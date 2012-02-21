Янукович «радить» регіонам: основні тези

Сьогодні Президент України Віктор Янукович провів засідання Ради регіонів. Пропонуємо підбірку основних тез від гаранта.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає, щоб до кінця цього року тарифи на житлово-комунальні послуги було приведено у відповідність до економічно обґрунтованого рівня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, 21 лютого, на засіданні Ради регіонів.

«Я вимагаю, щоб до кінця 2012 року тарифи на послуги житлово-комунального господарства було доведено до економічно обґрунтованого рівня», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент відзначив, що це питання перебуває у сфері діяльності Комісії з регулювання тарифів і місцевих влад.

«Це питання державного регулятора і місцевих влад. Це спільна робота», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що необхідно створити механізми і знайти кошти для оновлення комунальної інфраструктури. «Абсолютно очевидно, що платежів, які надходять від споживачів, для цього недостатньо. Я говорив, і ще раз хочу сказати, що нам потрібно використовувати всі механізми, перш за все, державно-приватного партнерства і, безумовно, участь держави має бути на цьому етапі істотною. Але зростання ролі регіонів, органів самоорганізації громадян, місцевих громад, об`єднань співвласників – це робота місцевих органів влади», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, у січні ц.р. Президент України підписав закон щодо процедури встановлення тарифів на ЖКП, яким, зокрема, до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» додано норму про те, що порядок доведення до споживачів інформації про перелік ЖКП, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів із обґрунтуванням її необхідності та про облік відповідної позиції територіальних громад розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади з питань ЖКГ.

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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем`єр-міністру Миколі АЗАРОВУ визначити, хто з віце-прем’єрів вестиме тему співпраці з Європейським Союзом, якою раніше опікувався колишній перший віце-прем’єр-міністр Андрій КЛЮЄВ. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, закриваючи засідання Ради регіонів.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що потрібно доповнити один із пунктів рішення Ради регіонів, у якому йдеться про необхідність активізації взаємодії українських регіонів з Євросоюзом, зокрема, розширення співпраці з Комітетом регіонів ЄС.

В.ЯНУКОВИЧ запропонував дописати доручення щодо визначення кандидатури віце-прем’єра, якому будуть надані функції з налагодження такої співпраці.

«Я б сказав, що неофіційно цю функцію виконував Андрій Петрович КЛЮЄВ, який зараз працює секретарем РНБО. Враховуючи досвід, який є в Україні…, роботи в питанні європейської інтеграції, ми знаємо, що ця робота потребує окремої уваги, Миколо Яновичу. Тому, будь ласка, Ви разом з віце-прем’єр-міністрами опрацюйте це питання і внесіть пропозиції», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє особисто проконтролювати, як голови обласних державних адміністрацій вивчають проблеми людей. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Ради регіонів.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, в людей сьогодні дуже багато невирішених питань, які пов’язані із системними проблемами країни, але є й такі питання, які може вирішити губернатор.

«Є випадки, коли доля людини знаходиться у ваших руках, а дуже часто за долею однієї людини стоїть доля сім’ї», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, звертаючися до керівників областей.

«Я буду намагатися подивитись, як ви це робите особисто», - пообіцяв В.ЯНУКОВИЧ.

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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів вивчити, як насправді запроваджується на місцях нове законодавство про дерегуляцію. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Ради регіонів.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, дуже багато ухвалено законів та інших нормативних актів, але у нього особисто немає відчуття, що люди відчувають покращення. «Говоримо ми багато, а відчуття того, що це буде на користь бізнесу, на користь людям, у мене особисто немає», - сказав Президент.

На його думку, необхідно цікавитися саме у підприємців, чи створені для них сприятливі умови для ведення бізнесу.

Тому В.ЯНУКОВИЧ вважає, що перед засіданням уряду міністри, що закріплені за регіонами, мають поїхати на місця і розібратись, чи справді нові закони діють.

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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що держава не повинна стояти осторонь і мусить боротися зі спробами фальсифікації української харчової продукції. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Ради регіонів.

Президент зауважив, що Україна повинна відстоювати свої інтереси у світі.

За його словами, відстоювати свої інтереси країна зможе у повній мірі, якщо її власна продукція буде якісною, тому Україна не має стояти осторонь фактів фальсифікації української продукції, оскільки це шкодить не тільки споживачу, а й шкодить іміджу країни та її експортному потенціалу.

Також В.ЯНУКОВИЧ закликав створити у державі таку систему, щоб громадянин міг відстояти свої інтереси як споживач незалежно від місця проживання – у великому місті чи маленькому селі.

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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає керівників регіонів проявляти ініціативу. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання Ради регіонів.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, сьогодні важливо запровадити нову регіональну політику, яка передбачає новий формат відносин регіонів з державою, нові механізми впливу на регіональну економіку.

Він закликав регіони проявити ініціативу і пропонувати те, що необхідно саме їм.

«Я хотів би, щоб ми з вами зрозуміли, що саме ініціатива регіонів, відповідальність регіонів і неухильне зростання рівня відповідальності є запорукою подальшого успіху», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, голови держадміністрацій не повинні сидіти на місці і чекати, поки їм зроблять вказівку зверху.

В.ЯНУКОВИЧ порадив їздити по інших регіонах, у тому числі тих, де запроваджуються пілотні проекти реформ в тих чи інших сферах.

Як сказав, більшість так і робить, але «є такі голови адміністрацій, які очікують, поки пєтух прокукурікає… чи клюне в одне місце».

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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що модернізація первинної мережі надання медичної допомоги в усіх регіонах України має бути завершена до кінця 2012 року. Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив на засіданні Ради регіонів.

«Принцип “гроші ходять за пацієнтом” може бути реалізований лише на найближчому до людини рівні», - зауважив глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що громадяни сподіваються на успіх модернізації системи охорони здоров’я. Йдеться зокрема про оптимізацію мережі медичних закладів, підвищення доступності надання медичних послуг та наближення їх до людини. «Але скільки б пілотних проектів не було започатковано, які б кошти не виділялись на їх реалізацію, жодного ефекту не буде без конкретного руху вперед», - констатував Президент.

Глава держави водночас оцінив як «вкрай незадовільну» роз’яснювальну роботу з людьми щодо суті та складових медичної реформи. «Я розраховую, що Раїса БОГАТИРЬОВА (новий міністр охорони здоров’я – УНІАН) цю роботу посилить», - додав він.

Президент звернув особливу увагу на важливість залучення до співробітництва в темі медичної реформи експертів, громадських організацій. «Ця співпраця буде дуже корисною», - сказав він.

«Охорона здоров’я - одна з провідних галузей “економіки майбутнього” на глобальному рівні, і в Україні ця галузь повинна бути загальнонаціональною справою», - переконаний В.ЯНУКОВИЧ.

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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає низькими темпи підготовки до земельної реформи на всіх рівнях влади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив на засіданні Ради регіонів у Києві.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що на державному рівні створено всі рамкові умови для проведення реформи землекористування, зокрема закон «Про Державний земельний кадастр» передбачає можливості реалізації права власності на землю та її раціонального використання. «Земля нарешті повинна стати реальною власністю», - наголосив глава держави.

Він також закликав керівників Вінницької, Київської та Харківської областей зосередити увагу на пілотних проектах зі створення та апробації програми Державного земельного кадастру. «Я чекаю, що ви цю роботу якісно виконаєте», - додав Президент.

Ще одним завданням у процесі реалізації земельної реформи В.ЯНУКОВИЧ назвав завершення оформлення та видачі державних актів на право власності на земельні ділянки громадянам взамін отриманих раніше сертифікатів на право на земельну частку (пай).

Президент оцінив як низькі темпи підготовки до земельної реформи на всіх рівнях, перш за все, на регіональному. «Вкрай необхідно забезпечити розробку схем землеустрою та техніко-економічного використання й охорони земель, що забезпечить можливість прогнозування використання земельних ресурсів», - сказав він, зауваживши, що нині такі схеми розроблені лише по Донецькій та Одеській областях.

На думку Президента, фактично не приділяється увага охороні земель, що призводить до щорічного збільшення площі порушених та деградованих земель.

В.ЯНУКОВИЧ звернув окрему увагу на незадовільний стан виплати селянам плати за оренду земельних паїв. Він підкреслив, що кінцевою метою реформи є не розмежування землі на папері і не збільшення нормативів бюджетних відрахувань.

«Мета земельної реформи – забезпечення реальної власності на землю і розвиток на цій основі сучасного аграрного виробництва», - сказав глава держави, додавши, що це лише один з етапів комплексного реформування АПК й українського села.

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Балога відмовився виконувати розпорядження Азарова

На засіданні Ради регіонів міністр надзвичайних ситуацій України Віктор БАЛОГА відмовився виконувати розпорядження прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, під час виступу В.БАЛОГИ Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ залишив зал засідання, після чого В.БАЛОГА в своєму виступі зробив паузу.

Після кількох секунд тиші до міністра звернувся прем`єр-міністр М.АЗАРОВ з проханням пояснити причину мовчання. «А чого ти паузу взяв?», - запитав М.АЗАРОВ, звертаючись до В.БАЛОГИ. У відповідь міністр сказав, що продовжить виступ після повернення Президента.

«Я хочу перед Президентом порушити питання, які хвилюють міністерство», - сказав В.БАЛОГА.

М.АЗАРОВ у свою чергу запропонував міністру ще раз взяти слово, після того, як Президент повернеться, і дати можливість виступити іншому учаснику засідання. Проте В.БАЛОГА не погодився залишити трибуну і продовжив тримати паузу.

«Президент вже наступного оголосив, Вікторе Івановичу. Давай, закінчуй. Треба буде Президенту поставити питання – піднімеш руку і задаси питання», - сказав М.АЗАРОВ. Проте В.БАЛОГА продовжував тримати паузу. Через секунд десять М.АЗАРОВ знову звернувся до міністра: «Ну що, завершив?». В.БАЛОГА відповів, що ні. «Так чого ти мовчиш?», - запитав міністра М.АЗАРОВ. «Я чекаю Президента», - відповів В.БАЛОГА.

«Президент сказав продовжувати (засідання), він відлучився. Сідай. Прийде Президент – продовжиш, якщо хочеш саме при Президенті», - сказав М.АЗАРОВ міністру.

Після чого із залу почулася репліка про те, що йде пряма трансляція. «Трансляція чого?», - запитав М.АЗАРОВ. Із залу уточнили, що йдеться про трансляцію засідання в прес-центр. «А... Тоді Вікторе Івановичу, сідай, я Президенту доповім», - сказав М.АЗАРОВ.

Після цього В.БАЛОГА залишив трибуну, давши можливість виступити наступному учаснику засідання, і зайняв місце в залі.

Пізніше у прес-службі Президента уточнили, що В.ЯНУКОВИЧ залишив засідання для того, щоб зробити невідкладний дзвінок.

Через деякий час Президент повернувся до зали, і В.БАЛОЗІ знову надали слово і він продовжив свій виступ.