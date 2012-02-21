ТОП-10 (21 лютого)

Греція уникне дефолту - кредит в 130 млрд євро схвалено, списано буде 53,3% боргу

Країни єврозони і Міжнародний валютний фонд (МВФ) нададуть Греції для уникнення дефолту до 130 мільярдів євро кредитів до 2014 року в рамках другого плану порятунку, повідомив глава Єврогрупи Жан -Клод Юнкер на прес-конференції у вівторок за підсумками дванадцятигодинного засідання ради міністрів, передає РІА "Новости".

За його інформацією, приватний сектор може списати борг країні в розмірі 53,3%. Ці рішення були погоджені Єврогрупою після дванадцятигодинної наради.

Раніше агентство Франс Прес з посиланням на джерела в Євросоюзі повідомляло, що міністри фінансів країн єврозони у вівторок затвердили план з порятунку Греції від боргової кризи.

Рада керівників Міжнародного валютного фонду має розглянути участь у другій програмі порятунку Греції від дефолту в перший тиждень березня, повідомила глава МВФ Крістін Лагард за підсумками засідання Єврогрупи.

Прем`єр-міністр Греції Лукас Пападімос назвав "історичною" досягнуту угоду про кредитування країни.

За його словами, необхідно негайно приступити до реалізації програми, яка передбачає подальше кредитування країни і списання її боргу.

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Законопроект щодо морських портів ухвалили в першому читанні

Верховна Рада прийняла в першому читанні урядовий проект закону «Про морські порти» (реєстр. № 9712).

Законопроект визначає правові, економічні, соціальні та організаційні основи діяльності у морських портах України, створює правову основу для залучення приватних інвестицій в галузь, регламентує систему взаємовідносин між державою і приватними інвесторами.

Законопроект передбачає, зокрема, створення рівних умов та забезпечення конкуренції серед суб`єктів господарювання, які виробляють однакову продукцію в межах території та акваторії морського порту, розмежування функцій безпеки мореплавства і нагляду (контролю), недопущення дискримінації у доступі до об`єктів портової інфраструктури порту загального користування.

Довідка УНІАН. У грудні 2011 року Верховна Рада відхилила проект закону №0881 про морські порти, підготовлений народними депутатами України.

На відміну від нього, в урядовому законопроекті, зокрема, з поняття «акваторія морського порту» вилучена норма про включення до її складу земель водного фонду та вдосконалено механізм реорганізації та подальшої приватизації морських портів, у тому числі, додатково передбачено механізм розірвання договорів купівлі-продажу, договорів оренди причалів і землі, виключено обмеження, яке встановлює, що державі під час створення підприємства зі змішаною формою власності, за будь-яких фактичних розмірів часток, повинно належати не менше 50%.

Також в урядовому законопроекті закріплена легітимність роботи морських терміналів, які знаходяться на віддалених від основної території порту земельних ділянках, виключено поняття «резервний фонд земель морських портів» і весь механізм його регулювання, внесені ряд змін щодо регулювання штучних земельних ділянок, передбачається прийняття системних змін до законодавства на рівні Земельного і Водного кодексів.

Крім того, врегульовані розбіжності з Мінприроди щодо баластових і стічних вод (заборонене скидання з торгових суден нафтових залишків, необроблених стічних вод, відходів та сміття), визначено виключний перелік послуг, які можуть надаватися державними підприємствами, встановлена норма про безкоштовне надання приміщень Державній митній службі та Державної прикордонної служби під час організації пропуску через державний кордон.

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Янукович «радить» регіонам: основні тези

Сьогодні Президент України Віктор Янукович провів засідання Ради регіонів. Пропонуємо підбірку основних тез від гаранта.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає, щоб до кінця цього року тарифи на житлово-комунальні послуги було приведено у відповідність до економічно обґрунтованого рівня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, 21 лютого, на засіданні Ради регіонів.

«Я вимагаю, щоб до кінця 2012 року тарифи на послуги житлово-комунального господарства було доведено до економічно обґрунтованого рівня», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент відзначив, що це питання перебуває у сфері діяльності Комісії з регулювання тарифів і місцевих влад.

«Це питання державного регулятора і місцевих влад. Це спільна робота», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що необхідно створити механізми і знайти кошти для оновлення комунальної інфраструктури. «Абсолютно очевидно, що платежів, які надходять від споживачів, для цього недостатньо. Я говорив, і ще раз хочу сказати, що нам потрібно використовувати всі механізми, перш за все, державно-приватного партнерства і, безумовно, участь держави має бути на цьому етапі істотною. Але зростання ролі регіонів, органів самоорганізації громадян, місцевих громад, об`єднань співвласників – це робота місцевих органів влади», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, у січні ц.р. Президент України підписав закон щодо процедури встановлення тарифів на ЖКП, яким, зокрема, до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» додано норму про те, що порядок доведення до споживачів інформації про перелік ЖКП, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів із обґрунтуванням її необхідності та про облік відповідної позиції територіальних громад розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади з питань ЖКГ.

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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем`єр-міністру Миколі АЗАРОВУ визначити, хто з віце-прем’єрів вестиме тему співпраці з Європейським Союзом, якою раніше опікувався колишній перший віце-прем’єр-міністр Андрій КЛЮЄВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, закриваючи засідання Ради регіонів.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що потрібно доповнити один із пунктів рішення Ради регіонів, у якому йдеться про необхідність активізації взаємодії українських регіонів з Євросоюзом, зокрема, розширення співпраці з Комітетом регіонів ЄС.

В.ЯНУКОВИЧ запропонував дописати доручення щодо визначення кандидатури віце-прем’єра, якому будуть надані функції з налагодження такої співпраці.

«Я б сказав, що неофіційно цю функцію виконував Андрій Петрович КЛЮЄВ, який зараз працює секретарем РНБО. Враховуючи досвід, який є в Україні…, роботи в питанні європейської інтеграції, ми знаємо, що ця робота потребує окремої уваги, Миколо Яновичу. Тому, будь ласка, Ви разом з віце-прем’єр-міністрами опрацюйте це питання і внесіть пропозиції», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє особисто проконтролювати, як голови обласних державних адміністрацій вивчають проблеми людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Ради регіонів.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, в людей сьогодні дуже багато невирішених питань, які пов’язані із системними проблемами країни, але є й такі питання, які може вирішити губернатор.

«Є випадки, коли доля людини знаходиться у ваших руках, а дуже часто за долею однієї людини стоїть доля сім’ї», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, звертаючися до керівників областей.

«Я буду намагатися подивитись, як ви це робите особисто», - пообіцяв В.ЯНУКОВИЧ.

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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів вивчити, як насправді запроваджується на місцях нове законодавство про дерегуляцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Ради регіонів.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, дуже багато ухвалено законів та інших нормативних актів, але у нього особисто немає відчуття, що люди відчувають покращення. «Говоримо ми багато, а відчуття того, що це буде на користь бізнесу, на користь людям, у мене особисто немає», - сказав Президент.

На його думку, необхідно цікавитися саме у підприємців, чи створені для них сприятливі умови для ведення бізнесу.

Тому В.ЯНУКОВИЧ вважає, що перед засіданням уряду міністри, що закріплені за регіонами, мають поїхати на місця і розібратись, чи справді нові закони діють.

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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що держава не повинна стояти осторонь і мусить боротися зі спробами фальсифікації української харчової продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Ради регіонів.

Президент зауважив, що Україна повинна відстоювати свої інтереси у світі.

За його словами, відстоювати свої інтереси країна зможе у повній мірі, якщо її власна продукція буде якісною, тому Україна не має стояти осторонь фактів фальсифікації української продукції, оскільки це шкодить не тільки споживачу, а й шкодить іміджу країни та її експортному потенціалу.

Також В.ЯНУКОВИЧ закликав створити у державі таку систему, щоб громадянин міг відстояти свої інтереси як споживач незалежно від місця проживання – у великому місті чи маленькому селі.

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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає керівників регіонів проявляти ініціативу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання Ради регіонів.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, сьогодні важливо запровадити нову регіональну політику, яка передбачає новий формат відносин регіонів з державою, нові механізми впливу на регіональну економіку.

Він закликав регіони проявити ініціативу і пропонувати те, що необхідно саме їм.

«Я хотів би, щоб ми з вами зрозуміли, що саме ініціатива регіонів, відповідальність регіонів і неухильне зростання рівня відповідальності є запорукою подальшого успіху», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, голови держадміністрацій не повинні сидіти на місці і чекати, поки їм зроблять вказівку зверху.

В.ЯНУКОВИЧ порадив їздити по інших регіонах, у тому числі тих, де запроваджуються пілотні проекти реформ в тих чи інших сферах.

Як сказав, більшість так і робить, але «є такі голови адміністрацій, які очікують, поки пєтух прокукурікає… чи клюне в одне місце».

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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що модернізація первинної мережі надання медичної допомоги в усіх регіонах України має бути завершена до кінця 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив на засіданні Ради регіонів.

«Принцип “гроші ходять за пацієнтом” може бути реалізований лише на найближчому до людини рівні», - зауважив глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що громадяни сподіваються на успіх модернізації системи охорони здоров’я. Йдеться зокрема про оптимізацію мережі медичних закладів, підвищення доступності надання медичних послуг та наближення їх до людини. «Але скільки б пілотних проектів не було започатковано, які б кошти не виділялись на їх реалізацію, жодного ефекту не буде без конкретного руху вперед», - констатував Президент.

Глава держави водночас оцінив як «вкрай незадовільну» роз’яснювальну роботу з людьми щодо суті та складових медичної реформи. «Я розраховую, що Раїса БОГАТИРЬОВА (новий міністр охорони здоров’я – УНІАН) цю роботу посилить», - додав він.

Президент звернув особливу увагу на важливість залучення до співробітництва в темі медичної реформи експертів, громадських організацій. «Ця співпраця буде дуже корисною», - сказав він.

«Охорона здоров’я - одна з провідних галузей “економіки майбутнього” на глобальному рівні, і в Україні ця галузь повинна бути загальнонаціональною справою», - переконаний В.ЯНУКОВИЧ.

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Уряд планує збільшити статутний фонд «Нафтогазу»

Уряд України найближчим часом планує збільшити статутний фонд НАК «Нафтогаз України» шляхом випуску державних облігацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив сьогодні на засіданні Ради регіонів.

«В уряді зараз напрацьовується рішення щодо збільшення статутного капіталу «Нафтогазу» шляхом випуску облігацій державних», - сказав М.АЗАРОВ.

Також він повідомив, що для покращення фінансового стану компанії уряд розглядає питання про виплату «Нафтогазу» компенсацій за різницею тарифів. «Така робота у найближчі, буквально 10 днів, буде проведена», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він звернув увагу керівників регіонів на низький рівень розрахунків з «Нафтогазом» за спожитий газ. «Так, ми не відключали, звичайно, в ці морози газ, не застосовували таких ось заходів дії. Проте з морозів ми виходимо і треба пам`ятати, що за газ треба платити», - сказав М.АЗАРОВ.

У зв`язку з цим він нагадав, що 7 березня «Нафтогазу» доведеться заплатити «Газпрому» «пристойну» суму за газ.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України своєю постановою №1088 від 24 жовтня 2011 р. збільшив статутний фонд НАК «Нафтогаз України» на 4 млрд. грн. – до 49 млрд. 840,905 млн. грн. шляхом випуску додаткових акцій існуючої номінальної вартості зі збереженням 100% акцій у власності держави.

Раніше, 23 травня 2011 р. Кабмін збільшив статутний фонд НАК «Нафтогаз України» на 3,5 млрд. грн. – до 45 млрд. 840,905 млн. грн.

Нагадаємо, капіталізувати «Нафтогаз України» за рахунок випуску ОВДП уряд почав ще влітку 2009 р.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Польська PGNiG подала до Стокгольмського арбітражу позов до «Газпрому» - вимагає знизити ціну на газ

Варшава. Найбільша національна нафтогазова компанія PGNiG, яка належить польській державі, подала в суд позов до свого головного постачальника газу - російської компанії «Газпром», а також до ТОВ «Газпром Експорт», вимагаючи зниження ціни палива, що поставляється до Польщі.

Про це УНІАН повідомила прес-служба PGNiG у вівторок.

«PGNiG інформує, що згідно з графіком розгляду в Арбітражному суді в Стокгольмі, 20 лютого було подано позов проти ВАТ Gazprom i ТОВ Gazprom Export», - сказано в повідомленні компанії.

Прес-служба компанії також повідомила, що предметом спору є ціна газу, передбачена контрактом PGNiG з російськими компаніями від 25 вересня 1996 року.

«У зв`язку із специфікою арбітражного розгляду, і насамперед через питання конфіденційності, PGNiG не може надати детальної інформації на тему цього позову», - зазначила прес-служба компанії.

Як повідомляв УНІАН, PGNiG, яка намагається домовитися з «Газпромом» про знижку на газ з кінця 2010 року, в листопаді 2011 року розпочала офіційну процедуру розгляду спору з російською компанією в Міжнародному арбітражному суді.

Представники компанії заявляли про можливість відкликання позову, якщо сторонам вдасться знайти компроміс.

Раніше минулого року PGNiG неодноразово заявляла про намір подати до суду на «Газпром», якщо він добровільно не погодиться надати знижку, але польська компанія кілька разів переносила терміни подачі позову.

Найбільша країна Східної Європи, 38-мільйонна Польща, яка за рахунок власного видобутку газу покриває близько третини своїх потреб, з кінця 2010 року практично всі решта 70% імпортує з Російської Федерації.

За даними польського видання DziennikGazetaPrawna, польська влада вимагає від росіян 10% знижки на паливо, що поставляється до Польщі, а «ціна питання» становить більш як 0,5 млрд. доларів.

«Газпром» поставляє до Польщі щорічно близько 10 млрд. кубометрів газу.

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У п`ятницю ВР розгляне закон про "приватизацію" ГТС, підтвердив Єфремов

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ підтвердив, що у п`ятницю, 24 лютого, парламент розглядатиметься законопроекти, що стосуються реформування нафтогазового комплексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ сказав сьогодні на брифінгу у ВР.

Він повідомив, що учора звернувся до Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів парламентських комітетів з проханням включити до порядку денного для розгляду законопроект про внесення змін до законодавства України з метою забезпечення реформування нафтогазового комплексу, і цей законопроект був включений до порядку денного на п`ятницю.

За словами О.ЄФРЕМОВА, якщо орієнтуватися на висловлювання народного депутата України від НУ-НС Арсенія ЯЦЕНЮКА з приводу здачі Росії газотранспортної системи, то «зрештою, ми можемо одержати металобрухт нікому не потрібний, а потім через декілька років ЯЦЕНЮК вийде на трибуну і звинувачуватиме уряд, що нічого не було зроблено».

За словами лідера фракції Партії регіонів, НАК «Нафтогаз України» не може вийти на IPO з нинішнім законодавством, яке стосується газотранспортної системи. Тому депутати повинні внести відповідні зміни до законодавства.

О.ЄФРЕМОВ зазначив, що IPO можна сприймати як один із варіантів приватизації, «але це найбільш цивілізована форма отримання коштів по структурах, які на сьогодні є привабливими».

Відповідаючи на питання журналістів, чи буде у п`ятницю законопроект по ГТС ухвалено вже в цілому як закон, О.ЄФРЕМОВ сказав: «У першому читанні, здається, тільки проходить».

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Мінагропрод чекає російських інспекторів для вирішення питання про поставки сиру

Міністерство аграрної політики і продовольства України найближчим часом чекає російських інспекторів для вирішення питання про експорт українського сиру до Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК повідомив у коментарі журналістам.

«Завтра їде (до України – УНІАН) робоча група на чолі з керівником ветеринарної служби агентства. Я думаю, що після вивчення нормативних документів, після вивчення технічних умов наших, найближчим часом буквально після вивчення технічної документації вони направляють технічну інспекцію», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

При цьому він зазначив, що українські підприємства готові до такої інспекції, а також висловив задоволення тим, що кількість підприємств, продукція яких викликає у «Росспоживнагляду» сумнів, не збільшилася.

«Я задоволений тим, що на чергових заводах після проведення аналізів не підтвердилися показники, які могли стати для Росспоживнагляду причиною для запровадження таких санкцій», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

При цьому він висловив сподівання, що «сирну» проблему буде вирішено на початку березня.

«Я хотів би, щоб наступного тижня приїхала інспекція Росспоживнагляду і щоб ми зробили подарунок до 8 Березня жінкам Росії – щоб вони могли купувати наш український сир», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Росспоживнагляд оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону ввезення сирів трьох українських підприємств.

Росспоживнагляд заявив, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії. У свою чергу, в Держветслужбі України ці претензії назвали необґрунтованими.

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Податкова міліція має намір ліквідувати тіньовий ринок лікеро-горілчаної продукції

Податкова міліція має намір ліквідувати тіньовий ринок лікеро-горілчаної продукції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

З метою недопущення тінізації виробництва і збуту горілки, обласні та районні керівники управлінь податкової міліції одержали завдання впродовж року знищити тіньовий ринок алкогольних напоїв. «Нещодавно ми провели ротацію керівників управлінь, поставивши перед ними чіткі завдання. Одним із цих завдань є ліквідація тіньового ринку лікеро-горілчаної продукції, через який істотно страждає державний бюджет. Резерв надходжень становить менш як 4 млрд. грн.», - заявив начальник податкової міліції Андрій ГОЛОВАЧ.

За його словами, впродовж лютого 2012 року співробітники податкової міліції виявили 126 порушень законодавства, в результаті з незаконного обороту було вилучено 1,16 млн. пляшок лікеро-горілчаних виробів.

У 2011 році податкова міліція вилучила товарно-матеріальних цінностей на суму 957,5 млн. грн., зокрема більш як 20 млн. пляшок лікеро-горілчаних напоїв на суму 181,3 млн. грн.

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ВР планує удосконалити систему управління житловим фондом

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» щодо вдосконалення системи управління житловим фондом та вирішення окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроекту проголосували 250 народних депутатів із 407 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроект передбачає надання прав власникам житлових і нежитлових приміщень у будинку самостійно обирати спосіб управління будинком, визначати виконавців житлово-комунальних послуг та вирішувати інші питання шляхом впровадження механізму прийняття рішень загальними зборами таких власників.

Крім того, більш детально визначається статус управителя, його права та обов’язки, пов’язані із наданням послуги з управління будинком; закладаються засади формування конкурентного середовища у сфері житлово-комунальних послуг з одночасним збереженням існуючої інфраструктури, із забезпеченням рівних умов для діяльності суб’єктів господарювання усіх форм власності і створенням умов для збереження та розвитку існуючих підприємств державної і комунальної форми власності, які працюють на ринку житлово-комунальних послуг.

Дія проекту закону поширюється на власників, споживачів, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які є учасниками відносин у сфері житлово-комунальних послуг.

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Рівень зарплат працівників бюджетної сфери буде підвищуватися, заявляє Янукович

Рівень заробітних плат працівників бюджетної сфери буде підвищуватися, заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на урочистому зібранні з нагоди 80-річчя Київської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, він сказав: «У державному бюджеті на наступний рік закладені відповідні підвищення».

Зараз, додав В.ЯНУКОВИЧ, саме від місцевої влади залежить своєчасність і повнота оплати праці працівників цих категорій. «Підкреслюю - це одне з найважливіших завдань», - наголосив Президент.

«Лише відновивши довіру лікарів, вчителів, працівників комунального господарства до держави, ми можемо розраховувати на підтримку розпочатих реформ у різних напрямках життєдіяльності, перш за все, в галузі охорони здоров’я та житлово-комунального господарства», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

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УНІАН