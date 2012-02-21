Курс НБУ на 22.02.12

Офіційний курс НБУ на 22.02.12100 USD - 798.7400 (21 лютого - 798.7500)100 EUR - 1056.0940 (21 лютого - 1059.6218)10 RUR - 2.6822 (на 21 лютого - 2.6821)Облікові курси банківських металів на 22.02.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-138741.14 (21 лютого-138143.81)961 XAG 10 Срібло-2687.76 (21 лютого-2680.61)962XPT10Платина-133149.96(21 лютого-131634.00)964XPD10Паладій-55991.67 (21 лютого-55353.38)

Офіційний курс НБУ на 22.02.12 100 USD - 798.7400 (21 лютого - 798.7500) 100 EUR - 1056.0940 (21 лютого - 1059.6218) 10 RUR - 2.6822 (на 21 лютого - 2.6821) Облікові курси банківських металів на 22.02.12 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-138741.14 (21 лютого-138143.81) 961 XAG 10 Срібло-2687.76 (21 лютого-2680.61) 962XPT10Платина-133149.96(21 лютого-131634.00) 964XPD10Паладій-55991.67 (21 лютого-55353.38)

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