Курс НБУ на 21.02.12

Офіційний курс НБУ на 21.02.12100 USD США - 798.7500 (на 20 лютого - 798.8300)100 EUR - 1059.6218 (на 20 лютого - 1051.1804)10 RUR - 2.6821 (на 20 лютого - 2.6629)Облікові курси банківських металів на 21.02.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-138143.81 (на 20 лютого-138357.36) 961XAG10Срібло-2680.61 (на 20 лютого-2674.48) 962XPT10Платина -131634.00 (на 20 лютого-130768.47) 964XPD10Паладій-55353.38 (на 20 лютого-55518.69)

Офіційний курс НБУ на 21.02.12 100 USD США - 798.7500 (на 20 лютого - 798.8300) 100 EUR - 1059.6218 (на 20 лютого - 1051.1804) 10 RUR - 2.6821 (на 20 лютого - 2.6629) Облікові курси банківських металів на 21.02.12 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 138143.81 (на 20 лютого - 138357.36) 961 XAG 10 Срібло - 2680.61 (на 20 лютого - 2674.48) 962 XPT 10 Платина - 131634.00 (на 20 лютого - 130768.47) 964 XPD 10 Паладій - 55353.38 (на 20 лютого - 55518.69)

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