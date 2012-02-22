Клюєв: економічна безпека – серед першорядних пріоритетів української влади

Обороноздатність України була і залишається в центрі уваги керівництва держави. При цьому першорядними цілями тут є не тільки реформування державних силових та оборонних структур, а й забезпечення економічної безпеки нашої країни.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій КЛЮЄВ під час участі в урочистостях з нагоди Дня захисника Вітчизни у Києві, повідомили УНІАН у прес-службі Апарату РНБО.

За його словами, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ поставив завдання - посилити роль Ради національної безпеки і оборони України.

«Я переконаний, що для зміцнення безпеки нашої держави, повномасштабної реалізації національних інтересів і покращення позицій України на світовій арені необхідно здійснювати комплексну роботу в усіх без винятку напрямах», - заявив А.КЛЮЄВ.

Він підкреслив, що принципово важливим є не просто прискорити реформи в силовому блоці, а й підвищити якість цих реформ. «Слід підійти до цього процесу системно і комплексно, одночасно спрямовуючи сили як на розвиток армії, так і на розбудову військово-промислового комплексу. Ми налаштовані провести ефективне реформування у військовій сфері, внаслідок чого будуть створені компактні, мобільні та ефективні Збройні сили, здатні до оперативного реагування та надійного захисту країни», - заявив секретар РНБО.

При цьому, за його словами, важливим є збереження кадрового потенціалу армії і флоту, відновлення військової техніки та озброєння, посилення бойової підготовки особового складу й поліпшення його соціального забезпечення.

«Ми усвідомлюємо, що реформи будуть успішними за умови їх повного ресурсного забезпечення. А це потребує зусиль з підвищення фінансової, науково-технологічної, енергетичної та інших складових безпеки держави», - заявив А.КЛЮЄВ.

Він також зауважив, що суттєвий вплив сьогодні мають зовнішні фактори.

«Нам слід враховувати нові тенденції у світовій економіці і нову розстановку сил на міжнародній арені, усі ризики та загрози. Важливо адекватно реагувати на них і своєчасно корегувати зовнішню і внутрішню політику держави», - сказав секретар РНБО України.

А.КЛЮЄВ від імені Ради національної безпеки і оборони та від себе особисто привітав зі святом особовий склад, ветеранів війни та Збройних сил України. Він побажав їм міцного здоров’я, благополуччя та подальших успіхів у відповідальній справі служіння Україні, зазначили в РНБО.

А.КЛЮЄВ вручив також почесні відзнаки Апарату РНБО військовослужбовцям та ветеранам Збройних сил України.