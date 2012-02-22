Клюєв: Україна продовжить ефективну взаємодію з ЄС

Україна продовжить ефективну взаємодію з Європейським Союзом як в економічній сфері, так і в інших напрямках, в тому числі - в процесі реформування українського законодавства на основі стандартів ЄС/

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій КЛЮЄВ, повідомили УНІАН у прес-службі Апарату РНБО.

А.КЛЮЄВ висловив впевненість, що на рівні керівництва уряду буде призначений новий відповідальний за євроінтеграційний напрям, і «ця робота буде продовжена».

Він підкреслив, що взаємодія з Євросоюзом відбувається щодня на різних рівнях. У тому числі, мова йде і про угоду про асоціацію, технічна робота над якою триває на рівні експертів Єврокомісії, зазначив секретар РНБО України.

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