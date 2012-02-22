В Партії регіонів прогнозують подальші кадрові зміни в уряді

В Партії регіонів прогнозують подальші кадрові зміни в українському уряді.

Зокрема, народний депутат від Партії регіонів Володимир ОЛІЙНИК заявив в інтерв’ю «Тижню», що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ продовжуватиме кадрові зміни.

Депутат зауважив, що очікує на подальші кадрові зміни в уряді. «Два роки – це той термін, коли вже можна придивитись і побачити: має людина перспективу росту чи ні. І це стосується і міністрів, і працівників міністерств, і губернаторів. За два роки можна з`ясувати, чи здатна людина до проведення реформ. І Президент це визначатиме», - сказав В.ОЛІЙНИК.

При цьому він висловив думку, що в зоні ризику перебувають майже всі урядовці. «Критика з боку глави держави була спрямована на багатьох міністрів: освіти, культури і екс-міністра фінансів. Але Президент зайняв цікаву позицію: міністри мають самі відчувати, коли їм слід писати заяви про звільнення. І дехто їх писав. Це, безперечно, найкращий шлях, ніж відверто ухвалювати рішення стосовно людей, які були успішними, але через певні обставини в їхній роботі виникли проблеми, тому що багатьох із керманичем поєднують роки спільної роботи», - сказав В.ОЛІЙНИК.

Він прогнозує, що найближчим часом дехто з міністрів сам напише заяву про звільнення, але будуть і такі, стосовно яких Президент скористається правом відправити у відставку.

На запитання, чи довго, на його думку, буде вакантною посада першого віце-прем’єр-міністра, депутат зауважив, що це вирішуватиме Президент. За словами В.ОЛІЙНИКА, зараз обговорюється кілька кандидатур. «Це все пристойні люди, які безпосередньо пов`язані з економікою. Адже ми говоримо не лише про брак першого заступника, а й людини, яка буде правою рукою прем’єр-міністра і відповідатиме за економіку держави. Ця людина за мисленням, інтелектом має сповідувати сучасні концепції розвитку країни. Це реформаторська посада», - сказав він.

Оцінюючи шанси Сергія ТІГІПКО, Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО і Сергія АРБУЗОВА обійняти цю посаду, депутат зауважив, що всі троє мають економічний фах, працювали в економічному блоці в тій чи іншій іпостасі, мають досвід управлінської роботи, сучасне бачення, добре ознайомлені з європейським досвідом. «Всіх їх можна назвати реформаторами. А кого з них призначати, вирішуватиме глава держави», - сказав він.

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