов у республіці в суботу. За результатами опрацювання даних з усіх 1035 дільниць, відкритих на референдумі, за надання російській мові статусу державної проголосували 273 347 людей, проти - 821 722 людини. Недійсними визнано 3524 бюлетені.

"Дякую всім, хто встав на захист державної мови і Латвії як єдиної країни у світі, де латиська мова, народні традиції і все латиське можуть існувати, розвиватися і об`єднувати всіх, хто є дійсними патріотами цієї країни", - сказав А.БЕРЗИНЬШ.

За словами президента Латвії, референдум став серйозним уроком для суспільства.

"Я дякую всім, хто зумів зберегти в розпаленій атмосфері референдуму холоднокровність і толерантність, не піддався на провокації і розпалювання ворожнечі. Водночас нам потрібно пам`ятати, що з референдумом нічого не закінчується. Усі, хто хоче тут жити на основі взаємної поваги і розуміння, мають негайно почати дискусію, діалог про те, як подолати підозри, образи і непорозуміння. Інакше люди з екстремістськими поглядами зможуть так само маніпулювати нашим суспільством, як це нерідко траплялося раніше", - сказав А.БЕРЗИНЬШ.

На даний момент у республіці одна державна мова - латиська.

Для того, щоб російська мова стала другою державною в Латвії, було необхідно, аби на референдумі за це проголосували не менш як 771 893 громадяни Латвії - половина всіх громадян країни, які мають право голосу.

У Латвії проживають 2,1 мільйона людей. З них 319 тисяч чоловік є негромадянами - особами, які постійно проживають у республіці, але які мають низку обмежень у правах. Зокрема, негромадяни не можуть брати участі у виборах і референдумах.