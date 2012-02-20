ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 20 лютого

Економічні матеріали Українські ЗМІ Видання «Діло» в публікації «Київ не зможе використовувати 10%-ну знижку на газ для ЄС як аргумент у переговорах з «Газпромом» - думка» пише: «Газпром» понизив ціну газу деяким європейським країнам в середньому на 10%. Зокрема, "подарунки" одержали французька GDF Suez, німецька Wingas, словацька SPP. Але Україна навряд чи зможе використовувати це як аргумент у переговорах з російським монополістом.

http://delo.ua/ukraine/kiev-ne-smozhet-ispolzovat-10-nuju-skidku-na-gaz-dlja-es-kak-arg-173710/

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Також «Діло» в публікації «При визначенні дефіциту бюджету Кабмін не врахував 22 млрд. грн.» пише: за експертними даними, реальний дефіцит держбюджету України в 2011 році вдвічі перевищив офіційні дані, оприлюднені Кабміном.

http://delo.ua/ukraine/pri-opredelenii-deficita-bjudzheta-kabmin-ne-uchel-22-mlrd-grn-173730/

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«Діло» в публікації «Судді вирішили, які рішення судів будуть доступні громадськості» пише: Рада суддів, згідно з новим скандальним законом, затвердила перелік судових рішень, які будуть вноситися до Держреєстру судових рішень.

http://delo.ua/ukraine/sudi-reshili-kakie-reshenija-sudov-budut-dostupny-obschestvennosti-173736/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Процентні відносини», в якому пише: Росія запропонувала Україні відновити заморожені з середини січня переговори про зниження ціни газу. Москва пішла на цей крок після того, як знижок - в середньому на 10% - добилися європейські компанії. Для України йдеться про тих-таки 10% і лише за умови закупівлі всього законтрактованого раніше об`єму палива. Така пропозиція не влаштовує Україну. Ініціативу Москви слід розглядати радше як реакцію на спроби Києва залучити до вирішення проблеми європейських інвесторів і понизити обсяги закупівлі, відзначають експерти.

http://www.kommersant.ua/doc/1877263

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Інтернет на трьох», у якому пише: в інтернет-бізнес, створений бізнесменами Петром Порошенком і Борисом Ложкіним, увійдуть активи Рината Ахметова. Партнери заснували компанію United Online Ventures (UOV), куди ввійдуть портали i.ua, bigmir.net і tochka.net. Досі інтернет-бізнес Ахметова не був комерційно успішним, стверджують учасники ринку. В об`єднаній компанії його частка становитиме лише 24,9%, проте до кінця року може збільшитися до 49,9%.

http://www.kommersant.ua/doc/1877436

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Видання «Економічні відомості» в публікації «Пшеницю більше не купують» пише: зернотрейдери прислухалися до чиновників і припинили закупівлю зерна на внутрішньому ринку. До липня на зовнішні ринки буде поставлено ще не більш ніж 1,7 млн. т пшениці, внаслідок чого залишки становитимуть не менш як 8 млн. т.

http://markets.eizvestia.com/full/pshenicu-bolshe-ne-zakupayut

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Банки пробачили безнадійним», у якому пишуть: обсяг проблемної заборгованості у портфелях банків у 2011 р. дещо знизився. Але приводу для оптимістичних настроїв, як і раніше, немає - причина зовсім не в поліпшенні макроекономічного клімату в країні, а в списанні поганих боргів банками.

http://finance.eizvestia.com/full/banki-prostili-beznadezhnyh

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Газета «Сьогодні» в публікації «Українці, у яких є заощадження в доларах, зможуть заробити» пише: Мінфін хоче в другому кварталі почати випуск валютних облігацій для фізосіб.

http://www.segodnya.ua/news/14340180.html

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Також «Сьогодні» в публікації «Ротація складу від Януковича: місця одержали «вимогливі» пише: верховний головнокомандувач - президент Віктор Янукович продовжує кадрові перестановки у військовому відомстві.

http://www.segodnya.ua/news/14340236.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Греція - Євросоюз: "фінальна стадія" близька до продовження...» пише: домовленості щодо Греції залишаються пустою теорією. Навесні країну чекають вибори, після яких усе може «зійти нанівець». Адже долю вільної держави у вільній Європі досі, на щастя, вирішують її вільні громадяни.

http://economics.unian.net/rus/detail/120323

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Російські ЗМІ Видання «Ведомости» в публікації «Путін придумав, як повернути російському ОПК світове лідерство» пише: Росія нікого не повинна вводити у спокусу своєю слабкістю, тому вона ні за яких умов не відмовиться від потенціалу стратегічного стримування і буде зміцнювати його, пише у своїй шостій програмній статті кандидат у президенти.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1508455/putin_pridumal_kak_obespechit

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Також «Ведомости» в публікації «МТС об`єднується з «Ростелекомом» в ім`я четвертого покоління зв`язку» пишуть: МТС і «Ростелеком» об`єднують мережеву інфраструктуру, необхідну для розгортання стільникових мереж четвертого покоління. Об`єднання також дозволить компаніям скоротити щорічні капітальні витрати на 10%.

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1508328/soyuz_rostelekoma_i_mts

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Видання «Известия» в публікації «У космос з відхиленнями» пише: російські вчені вважають, що планку медичних вимог до тих, хто хоче стати космонавтом, пора знижувати.

http://izvestia.ru/news/515954

(УНІАН)