Курс НБУ на 22.02.12

19:20, 21 лютого 2012
Різне
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Офіційний курс НБУ на 22.02.12100 USD - 798.7400 (21 лютого - 798.7500)100 EUR - 1056.0940 (21 лютого - 1059.6218)10 RUR - 2.6822 (на 21 лютого - 2.6821)Облікові курси банківських металів на 22.02.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-138741.14 (21 лютого-138143.81)961 XAG 10 Срібло-2687.76 (21 лютого-2680.61)962XPT10Платина-133149.96(21 лютого-131634.00)964XPD10Паладій-55991.67 (21 лютого-55353.38)

Офіційний курс НБУ на 22.02.12

100 USD - 798.7400 (21 лютого - 798.7500)

100 EUR - 1056.0940 (21 лютого - 1059.6218)

10 RUR - 2.6822 (на 21 лютого - 2.6821)

Облікові курси банківських металів на 22.02.12 за 10 тройських унцій (грн.)

959XAU10Золото-138741.14 (21 лютого-138143.81)

961 XAG 10 Срібло-2687.76 (21 лютого-2680.61)

962XPT10Платина-133149.96(21 лютого-131634.00)

964XPD10Паладій-55991.67 (21 лютого-55353.38)

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