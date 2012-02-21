Балога "випробував" терпіння Азарова

На засіданні Ради регіонів міністр надзвичайних ситуацій України Віктор БАЛОГА відмовився виконувати розпорядження прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, під час виступу В.БАЛОГИ Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ залишив зал засідання, після чого В.БАЛОГА в своєму виступі зробив паузу.

Після кількох секунд тиші до міністра звернувся прем`єр-міністр М.АЗАРОВ з проханням пояснити причину мовчання. «А чого ти паузу взяв?», - запитав М.АЗАРОВ, звертаючись до В.БАЛОГИ. У відповідь міністр сказав, що продовжить виступ після повернення Президента.

«Я хочу перед Президентом порушити питання, які хвилюють міністерство», - сказав В.БАЛОГА.

М.АЗАРОВ у свою чергу запропонував міністру ще раз взяти слово, після того, як Президент повернеться, і дати можливість виступити іншому учаснику засідання. Проте В.БАЛОГА не погодився залишити трибуну і продовжив тримати паузу.

«Президент вже наступного оголосив, Вікторе Івановичу. Давай, закінчуй. Треба буде Президенту поставити питання – піднімеш руку і задаси питання», - сказав М.АЗАРОВ. Проте В.БАЛОГА продовжував тримати паузу. Через секунд десять М.АЗАРОВ знову звернувся до міністра: «Ну що, завершив?». В.БАЛОГА відповів, що ні. «Так чого ти мовчиш?», - запитав міністра М.АЗАРОВ. «Я чекаю Президента», - відповів В.БАЛОГА.

«Президент сказав продовжувати (засідання), він відлучився. Сідай. Прийде Президент – продовжиш, якщо хочеш саме при Президенті», - сказав М.АЗАРОВ міністру.

Після чого із залу почулася репліка про те, що йде пряма трансляція. «Трансляція чого?», - запитав М.АЗАРОВ. Із залу уточнили, що йдеться про трансляцію засідання в прес-центр. «А... Тоді Вікторе Івановичу, сідай, я Президенту доповім», - сказав М.АЗАРОВ.

Після цього В.БАЛОГА залишив трибуну, давши можливість виступити наступному учаснику засідання, і зайняв місце в залі.

Пізніше у прес-службі Президента уточнили, що В.ЯНУКОВИЧ залишив засідання для того, щоб зробити невідкладний дзвінок.

Через деякий час Президент повернувся до зали, і В.БАЛОЗІ знову надали слово і він продовжив свій виступ.