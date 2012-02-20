Курс НБУ на 21.02.12
19:52, 20 лютого 2012Різне
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Офіційний курс НБУ на 21.02.12100 USD США - 798.7500 (на 20 лютого - 798.8300)100 EUR - 1059.6218 (на 20 лютого - 1051.1804)10 RUR - 2.6821 (на 20 лютого - 2.6629)Облікові курси банківських металів на 21.02.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-138143.81 (на 20 лютого-138357.36) 961XAG10Срібло-2680.61 (на 20 лютого-2674.48) 962XPT10Платина -131634.00 (на 20 лютого-130768.47) 964XPD10Паладій-55353.38 (на 20 лютого-55518.69)
Офіційний курс НБУ на 21.02.12
100 USD США - 798.7500 (на 20 лютого - 798.8300)
100 EUR - 1059.6218 (на 20 лютого - 1051.1804)
10 RUR - 2.6821 (на 20 лютого - 2.6629)
Облікові курси банківських металів на 21.02.12 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото - 138143.81 (на 20 лютого - 138357.36)
961 XAG 10 Срібло - 2680.61 (на 20 лютого - 2674.48)
962 XPT 10 Платина - 131634.00 (на 20 лютого - 130768.47)
964 XPD 10 Паладій - 55353.38 (на 20 лютого - 55518.69)
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