ТОП-10 (20 лютого)

Єфремов заявляє, що ВР поки не готова до ратифікації угоди про зону вільної торгівлі в рамках СНД

Голова фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що Верховна Рада наразі не готова до синхронної ратифікації Угоди про зону вільної торгівлі з країнами СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ заявив сьогодні під час брифінгу, коментуючи можливість синхронної ратифікації угоди парламентами України та Росії.

«Ми не готові на сьогодні до того, щоб імплементувати той документ, який є», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

За його словами, наразі над документом продовжується робота спільно з представниками Російської Федерації. «Якщо ми доопрацюємо його до того стану, який ми розуміємо, ми готові будемо вийти на імплементацію в будь-який день. Але на сьогодні така робота ще не закінчена», - наголосив О.ЄФРЕМОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 лютого, голова Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації Сергій НАРИШКІН заявив про досягнення домовленості між Україною та Росією щодо синхронної ратифікації Угоди про зону вільної торгівлі в рамках СНД.

За його словами, досягнуто домовленість про те, що угода про зону вільної торгівлі на теренах СНД буде «одночасно синхронно розглядатися».

Водночас С.НАРИШКІН не уточнив, чи є домовленість про дату такої синхронної ратифікації цього документа.

Довідка УНІАН. 18 жовтня 2011 р. у Санкт-Петербурзі (Росія) прем`єр-міністри країн-членів СНД підписали угоду про створення зони вільної торгівлі. Договір про ЗВТ підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова і Киргизія. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Разом із тим, було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.

20 грудня 2011 р. у Москві Президент Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна готова обговорити питання синхронної ратифікації країнами-членами Співдружності Незалежних Держав угоди про створення зони вільної торгівлі в рамках СНД.

21 грудня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ повідомив, що Росія готова до синхронної ратифікації договору про ЗВТ у рамках Співдружності.

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Росспоживнагляд чекає на документи від підприємств України, які поставляють сир на ринок РФ

З метою вироблення заходів щодо відновлення поставок сирів низки українських виробників Росспоживнагляд направив у Міністерство аграрної політики і продовольства України перелік документації для проведення документарної перевірки підприємств, які займаються виробництвом сиру і поставляють його на ринок РФ.

Про це УНІАН повідомили сьогодні у прес-службі Росспоживнагляду.

Також Росспоживнагляд готовий розглянути документи на продукцію, яка надходить безпосередньо від українських підприємств, що виготовляють сири і поставляють їх на ринок Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Росспоживнагляд оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.).

Росспоживнагляд заявив, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії. У свою чергу, в Держветслужбі України ці претензії назвали безпідставними.

У ході робочої поїздки 8-9 лютого міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК зустрівся з керівником Федеральної служби з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) Геннадієм ОНИЩЕНКОМ і обговорив питання поставок сирних продуктів українських виробників на ринок Росії. Також вони домовилися про проведення інспекції українських виробників сиру.

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Український сир випробує ринок Йорданії?

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО обговорив питання експорту українського сиру з прем`єр-міністром Йорданії.

Про це глава МЗС повідомив у своєму мікроблозі на Twitter, підбиваючи підсумки зустрічі в Аммані.

«Не міг не торкнутися питання можливого експорту українського сиру. Упевнений, у РФ наші сири повернуться, але нові ринки ще нікому не завадили», - зазначив К.ГРИЩЕНКО.

«В йорданських партнерах імпонує націлення на результат. Переговори з прем`єр-міністром Йорданії підтвердили хороші можливості для торгівлі», - повідомив глава українського МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Росспоживнагляд Росії оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.).

Російська влада стверджує, що в сирі було виявлено пальмове масло, українська сторона це категорично заперечує.

Раніше урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції України Валерій П`ятницький заявив, що Україна буде продавати свій сир на європейському ринку.

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Роботу російського представництва компанії Nemiroff розблоковано

Роботу московського Торгового дому компанії Nemiroff увечері 16 лютого 2012 р. було розблоковано, а також забезпечено доступ на підприємство легітимного генерального директора компанії Григорія САВІНОВА. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

У компанії повідомили, що в кінці серпня 2011 р. на ТД Nemiroff у Москві, що виконує функції російського представництва компанії Nemiroff, було скоєно рейдерську атаку, ініційовану частиною акціонерів компанії. В результаті силового захоплення роботу підприємства було заблоковано, а генерального директора Г.САВІНОВА незаконно зміщено. У компанії заявляють, що запис про зміну гендиректора було внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб (ЄДРЮО) на підставі сфальсифікованих документів, з порушенням як Угоди акціонерів компанії Nemiroff, так і законодавства Російської Федерації.

«Незаконні дії зі зміни генерального директора одержали належну правову оцінку: 24 жовтня 2011 р. суд Нікосії (Кіпр, за місцем юрисдикції Nemiroff Holdings Ltd, що володіє 60% ТД Nemiroff у Росії) ухвалив рішення про відновлення і зобов`язав Nemiroff Holdings Ltd вчинити всі необхідні дії для відновлення на посаді Г.Савінова. 14 лютого 2012 р. Г.Савінова було внесено до ЄДРЮО як генерального директора ТД Nemiroff у Росії», - сказано у повідомленні.

За словами Г.Савінова, його першочерговим завданням тепер буде проведення повного аналізу ситуації в компанії, аудиту фінансового стану і максимально оперативне відновлення нормальної роботи підприємства. «За місяці вимушеного простою напої Nemiroff практично зникли з торгових полиць. Велику частину співробітників компанії звільнено або відправлено у вимушені відпустки. Державний бюджет при найобережнішій оцінці за цей період недоотримав близько 50 млн. дол. податкових надходжень. Торговий дім має багатомільйонну заборгованість перед компаніями групи Nemiroff», - сказано у повідомленні.

Довідка УНІАН. Nemiroff Холдинг – один із найбільших світових виробників алкоголю, продукція якого поставляється у 72 країни світу. Виробничі потужності компанії: 2 лікеро-горілчаних заводи, розташовані у місті Немирів (Вінницька обл.). Розлив продукції у Росії здійснюється на потужностях ВАТ «Лікеро-горілчаний завод «Ярославський» (входить до ФДУП «Росспиртпром»). У жовтні 2010 року міжнародний бренд Nemiroff почав розлив продукції у Республіці Білорусь на потужностях Республіканського унітарного підприємства «Мінськ Кристал» (входить до структури концерну «Білдержхарчопром»).

До структури холдингу входять керівна компанія Nemiroff, Українська горілчана компанія Nemіroff, Дочірнє підприємство (ДП) «Алко Інвест», Торгове представництво Nemіroff у Росії і Торгове представництво Nemіroff у Польщі, а також Nemiroff International зі штаб-квартирою у Будапешті (Угорщина).

Асортиментний портфель продуктів під брендом Nemіroff налічує 28 позицій.

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Європейський суд з прав людини призначив на 17 квітня слухання у справі Луценка

Європейський суд з прав людини призначив публічні слухання у справі екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА .

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Народна самооборона».

Зокрема, як йдеться в повідомленні, представники екс-міністра Ю.ЛУЦЕНКА в Європейському суді з прав людини Ігор ФОМІН та Валентина ТЕЛИЧЕНКО одержали повідомлення Європейського суду з прав людини про призначення публічних слухань у справі «ЛУЦЕНКО проти України» на 17 квітня 2012 року.

У відкритому режимі суд досліджуватиме законність затримання та арешту заявника, а також – використання системи правосуддя проти Ю.ЛУЦЕНКА з метою усунення його від політичного життя в Україні та недопущення до парламентських виборів 2012 року.

Адвокат екс-міністра І.ФОМІН пояснив: «На публічні слухання поставлено два питання – про незаконність арешту Юрія ЛУЦЕНКА та про наявність політичних мотивів тримання Юрія Віталійовича під вартою».

«Суд надзвичайно вимогливий до доказів, на основі яких виносить рішення. Але зважаючи на те, що Парламентська Асамблея Ради Європи нещодавно ухвалила резолюцію, якою визнала політичний характер переслідування опозиціонерів, я впевнений, що ми зможемо це довести і Європейському суду», - наголосив І.ФОМІН.

Як повідомлялося, заяву екс-міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА до Європейського суду було подано в січні 2011 року. Суд встановив режим пріоритетного розгляду справи. Уряд України у своїх запереченнях, поданих до суду, наполягав на законності арешту Ю.ЛУЦЕНКА та заперечив політичні мотиви переслідування екс-міністра, лідера «Народної самооборони».

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Початкова вартість 50% «Дніпрообленерго» становитиме 600 млн. грн. Початкова вартість запланованого до продажу 50% держпакета акцій ПАТ «Дніпрообленерго» становитиме 600 млн. грн.

Про це йдеться в оприлюдненому на урядовому сайті розпорядженні Кабінету міністрів України від 15 лютого 2012 р. № 89-р.

У цілому, вимоги до учасників конкурсу і конкурсні умови, що затверджені даним розпорядженням, ідентичні умовам конкурсів з приватизації інших енергокомпаній.

Так, відповідно до затверджених урядовим розпорядженням умов, у конкурсі з продажу пакета акцій «Дніпрообленерго» можуть брати участь особи, які упродовж трьох останніх календарних років здійснювали діяльність з постачання електроенергії в обсязі не менш як 30% від обсягу поставок «Дніпрообленерго» за той самий період або упродовж трьох останніх років були власником 50% статутного капіталу юридичних осіб, що здійснюють подібну діяльність. До участі в конкурсі не допускаються юридичні особи, у статутному капіталі яких 25% прямо або опосередковано належать державі.

Згідно з даним розпорядженням, покупець повинен погасити заборгованість за закуплену електроенергію на оптовому ринку електроенергії за договорами реструктуризації (мировими угодами) з державним підприємством "Енергоринок" за рахунок цільових надбавок до тарифів й інших джерел фінансування; до кінця 2013 р. розробити план дій з охорони довкілля з початком його виконання з 2015 г.; направити за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства у 2011 р. не менш як 30% чистого прибутку (за наявності) на виплату дивідендів і перерахувати до держбюджету дивіденди, нараховані на придбані 50% "Дніпрообленерго"; упродовж трьох років від дати переходу до покупця права власності на пакет акцій не допустити без узгодження з профспілковою організацією скорочення чисельності працівників товариства більш ніж на 5% на рік тощо.

Нагадаємо, Фонд держмайна України (ФДМУ) планує оголосити у березні 2012 р. приватизаційний конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 50% держпакета акцій ПАТ "Дніпрообленерго". Відповідні зміни внесені наказом ФДМУ №52 від 12 січня 2012 р. до щомісячного пооб`єктного плану-графіку виставляння на продаж у 2012 р. пакетів акцій енергокомпаній.

Довідка УНІАН. ПАТ «ЕК «Дніпрообленерго» – найбільша енергопостачальна компанія України.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, 15% акцій ПАТ «Дніпрообленерго» контролює Larva Investments Limited (Кіпр).

«Дніпрообленерго» завершило 2010 рік з прибутком 42,117 млн. грн.

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У Білорусі ціна російського газу в 2011 році зросла на 41,5% - до 265 дол.

Мінськ. У Білорусі середня ціна на російський газ у 2011 році порівняно з 2010 роком зросла на 41,5% і становила 265 доларів за тисячу кубометрів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє Національний статистичний комітет Білорусі.

Так, за даними Белстату, за минулий рік Білорусь імпортувала 20 млрд. кубометрів газу. Порівняно з 2010 роком імпорт російського газу скоротився на 7,3%.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада 2011 року «Газпром» купив 50% акцій «Белтрансгазу» за 2,5 млрд. дол., довівши свою частку в підприємстві до 100%. При цьому компанію «Белтрансгаз» перейменована на «Газпром трансгаз Білорусь». Натомість Білорусь одержала знижку на газ у 2012 році і підписала контракт на поставки газу в 2012-2014 роках. Середньорічна ціна газу в 2012 році становитиме 165,6 долара за тисячу кубометрів.

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Росія передала Україні новий проект газової угоди

Росія передала Україні новий проект газової угоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу журналістам повідомив голова Держдуми РФ Сергій НАРИШКІН.

«На сьогоднішній день Міністерство енергетики Російської Федерації передало українській стороні новий проект відповідного договору», - сказав він.

С.НАРИШКІН підкреслив, що саме цей документ і буде зараз обговорюватися сторонами.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Україна домагається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

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Україна в січні збільшила експорт електроенергії в 2,1 раза

Україна в січні ц.р. збільшила експорт електроенергії в 2,14 раза, або 279,4 млн. кВт/год., порівняно з аналогічним періодом 2011 року – до 522,6 млн. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України.

Минулого місяця експорт української електроенергії в країни-учасниці ENTSO-E (Угорщину, Польщу, Словаччину та Румунію) збільшився на 44%, або на 106,5 млн. кВт/год. – до 348,3 млн. кВт/год.

Нагадаємо, що офіційним експортером із української сторони в східноєвропейському напрямку в 2012 році є ТОВ «Східенерго», що входить до структури приватного енергохолдингу ДТЕК.

Зокрема, за вказаний період експорт української електроенергії до Угорщини зріс у 3,5 раза – до 321,5 млн. кВт/год., до Словаччини – скоротився на 96,6% - до 5,2 млн. кВт/год.

У звітний період експортних поставок електроенергії у напрямку до Польщі не здійснювалося.

Експорт електроенергії до Молдови, який здійснює дочірня компанія ДТЕК ТОВ «Пауер Трейд», у січні становив до 62,9 млн. кВт/год., проти 1,4 млн. кВт/год. у січні 2010 року. Нагадаємо, комерційні поставки електроенергії в цьому напрямку «Пауер Трейд» здійснює з початку квітня 2011 року.

З початку року до Білорусі ТОВ «Східенерго» і ДПЗД «Укрінтеренерго» експортували 111,4 млн. кВт/год. електроенергії, тоді як у січні 2011 року експорт у цьому напрямку не здійснювався.

Довідка УНІАН. Із 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку купують на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до транскордонних ЛЕП, по яких здійснюється експорт.

Україна в 2011 році збільшила експорт електроенергії на 52,5%, або 2,215 млрд. кВт/год., порівняно з 2010 роком – до 6,433 млрд. кВт/год.

У 2011 році експорт електроенергії з української сторони здійснювали ТОВ «Східенерго» (ДТЕК) – східноєвропейський і білоруський напрямки, ТОВ «Пауер Трейд» (ДТЕК) – молдавський напрямок, ДПЗД «Укрінтеренерго» – білоруський напрямок.

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Банківська система в січні отримала прибуток у 700 млн. грн.

Банківська система України за підсумками січня 2012 року отримала прибуток у 0,7 млрд. грн., порівняно зі збитком 5 млн. грн. роком раніше.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

Згідно з наданою інформацією, доходи банків збільшилися на 4% - до 11,7 млрд. грн., витрати - на 1,9%, до 11 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Банківська система України за підсумками 2011 року, порівняно з 2010 роком, скоротила збиток на 40% - до 7,708 млрд. грн.

УНІАН