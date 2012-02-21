Одеська облспоживспілка просить виконати рішення суду і звільнити з під варти їхнього голову

В Одеській облспоживспілці дивуються, чому їхнього голову, всупереч рішенню суду, досі тримають під вартою.

Як повідомила УНІАН заступник голови Одеської облспоживспілки Людмила МАКАРОВА, Апеляційний суд Одеської області 20 лютого ц.р. визнав взяття під варту голови облспоживспілки Івана НЕГОДИ необґрунтованим і змінив запобіжний захід на підписку про невиїзд.

Водночас, на 16:00 20 лютого І.НЕГОДУ правоохоронці так і не звільнили з СІЗО, посилаючись на порушення нової кримінальної справи, додала Л.МАКАРОВА.

За її словами, справа про затримання 67-річного глави Одеської облспоживспілки та силовий обшук офісу споживкооперації зрушила з "мертвої точки". Апеляційний суд встановив, що І.НЕГОДА не намагався сховатися від органів слідства, не перешкоджав розслідуванню справи і не здійснював інших протиправних дій, у зв`язку з чим висновки щодо того, що він буде намагатися ухилитися від слідства і суду або перешкоджати розслідуванню, не засновані на матеріалах справи.

Крім того, Л.МАКАРОВА зазначила, що під час винесення рішення про обрання запобіжного заходу, Приморський районний суд Одеси не вказав, які саме дані про особу І.НЕГОДИ були враховані під час обрання для нього найбільш суворої міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, і яким чином ці дані свідчать про необхідність обрання саме такого заходу.

Виходячи з цього, апеляція адвоката І.НЕГОДИ була повністю задоволена. "Постанову Приморського районного суду Одеси від 16 лютого 2012 року про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту НЕГОДИ Івана Васильовича скасувати. Обрати щодо НЕГОДИ І.В., 05.03.1944 року народження, запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд з постійного місця проживання. НЕГОДУ Івана Васильовича з-під варти звільнити негайно", - цитує Л.МАКАРОВА постанову Апеляційного суду.

При цьому, нагадала Л.МАКАРОВА, досі це рішення не виконане.

Колектив Одеської облспоживспілки у своєму відкритому зверненні до правоохоронців просить не перешкоджати рішенням суду про зміну запобіжного заходу на підписку про невиїзд і відпустити І.НЕГОДУ, який більше 50 років пропрацював у системі споживчої кооперації України.

Як повідомлялося раніше, колектив споживкооперації області у відкритому листі на ім`я губернатора і прокурора Одеської області попросив захистити їхню організацію від свавілля окремих правоохоронців. У своєму зверненні кооператори звернули увагу керівництва області на той факт, що споживкооперація не є органом влади, а її діяльність регулюється окремими законами, серед яких «Про споживчу кооперацію України» та інші, що робить звинувачення безпідставними і змушує задуматися про реальних замовників переслідування керівництва облспоживспілки.

Як повідомлялося в ЗМІ, голова Одеської облспоживспілки І.НЕГОДА був узятий під варту 6 лютого ц.р. в рамках порушеної проти нього кримінальної справи. Правоохоронці інкримінують йому привласнення та розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем, нанесення шкоди пайовикам організації.

У той же час, адвокат І.НЕГОДИ Василь КАЛАЯНОВ стверджує, що в матеріалах справи відсутні прізвища людей, права яких, нібито, були порушені.

Довідка УНІАН. Споживча кооперація України має 140-річну історію. Будучи добровільним об`єднанням громадян, Центральна спілка споживчих товариств України (Укоопспілка) сьогодні нараховує більше 500 тисяч пайовиків, більше 20 тисяч з яких проживають в Одесі та Одеській області. Підприємства споживкооперації керуються у своїй роботі законами України «Про кооперацію» та «Про споживчу кооперацію України», нормативними та законодавчими актами, що регулюють діяльність споживчої кооперації.