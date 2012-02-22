ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 22 лютого

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Підсумки дня: Балога свариться з Азаровим, а Янукович диригує губернаторами» пише: на першому в цьому році засіданні ради регіонів президент Віктор Янукович не тільки повчав губернаторів, ще він став причиною сварки Миколи Азарова з його підлеглим главою МНС Віктором Балогою...

http://delo.ua/ukraine/itogi-dnja-baloga-ssoritsja-s-azarovym-a-janukovich-dirizhiruet-gub-173839/

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Також «Діло» у публікації «Азартних людей можуть позбавити права продавати своє майно» пише: парламент прийняв закон, за яким суд може обмежити дієздатність осіб, що зловживають азартними іграми. Для таких людей зможуть призначити опікуна, який буде контролювати його витрати...

http://delo.ua/world/azartnyh-ljudej-mogut-lishit-prava-prodavat-svoe-imuschestvo-173830/

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«Діло» у публікації «Симоненко: Азаров маніпулює інфляцією» пише: лідер комуністів, чия фракція народних депутатів покірливо підтримує політику президента, несподівано почав критикувати уряд, який сформував голова держави...

http://delo.ua/ukraine/simonenko-azarov-manipuliruet-infljaciej-173833/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «До президента накопичилися питання», в якому пише: представники парламентських фракцій "БЮТ-Батьківщина" і "Наша Україна-Народна самооборона" вимагають зустрічі з президентом. Опозиціонери хочуть "по-чоловічому" поговорити з главою держави про звільнення Юлії Тимошенко і чиновників її уряду, "таємниці газових угод" і "формування в країні військової хунти". У Партії регіонів вважають, що відповіді на поставлені опозицією питання можна знайти в парламенті...

http://www.kommersant.ua/doc/1878476

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Українцям стане дорога дешева горілка», в якому пише: в Україну планується чергове подорожчання горілки. Кабмін має намір розглянути пропозицію про підвищення мінімальних цін на алкогольну продукцію на 26,4%. Основна мотивація - боротьба з тіньовим оборотом, але виробники впевнені, що підвищення цін на руку нелегальним виробникам...

http://www.kommersant.ua/doc/1878685

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Видання «Економічні відомості» у публікації «Портам повернуть вантажопотоки» пише: ВР прийняла в першому читанні закон про морпорти, тобто його нову редакцію. Це - хороша новина для портових операторів і сигнал інвесторам про те, що потрібний документ не будуть в черговий раз відкладати в довгий ящик...

http://finance.eizvestia.com/full/portam-vernut-gruzopotoki

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Погода врятувала «Газпром», в якому пишуть: поліпшення погодних умов повернуло «Газпрому» можливість в повному обсязі задовольняти запити споживачів ЄС на газ, а «Нафтогаз» - від передумов для звинувачень з боку російської монополії в несанкціонованому завищенні відбору блакитного палива...

http://state.eizvestia.com/full/pogoda-spasla-gazprom

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Газета «Сьогодні» у публікації «Кияни міняють шикарні заміські будинки на хрущовки» пише: будинки під Києвом знову дешевшають. За останній рік ціна на квадратний метр впала на 13%, до $ 890. Експерти кажуть, що господарі не можуть доглядати за дорогою нерухомістю і шукають дешевше житло...

http://www.segodnya.ua/news/14340584.html

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Також «Сьогодні» у публікації «біопаспорт може коштувати до 500 грн., буде з відбитками двох "пальців" і без прописки» пише: чиновники зробили крок назустріч Європі: Кабмін вніс до парламенту законопроект про біометричні паспорти. Без цього ЄС відмовляється пускати нас в Шенгенську зону без віз...

http://www.segodnya.ua/news/14341040.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Росія купить іноземні вертольоти» пише: Міністерство оборони РФ готове замовляти за кордоном військову техніку, аналоги якої можуть бути зроблені в Росії. Досі армія імпортувала тільки унікальні види озброєнь...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1510709/6_mlrd_konkurentu

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Також «Ведомости» у публікації «Скільки коштує Універсіада-2013» пишуть: татарстанська влада вперше розповіла, скільки витратять на Універсіаду-2013 в Казані. Значна частина грошей була взята в кредит у федерального бюджету...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1510708/universiada_pokazala_dengi

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Видання «Известия» в публікації «Власники готелів готуються відправитися в Сибір» пише: великі готельні мережі зацікавилися російськими регіонами...

http://izvestia.ru/news/516192

(УНІАН)