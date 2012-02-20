Анонс на 21 лютого

* Відбудеться Міжнародний інвестиційний форум "Інновації. Ініціатива. Інвестиції. Інфраструктура". Мета форуму, організатором якого виступає КОДА - зміцнення міжрегіонального та міжнародного співробітництва, розвиток партнерських відносин державних структур і приватного капіталу в економічній і соціальній сферах області, створення максимально сприятливого інвестиційного клімату в умовах державно-приватного партнерства. На форумі відбудеться засідання Міжнародного Трейд-клубу за участю більше 50 представників 32-х країн світу з підприємцями Київської області. В рамках форуму відбудеться виставка - презентація, а також будуть представлені численні інвестиційні ініціативи.

10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Комп`ютерне піратство і дії влади». Організатор - Асоціація підприємств інформаційних технологій України (АПІТУ). Учасники: Елліна Шнурко-Табакова, голова правління АПІТУ, Юрій Омельченко, керівник відділу інтелектуальної власності Microsoft Ukraine, Павло Миколюк, юридичний представник Adobe Systems Inc. в Україні. Питання: Про загрози для країни в зв`язку з недостатніми діями держави в боротьбі з піратством, Пропозиції АПІТУ щодо встановлення цивілізованих відносин на ринках інтелектуальної власності (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (044) 236 4859, office@apitu.org.uа. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Під головуванням Президента України Віктора Януковича відбудеться засідання Ради регіонів.

* Прес-конференція на тему: «Як залучити українського приватного інвестора на фондовий ринок". Учасники: директор Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України Юрій Бойко, президент Асоціації "Фондове партнерство" Ірина Заря, керівник інтернет-порталу FundMarket Роман Мотичак.

* Відбудеться круглий стіл на тему: «Торгові війни: проблема якості українського сиру або велика політика? Наскільки конкурентоспроможні вітчизняні виробники молочної продукції?". Запрошені: Василь Бондаренко, голова правління Національної асоціації молочників України "Укрмолпром", Андрій Дикун, президент Асоціації виробників молока України, Андрій Гетя, директор департаменту ринків тваринництва Міністерства аграрної політики і продовольства України, Олександр Куц, директор департаменту продовольства Міністерства аграрної політики і продовольства України; Лідія Карпенко, Союз молочних підприємств України та ін.

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Сир та інші. Якість молочних продуктів України». В роботі візьме участь: заступник відділом гігієни харчування та безпеки їжі Центру радіаційної медицини АМНУ Гнат Матасар.

* Прес-конференція на тему: "Скільки фальсифікату в українських аптеках? Нові правила перевірок". У прес-конференції візьмуть участь: народний депутат, представник фракції КПУ, екс-міністр охорони здоров`я Юрій Гайдаєв, голова Державної служби України з лікарських засобів Олексій Соловйов, експерт "Фонду суспільної безпеки" Віталій Скороходов. Організатор - ГолосUA.

* Відбудеться засідання Правління Асоціації міст України. Під час засідання відбудеться урочисте підписання Угоди про співробітництво між Асоціацією міст України та Українським Союзом Промисловців та Підприємців. Угоду підпишуть Президент АМУ, Дніпропетровський міський голова Куліченко і президент УСПП, радник Президента України, народний депутат А.Кінах. Члени Правління планують схвалити пропозиції до Основних напрямів бюджетної політики на 2013 рік, обговорити питання тарифної політики в сфері житлово-комунальних послуг, затвердити План роботи на 2012 рік.

* Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань соціальної політики та праці. Розглядатимуться: Проект Трудового кодексу України; Проект закону про внесення змін до Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (про впровадження механізмів підтримки розвитку підприємницької діяльності та створення нових робочих місць) та інші.

* Круглий стіл на тему: «Практичні аспекти захисту інтелектуальної власності для бізнесу». Учасники: Сергій МОСОВ, радник президента УСПП з питань інтелектуальної власності Олексій Васильєв, директор Асоціації «Інформатіо-Консорціум», Тетяна Трембовецька, патентний повірений, керуючий партнер патентно-юридичної агенції «Голдмарк», Тетяна Павлюк, президент Федерації оцінювачів бізнесу та інтелектуальної власності; Наталія Науменко, аудитор АКФ «Компас».

* Засідання НКРЕ

* 11-30 - В УНІАН відбудеться круглий стіл на тему: «Перспективи європейської інтеграції України». До участі запрошені депутати Європарламенту Олександр Мирський і Владко Панайотов, депутати Верховної Ради України Юлія Льовочкіна, Микола Катеринчук, Ірина Геращенко, Ірина Бережна.

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