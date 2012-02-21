Анонс на 22 лютого

* Під головуванням Прем`єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Під час засідання Уряду планується проведення брифінгів за участю віце-прем`єра - міністра соціальної політики Сергія Тігіпка та міністра аграрної політики і продовольства Миколи Присяжнюка.

* У Мінрегіоні відбудеться обговорення відкритості генеральних планів. Представники громадськості та експерти Мінрегіону під головуванням директора департаменту містобудування, архітектури та планування територій Ігоря Соколова обговорять доступність для громадськості графічної частини генеральних планів населених пунктів. На захід запрошені представники зацікавлених центральних органів виконавчої влади, ГО «Східноукраїнський центр громадських ініціатив» і представники проектних інститутів Мінрегіону.

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Чи встигне Україна врятувати "Індар?". Учасники: Народні депутати, відомі правозахисники, голови громадських організацій, науковці. Підготовлено пакет невідкладних заходів із порятунку єдиного в СНД інсулінового заводу "Індар". Команда вчених і фахівців-ендокринологів готова вжити заходів з порятунку підприємства та налагодженню виробничих потужностей повного циклу виробництва, яке було зупинено в результаті беззаконного захоплення підприємства у липні 2011 року. Незважаючи на рішення про повернення держпакету акцій "Індару"державі, підприємство все ще утримують люди, які не мають стосунку до медицини. Законне, призначене державою керівництво поки не може повернути життя підприємству, а сотням тисяч хворим на цукровий діабет - впевненість у завтрашньому дні. Як повернути науку на "Індар"? Хто в найкоротші терміни здатний відновити повноцінну роботу заводу? Як гарантувати безпеку вченим і захист Національному виробнику? (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 096 860 02 96.

* Відбудеться зустріч директорів ДТЕК з українськими вченими під керівництвом Президента НАН України Бориса Патона. Будуть обговорюватися найбільш актуальні питання співробітництва ДТЕК з вченими НАН України та Національного гірничого університету (м. Дніпропетровськ) з питань видобутку та збагачення вугілля. За підсумками зустрічі передбачається прийняття рішення про розробку спільної Програми виконання технологічних проектів для компанії. Учасники: ген.директор компанії Максим Тимченко, президент НАНУ Борис Патон, ректор Національного гірничого університету Геннадій Півняк.

* Прес-конференція на тему: "Чи вирішить законопроект № 8474 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів з ОСБ " проблеми діючих об`єднань співвласників?" Учасники: Олексій Орловський, директор програми "Громадянське суспільство і належне управління "МФ "Відродження"; Тетяна Бойко, керівник житлово-комунальних програм Громадянської мережі ОПОРА; Михайло Березовчук, заступник голови Спілки власників житла України; Вікторія Погорєлова, голова ОСББ "Мотор".

* Відбудеться урочисте відкриття триденної "B2B Show" - спеціалізованої виставки рекламно-сувенірної індустрії, організованої Асоціацією виробників та імпортерів рекламних сувенірів України (АВІРСУ) і виставковою компанією «АККО Інтернешнл». У програмі виставки: Щорічна Міжнародна конференція «Світова індустрія рекламно-сувенірної продукції: масштаби, перспективи, тренди, статистика». Запрошені: Патрік Дерінг, віце-президент з маркетингу та продажу Senator GmbH, Німеччина; Річард Ларібі, експорт-директор PF Concept, Нідерланди; Олена Камінська, офіційний представник PF Concept в Україну; Есад Ахмет Оздем, президент Асоціації Виробників та Імпортерів промо-продукції PROMOTURK, Туреччина; Уве Тілш, керуючий директор компанії Koziol, Німеччина та Пшемислав Шранка, експорт-менеджер TM Lecce Pen, Польща; Третій всеукраїнський конкурс Effect PROMO; Покази корпоративної та промо-одягу PROMO Defile. У програмі також Шоу-презентація ексклюзивних авторських виробів (футбольні булави й інша продукція), організована оргкомітетом Міжнародного фестивалю «Великий м`яч».

* У переддень Дня захисника Вітчизни відбудеться урочисте відкриття гуртожитку для військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України.

* Прес-конференція на тему: «Два роки президентства Віктора Януковича: економічна політика». Учасники: президент Центру антикризових досліджень, перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жалило і виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

* Відбудеться бізнес-брифінг, присвячений підсумкам зустрічі туроператорів і турагентств України з представниками готельних груп у рамках Impertore Club Travel Academy. Учасники: Наталі Гур`єва - президент Imperatore Club by Natalie Gurieva; Євгенія Лебедєва - Eleganzia Hotels & Spas і Forte Village Resort Сардинія, Castel Monastero Тоскана; Pravin Ramessur та Олена Геращенко - Mirotel Трускавці; Loic Fresard - Majestic Barierre Канни, Наталія Якименко - Grand Resort Lagonissi Греція, Тетяна Кузіна - Hotel Elound Beach Крит, Claudia La Greca - Capri Palace Капрі, Erica d `Angelo - Ti Sana Detox Retreat & Spa Мілан, Jean-Philippe Laugier - Cheval Blanc Куршавель. Європейські оператори презентують свої новітні досягнення в обладнанні готелів поділяться досвідом європейського гостинності у преміум сегмент, розкриють власні секрети luxury обслуговування, розкажуть про нові тенденції та підходи в своєму бізнесі та ін.

* Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики. Розглядатимуться питання: інформація міністра фінансів України В.Хорошковського щодо основних напрямків роботи Міністерства фінансів України у 2012 р.; Проект закону про внесення змін до підрозділу 4 розділу XХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України (щодо особливостей податку на прибуток); Пропозиції Президента до митного кодексу України та ін.

* Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань соціальної політики та праці. Розглядатимуться: Проект Трудового кодексу України; Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (про впровадження механізмів підтримки розвитку підприємницької діяльності та створення нових робочих місць) та ін.

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