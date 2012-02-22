ВР ратифікувала угоду між Україною і РФ про спрощення прикордонного руху

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Російської Федерації про порядок перетинання українсько-російського державного кордону жителями прикордонних регіонів України та Російської Федерації».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 320 із 418 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

В угоді передбачено, що жителі прикордонних регіонів можуть перетинати кордон у місцевих пунктах пропуску (місцях перетинання кордону), які визначені в додатках до угоди, відповідно до режиму їх функціонування, а також у пунктах пропуску, передбачених Угодою між урядами України і РФ про пункти пропуску через державний кордон між Україною і Російською Федерацією від 8 лютого 1995 року.

Жителі прикордонних регіонів можуть перетинати кордон у місцевих пунктах пропуску (місцях перетинання кордону) того регіону, жителями якого вони є, і перебувати на території суміжної держави тільки в межах регіону, в який вони в`їхали через місцевий пункт пропуску (місце перетинання кордону).

Встановлення нових місцевих пунктів пропуску (місць перетинання кордону), їх відкриття і закриття здійснюється за домовленістю Сторін шляхом внесення змін у Додаток 2 до цієї Угоди, про що Сторони повідомляють одна одну дипломатичними каналами. Компетентні органи держав Сторін за взаємною письмовою домовленістю можуть, як виняток, дозволяти тимчасове перетинання кордону в інших місцях, а також встановлювати в цих місцях режим пропуску жителів прикордонних регіонів.

Відповідно до угоди, жителі прикордонних регіонів можуть перетинати кордон пішки, на велосипедах, мотоциклах, гужовому і легковому транспорті, човнах, що їм належать, а також на автомобільному і поромному транспорті загального користування міждержавного сполучення в межах прикордонних регіонів. Жителі прикордонних регіонів можуть переміщувати через кордон легкові транспортні засоби, що їм належать, та зареєстровані на території держави Сторони проживання без реєстрації їх на території прикордонних регіонів держави Сторони перебування протягом терміну, визначеного її законодавством. Жителі прикордонних регіонів можуть переміщати через кордон у місцевих пунктах пропуску (місцях перетинання кордону) товари, які не призначені для виробничої або іншої комерційної діяльності, у кількості, що не перевищує передбачені законодавством держав Сторін норми ввезення (вивезення) товарів без сплати митних зборів і податків.

В угоді сказано, що за наявності у жителів прикордонних регіонів наміру ввезти (вивезти) товари, які призначені для виробничої або іншій комерційній діяльності або ввезення (вивезення) яких заборонено чи потребує наявності дозвільних документів відповідних органів держав Сторін, їх проходження через місцеві пункти пропуску (місця перетинання кордону) не допускається. У цьому випадку жителі прикордонних регіонів зобов`язані перетинати кордон у пунктах пропуску, передбачених Угодою між урядами України і РФ про пункти пропуску через державний кордон між Україною і РФ від 8 лютого 1995 року. Компетентні органи держав Сторін за необхідності обмінюються між собою переліками товарів, ввезення (вивезення) яких заборонено або потребує наявності дозвільних документів відповідних органів держав Сторін, для завчасного інформування жителів прикордонних регіонів.

Жителі прикордонних регіонів України – діти у віці до 16 років перетинають кордон у супроводі батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, або осіб, уповноважених на це батьками (усиновлювачами), опікунами, піклувальниками.

Жителі прикордонних регіонів Російської Федерації – неповнолітні громадяни Російської Федерації перетинають кордон разом з батьками, усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, іншими законними представниками або одним з них. У випадку, якщо неповнолітні громадяни Російської Федерації перетинають кордон без супроводу, вони повинні мати при собі, крім документів, вказаних в угоді, нотаріально оформлену згоду зазначених осіб на перетинання неповнолітніми громадянами Російської Федерації кордону із зазначенням терміну виїзду в Україну.

Жителі прикордонних регіонів, які перетинають кордон на умовах цієї Угоди, можуть перебувати на території прикордонних регіонів держави іншої Сторони без реєстрації, якщо термін такого перебування не перевищує 90 днів з моменту в’їзду на територію держави іншої сторони.

Під час перетинання кордону жителями прикордонних регіонів на умовах цієї Угоди міграційні картки не заповнюються.

Під час епідемій, епізоотій, стихійних лих або інших надзвичайних ситуацій Сторони можуть запроваджувати тимчасові обмеження для жителів прикордонних регіонів на перетинання кордону.