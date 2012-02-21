ВР прийняла за основу Загальнодержавну програму захисту від надзвичайних ситуацій

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні Загальнодержавну цільову соціальну програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2012-2016 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту проголосували 311 народних депутатів з 402, зареєстрованих в сесійній залі.

Реалізація законопроекту передбачає вирішення пріоритетних завдань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та завдань чинних програм у цій сфері, які з прийняттям цієї Програми втрачають чинність.

Виконання Програми здійснюється протягом 2012-2016 років і передбачає проведення комплексу протизсувних та протикарстових заходів; комплексу робіт з берегоукріплення Азовського та Чорного морів; комплексу робіт з приведення Дніпровських судноплавних гідротехнічних споруд (шлюзів) у безпечний стан; комплексу заходів щодо реабілітації територій, забруднених внаслідок військової діяльності.

Крім того, передбачене здійснення комплексу заходів з ліквідації небезпечних екзогенних процесів на Державному підприємстві „Солотвинський солерудник”, які пов‘язані з просіданням поверхні, утворенням карстових і провальних зсувів, а також заходів щодо консервації шахт №8, №9 та екологічної реабілітації смт. Солотвино у Закарпатській області; комплексу робіт з вилучення вибухонебезпечних залишків технологічних продуктів виробництва тротилу на території ДП "Горлівський хімічний завод"; комплексу робіт з поводження з небезпечними берилійвмісними відходами на території Державного НВП "Захід" м. Києва тощо.

Планується також проведення технічного переоснащення служб, підрозділів та авіації Міністерства надзвичайних ситуацій; створення на території України необхідної інфраструктури для наближення місць розміщення спеціальної авіації до районів її застосування; створення системи моніторингу та прогнозування надзвичайних ситуацій на основі постійно діючих центрального та регіональних координуючих органів тощо.

Фінансування заходів проекту здійснюватиметься за рахунок державного та місцевих бюджетів, у межах видатків, передбачених головним розпорядникам коштів на відповідний рік, відповідальним за виконання завдань і заходів цієї Програми, а також інших джерел, передбачених законом. Обсяг фінансування повинен уточнюватися щороку під час складання проекту державного бюджету України на відповідний рік.

Орієнтовний обсяг фінансування проекту акта становить 12220,104 млн. грн., з них за рахунок держбюджету – 10324,84 млн., місцевих бюджетів – 611,764 млн., інших джерел – 1283,500 млн. грн.

Обсяг фінансування напрямків проекту акта за рахунок коштів держбюджету у відношенні до основних макроекономічних показників економічного і соціального розвитку України на 2012, 2013 і 2014 роки становить: у 2012 році – 1,079%; у 2013 році – 1,062% у 2014 році – 1,056%.