ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 21 лютого

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Більшість готелів Києва, заявлених до Євро-2012, не встигнуть відкритися вчасно» пише: з 12 готелів, які будують у столиці, активні роботи ведуться на 10 майданчиках. Експерти відзначають, що значна кількість готелів, заявлених до Євро-2012, не встигне відкритися вчасно...

http://delo.ua/business/bolshinstvo-otelej-kieva-zajavlennyh-k-evro-2012-ne-uspejut-otkr-173766/

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Також «Діло» у публікації «Кабмін оцінив «Дніпрообленерго» вище ринкової вартості, але справедливо - думка» пише: уряд оцінив 50% акцій «Дніпрообленерго» в 600 млн. грн. На думку експертів, незважаючи на те, що це майже на 30% вище за ринкову вартість акцій, ціна за компанію справедлива...

http://delo.ua/business/kabmin-ocenil-dneproblenergo-vyshe-rynochnoj-stoimosti-no-sprav-173780/

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«Діло» у публікації «Київмлин» підозрюють у несплаті податків» пише: податкова міліція Подільського району Києва порушила кримінальну справу проти службових осіб одного з найбільших комунальних підприємств столиці – ВАТ "Київмлин". Менеджмент підприємства підозрюють в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах...

http://delo.ua/ukraine/kievmlyn-podozrevajut-v-neuplate-nalogov-173786/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Партія регіонів дала здачу», в якому пише: на засіданні погоджувальної ради лідерів депутатських фракцій і голів парламентських комітетів представники Партії регіонів запропонували невідкладно розглянути законопроект, що дозволяє серед іншого здачу в оренду газотранспортної системи...

http://www.kommersant.ua/doc/1877382

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Дмитро Фірташ вступив у хімічну реакцію», в якому пише: бізнесмен Дмитро Фірташ відновив контракти з найбільшими споживачами газу в Україні - хімічними підприємствами. П`ять із шести українських виробників азотних міндобрив почали закупівлю газу у підконтрольної підприємцю компанії Ostchem Holding за ціною на 13% нижче, ніж у "Нафтогазу"...

http://www.kommersant.ua/doc/1877935

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Видання «Економічні відомості» у публікації «Оренда перевершила прибуток» пише: через півтора місяці роботи в нових умовах фермери змушені констатувати - їм не по кишені нові ставки оренди землі, які з легкої руки Кабміну набули чинності в Україні з 1 січня 2012 р. Підвищення орендних платежів майже в два рази примушує їх робити вибір між вирощуванням стратегічно важливих, але низькоприбуткових продовольчих культур, і високорентабельних технічних на користь останніх...

http://finance.eizvestia.com/full/arenda-prevzoshla-pribyl

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Капітал зіграє в квадрат», в якому пишуть: держбанки зареєстрували Агентство з рефінансування житлових кредитів. Фінансова компанія буде випускати іпотечні облігації, забезпечуючи їх портфелями житлових кредитів комерційних банків. Втім, ключовою перевагою агентства для банків, на думку експертів, стане не лише поліпшення ліквідності банків, а й створення механізму підвищення капіталізації та управління резервами...

http://finance.eizvestia.com/full/kapital-sygraet-v-kvadrat

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Газета «Сьогодні» у публікації «Кремль знову хоче дружити з Україною, але нам потрібен газ по 250 доларів» пише: Київ поки не домовився з Москвою і пригальмував договір про "вільну зону" з СНД...

http://www.segodnya.ua/news/14340642.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Комунальне диво»: боржникам надають знижки» пише: тим, хто реструктуризував борг за тепло, дають шанс платити менше. Економія на «двійці» - 60 грн.

http://www.segodnya.ua/news/14340582.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Чисто» дружба з МВФ: і без грошей, і без демократії »пише: Україні має всі шанси потрапити у фінансову ізоляцію, яка загрожує дефолтовое ситуацією. Останнім попередженням про ризик фінансового краху стала заява Світового банку...

http://economics.unian.net/rus/detail/120263

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Відтік грошей з Росії в січні оцінили в 12-17 млрд. дол.» пише: відтік капіталу з Росії не сповільнюється: у січні він склав, за оцінкою Мінекономрозвитку, рекордні 17 млрд. дол., а за розрахунками експертів – близько 12 млрд. дол., як наприкінці минулого року. Головна причина - експортери не поспішають повертати виручку...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1509428/neftedollary_ne_vozvraschayutsya

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Також «Ведомости» у публікації «Російським банкам скоро не буде вистачати капіталу» пишуть: великим російським банкам цього року буде потрібен додатковий капітал, упевнені аналітики S & P. Незважаючи на те, що зараз банкам бракує грошей, нарощувати активи темпами минулого року вони не зможуть...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1509422/ne_hvataet_kapitala

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Видання «Известия» в публікації «Чиновники звітуватимуть про дорогі покупки» пише: в Кремлі завершується робота над законопроектом про декларування видатків державних службовців...

http://izvestia.ru/news/516061

(УНІАН)