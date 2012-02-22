ТОП-10 (22 лютого)

ФДМУ оголосив конкурс із продажу «Дніпрообленерго». Початкова вартість – 600 млн. грн.

Фонд державного майна України оголосив приватизаційний конкурс із продажу 50% держпакета акцій ПАТ "Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго».

Про це повідомляє офіційне видання Фонду держмайна України "Відомості приватизації" (№8 від 22 лютого).

Початкова вартість пакета компанії, що виставляється на продаж, становить 600 млн. грн. Крок аукціону – 6 млн. грн.

Заявки компаній-претендентів приймаються до 10 квітня, конкурс відбудеться 17 квітня 2012 року.

Довідка УНІАН. ПАТ «ЕК «Дніпрообленерго» – найбільша енергопостачальна компанія України.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, 75% акцій ПАТ «Дніпрообленерго» належать державі й знаходяться в управлінні НАК «Енергетична компанія України», 15,9% – компанії Larva Investments Limited (Кіпр).

«Дніпрообленерго» завершило 2011 рік із прибутком 43,336 млн. грн.

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ВР ратифікувала угоду між Україною і РФ про спрощення прикордонного руху

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Російської Федерації про порядок перетинання українсько-російського державного кордону жителями прикордонних регіонів України та Російської Федерації».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 320 із 418 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

В угоді передбачено, що жителі прикордонних регіонів можуть перетинати кордон у місцевих пунктах пропуску (місцях перетинання кордону), які визначені в додатках до угоди, відповідно до режиму їх функціонування, а також у пунктах пропуску, передбачених Угодою між урядами України і РФ про пункти пропуску через державний кордон між Україною і Російською Федерацією від 8 лютого 1995 року.

Жителі прикордонних регіонів можуть перетинати кордон у місцевих пунктах пропуску (місцях перетинання кордону) того регіону, жителями якого вони є, і перебувати на території суміжної держави тільки в межах регіону, в який вони в`їхали через місцевий пункт пропуску (місце перетинання кордону).

Встановлення нових місцевих пунктів пропуску (місць перетинання кордону), їх відкриття і закриття здійснюється за домовленістю Сторін шляхом внесення змін у Додаток 2 до цієї Угоди, про що Сторони повідомляють одна одну дипломатичними каналами. Компетентні органи держав Сторін за взаємною письмовою домовленістю можуть, як виняток, дозволяти тимчасове перетинання кордону в інших місцях, а також встановлювати в цих місцях режим пропуску жителів прикордонних регіонів.

Відповідно до угоди, жителі прикордонних регіонів можуть перетинати кордон пішки, на велосипедах, мотоциклах, гужовому і легковому транспорті, човнах, що їм належать, а також на автомобільному і поромному транспорті загального користування міждержавного сполучення в межах прикордонних регіонів. Жителі прикордонних регіонів можуть переміщувати через кордон легкові транспортні засоби, що їм належать, та зареєстровані на території держави Сторони проживання без реєстрації їх на території прикордонних регіонів держави Сторони перебування протягом терміну, визначеного її законодавством. Жителі прикордонних регіонів можуть переміщати через кордон у місцевих пунктах пропуску (місцях перетинання кордону) товари, які не призначені для виробничої або іншої комерційної діяльності, у кількості, що не перевищує передбачені законодавством держав Сторін норми ввезення (вивезення) товарів без сплати митних зборів і податків.

В угоді сказано, що за наявності у жителів прикордонних регіонів наміру ввезти (вивезти) товари, які призначені для виробничої або іншій комерційній діяльності або ввезення (вивезення) яких заборонено чи потребує наявності дозвільних документів відповідних органів держав Сторін, їх проходження через місцеві пункти пропуску (місця перетинання кордону) не допускається. У цьому випадку жителі прикордонних регіонів зобов`язані перетинати кордон у пунктах пропуску, передбачених Угодою між урядами України і РФ про пункти пропуску через державний кордон між Україною і РФ від 8 лютого 1995 року. Компетентні органи держав Сторін за необхідності обмінюються між собою переліками товарів, ввезення (вивезення) яких заборонено або потребує наявності дозвільних документів відповідних органів держав Сторін, для завчасного інформування жителів прикордонних регіонів.

Жителі прикордонних регіонів України – діти у віці до 16 років перетинають кордон у супроводі батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, або осіб, уповноважених на це батьками (усиновлювачами), опікунами, піклувальниками.

Жителі прикордонних регіонів Російської Федерації – неповнолітні громадяни Російської Федерації перетинають кордон разом з батьками, усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, іншими законними представниками або одним з них. У випадку, якщо неповнолітні громадяни Російської Федерації перетинають кордон без супроводу, вони повинні мати при собі, крім документів, вказаних в угоді, нотаріально оформлену згоду зазначених осіб на перетинання неповнолітніми громадянами Російської Федерації кордону із зазначенням терміну виїзду в Україну.

Жителі прикордонних регіонів, які перетинають кордон на умовах цієї Угоди, можуть перебувати на території прикордонних регіонів держави іншої Сторони без реєстрації, якщо термін такого перебування не перевищує 90 днів з моменту в’їзду на територію держави іншої сторони.

Під час перетинання кордону жителями прикордонних регіонів на умовах цієї Угоди міграційні картки не заповнюються.

Під час епідемій, епізоотій, стихійних лих або інших надзвичайних ситуацій Сторони можуть запроваджувати тимчасові обмеження для жителів прикордонних регіонів на перетинання кордону.

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Мінінфраструктури стало головним розпорядником бюджетних коштів на підготовку до Євро-2012

Кабінет Міністрів України визначив Міністерство інфраструктури головним розпорядником бюджетних коштів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Це закріплено постановою уряду №92 від 15 лютого 2012 року «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання боргових зобов`язань за кредитами, залученими під державні гарантії, які використовуються для вирішення завдань і здійснення заходів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу».

Згідно з постановою, розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня й відповідальним виконавцем бюджетної програми є «Укрєвроінфрапроект».

Операції, пов`язані з використанням бюджетних коштів, здійснюватимуться у порядку обслуговування держбюджету за витратами та операціями з надання й повернення кредитів, наданих за рахунок коштів держбюджету, затвердженому наказом Мінфіну від 30 вересня 2011 року.

Довідка УНІАН. Згідно з Держпрограмою підготовки й проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, на підготовку до чемпіонату передбачено 26 млрд. грн.

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Росія лякає українських виробників труднощами з поставками на ринок ЄЕП

Москва. До 2015-2016 року в українських виробників можуть виникнути труднощі з поставками своєї продукції на ринок Єдиного економічного простору (ЄЕП) Росії, Білорусі та Казахстану після завершення затвердження всіх технічних регламентів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході міжнародного медіа-форуму «Четверта влада» сказав заступник директора 1-го Департаменту країн СНД МЗС Росії Дмитро ПОЛЯНСЬКИЙ.

«За низкою положень технічні регламенти, що розробляються в Митному союзі й ЄврАзЕС, суттєво відрізняються від європейських технічних регламентів. На якомусь етапі наші братні українські підприємства не зможуть експортувати свою продукцію на ринок країн - членів Митного союзу», - сказав Д.ПОЛЯНСЬКИЙ.

Зокрема, він пояснив, що ЄС вимагає від України, щоб українські виробники поступово переймали європейські технічні регламенти.

За його словами, до 2015-2016 року планується завершити процес ухвалення всіх техрегламентів у Митному союзі.

Д.ПОЛЯНСЬКИЙ повідомив, що окрім цього, українським підприємцям буде необхідно проходити додаткові реєстраційні процедури, платити більше податків і стикатися з великою паперовою тяганиною.

Він зазначив, що в лютому набув чинності перший техрегламент МС про безпеку піротехнічної продукції, що призведе до того, що деякі українські підприємства зможуть продавати свою продукцію до ЄС, але не зможуть поставляти її до Казахстану, Росії та Білорусі.

«Це не політика, це чиста економіка, і за ухваленням технічних регламентів у Митному союзі потрібно дуже уважно стежити», - сказав він.

На його думку, українським чиновникам дуже важливо розуміти, що вибір у бік тісної кооперації зі Сходом не виключає того, що Україна може продовжувати курс на європейську інтеграцію.

«Це не означає, що якщо Україна вступить до Митного союзу, вона може включитися в Європейський союз. Це дійсно не так, можна стати членом лише одного митного союзу, але Україна рухатиметься в бік Європейського союзу разом з іншими членами Митного союзу», - сказав він.

На думку Д.ПОЛЯНСЬКОГО, в такому разі Україна підійде до цього з абсолютно іншими стартовими позиціями й не «буде себе відчувати країною, яку тримають у передбаннику».

При цьому він підкреслив, що це питання суверенної влади України.

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Тигипко має намір прискорити перегляд споживчого кошика

Віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТИГИПКО має намір прискорити вирішення питання про перегляд споживчого кошика. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

«Остаточної дати поставити не можу, адже в нас тривають дискусії з профспілками, з роботодавцями... Позиція профспілок жорстка..., але з іншого боку, робити популістські заяви не хотілося б», - сказав він.

Нагадаємо, споживчий кошик не переглядався в Україні з 2000 року, тоді як законодавством передбачається її перегляд кожні 5 років.

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Закон про реформування нафтогазового комплексу виключає можливість приватизації ГТС - Єфремов

Прийняття закону про реформування нафтогазового комплексу виключає можливість приватизації української газотранспортної системи.

Про це під час брифінгу у Верховній Раді заявив голова фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ, повідомили УНІАН у прес-службі ПР.

Відповідаючи на запитання про те, чи закладений шлях до можливої приватизації української ГТС у законопроекті про реформування нафтогазового комплексу, О.ЄФРЕМОВ, зокрема, зазначив, що у разі, якщо його (законопроект) приймати для виходу на IPO, що є одним з елементів залучення додаткових коштів, тоді це можливо. «Якщо ж мається на увазі, що цим законом ГТС комусь передається або створюється якийсь консорціум, тоді – ні», – підкреслив він.

Також, за словами голови фракції ПР, сьогодні продовжуються переговори щодо створення тристороннього консорціуму. «Чи будуть вони успішними, хто до нього увійде, чи погодяться європейські структури разом з Російською Федерацією взяти на себе відповідальність за стан нашої газотранспортної системи і за її роботу, покажуть час і результати переговорів», - додав політик.

За словами О.ЄФРЕМОВА, розгляд законопроекту про реформування нафтогазового комплексу поточного тижня залежатиме від ефективності роботи парламентаріїв. «Законопроект включено до порядку денного на п`ятницю. Якщо черга до нього дійде - він розглядатиметься», - підсумував О.ЄФРЕМОВ.

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Росія лякає українських виробників труднощами з поставками на ринок ЄЕП

До 2015-2016 року в українських виробників можуть виникнути труднощі з поставками своєї продукції на ринок Єдиного економічного простору (ЄЕП) Росії, Білорусі та Казахстану після завершення затвердження всіх технічних регламентів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході міжнародного медіа-форуму «Четверта влада» сказав заступник директора 1-го Департаменту країн СНД МЗС Росії Дмитро ПОЛЯНСЬКИЙ.

«За низкою положень технічні регламенти, що розробляються в Митному союзі й ЄврАзЕС, суттєво відрізняються від європейських технічних регламентів. На якомусь етапі наші братні українські підприємства не зможуть експортувати свою продукцію на ринок країн - членів Митного союзу», - сказав Д.ПОЛЯНСЬКИЙ.

Зокрема, він пояснив, що ЄС вимагає від України, щоб українські виробники поступово переймали європейські технічні регламенти.

За його словами, до 2015-2016 року планується завершити процес ухвалення всіх техрегламентів у Митному союзі.

Д.ПОЛЯНСЬКИЙ повідомив, що окрім цього, українським підприємцям буде необхідно проходити додаткові реєстраційні процедури, платити більше податків і стикатися з великою паперовою тяганиною.

Він зазначив, що в лютому набув чинності перший техрегламент МС про безпеку піротехнічної продукції, що призведе до того, що деякі українські підприємства зможуть продавати свою продукцію до ЄС, але не зможуть поставляти її до Казахстану, Росії та Білорусі.

«Це не політика, це чиста економіка, і за ухваленням технічних регламентів у Митному союзі потрібно дуже уважно стежити», - сказав він.

На його думку, українським чиновникам дуже важливо розуміти, що вибір у бік тісної кооперації зі Сходом не виключає того, що Україна може продовжувати курс на європейську інтеграцію.

«Це не означає, що якщо Україна вступить до Митного союзу, вона може включитися в Європейський союз. Це дійсно не так, можна стати членом лише одного митного союзу, але Україна рухатиметься в бік Європейського союзу разом з іншими членами Митного союзу», - сказав він.

На думку Д.ПОЛЯНСЬКОГО, в такому разі Україна підійде до цього з абсолютно іншими стартовими позиціями й не «буде себе відчувати країною, яку тримають у передбаннику».

При цьому він підкреслив, що це питання суверенної влади України.

***

Медведєв знову підключився до обвинувачень України у відборі російського газу

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив "Газпрому" "розібратися" з несанкціонованим відбором Україною російського транзитного газу. Про це повідомляє ІТАР-ТАСС.

"Зі своїми колегами в рамках корпоративних процедур і цивільно-правових механізмів розберіться", - поставив вимогу глава держави перед главою "Газпрому" Олексієм МІЛЛЕРОМ.

Крім того, Д.МЕДВЕДЄВ доручив О.МІЛЛЕРУ "до українських друзів довести позицію, пояснити, чому збільшується потужність газопроводу "Південний потік" і продовжити переговори щодо газової співпраці".

О.МІЛЛЕР повідомив, що в лютому нинішнього року Україна несанкціоновано відбирала російський газ, призначений європейським споживачам.

"Європейські споживачі збільшили заявку на постачання російського газу, "Газпром" зробив усе необхідне, проте значні обсяги газу до Європи не доходили", - зазначив О.МІЛЛЕР. За його словами, "в окремі дні на Україні залишалося близько 40 млн. кубічних метрів газу".

"Це завдало фінансової і репутаційної шкоди "Газпрому", - підкреслив О.МІЛЛЕР. Він зазначив, що європейські споживачі російського газу звернулися з проханням збільшити постачання через аномально низькі температури на початку лютого, коли замерзли Дунай і канали у Венеції. Проте, газ, що поставляється, до Європи не доходив, залишаючись в Україні.

"Йшлося про традиційне проведення часу українських друзів - несанкціонований відбір?", - уточнив Д.МЕДВЕДЄВ. "З експортної труби вони (Україна) брали стільки, скільки вважали за необхідне", - зазначив О.МІЛЛЕР. "Тобто за рамками існуючих угод?", - перепитав Президент. "Вони брали стільки, скільки вважали за необхідне газу, який призначався європейським партнерам, і вони знали про це", - підтвердив глава "Газпрому".

Д.МЕДВЕДЄВ поцікавився, чи не зверталася Україна з проханням збільшити постачання газу. О.МІЛЛЕР підкреслив, що Україна навпаки цього року порушила питання "про зменшення постачань з 52 млрд. кубічних метрів на рік до 27". "Проте в умовах холодів брали більше", - констатував глава російської держави. Керівник "Газпрому" уточнив, що йдеться про більш як 60 млрд. кубічних метрів газу в річному обчисленні.

Нагадаємо, що на сьогоднішній день "Газпром" ніяк у письмовій формі не оформив свої претензії з приводу начебто несанкціонованого відбору Україною газу і не визначив, який саме обсяг "відібрала" Україна.

Як повідомляв УНІАН, коли на початку лютого 2012 вдарили люті морози, ряд європейських країн заявили, що недоотримують обумовлені контрактами обсяги російського газу.

Заступник голови правління "Газпрому" Олександр МЕДВЕДЄВ 2 лютого сказав, що у зв`язку із суворою зимою компанія, навпаки, максимально наростила постачання до Європи - їх добовий обсяг відповідає 180 мільярдам кубометрів газу. О.МЕДВЕДЄВ висловив здивування з приводу повідомлень про нібито значні скорочення постачань російського газу до Європи. Утім прес-секретар Єврокомісії Марлене ХОЛЬЦНЕР 3 лютого заявила, що Росія скоротила постачання газу в дев`ять європейських країн.

4 лютого заступник голови правління холдингу "Газпром" Андрій КРУГЛОВ заявив, що Росія на кілька днів знизила постачання газу до Західної Європи, в обсязі до 10%, але потім обсяги газу, що постачається, повернулися до показників, передбачених контрактом. Він також зазначив, що "Газпром" не зможе поставити європейським споживачам додаткові обсяги газу, які вони запросили.

6 лютого прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна без збитків для себе може допомогти «Газпрому» в забезпеченні Європи необхідним обсягом газу шляхом використання для власних потреб газу з підземних газосховищ.

Він повідомив, що Україна відразу ж після виникнення проблем із забезпеченням газом Європи запропонувала «Газпрому» свою допомогу.

«Коли Росія скоротила подачу газу на Європу і офіційні представники «Газпрому» це визнали, ми їм запропонували – будь ласка, звертайтеся до нас – складемо договір. Допоможемо. Якщо ви вважаєте це за необхідне », - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що відбір газу з ПСГ для внутрішнього споживання не може негативно позначитися на забезпеченні України газом у перспективі.

«Це ніяк не може негативно позначитися, адже для цього ми влітку і закачували газ в газосховища, щоб узимку з них відбирати», - сказав М.АЗАРОВ.

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Нафтогаз: Україна з початку року не відібрала жодного кубометра газу з транзитних обсягів

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» заявляє, що з початку 2012 року не відібрала жодного кубометра природного газу з транзитних обсягів.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні зазначається, що погодна ситуація в січні-лютому 2012 року, коли в більшості країн Європи й у Російській Федерації спостерігалися аномально низькі температури, підтвердила важливість українських підземних газосховищ (ПСГ) як невід`ємної частини ГТС України для забезпечення надійного й безперебійного транзиту газу через територію нашої держави.

«З початку 2012 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» не відібрала жодного кубометра природного газу з транзитних обсягів, які транспортувалися ВАТ «Газпром» до країн Європи», - йдеться в повідомленні.

Компанія зазначає, що відповідно до умов діючого контракту на поставки газу між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром», добові обсяги споживання газу Україною не фіксуються, натомість визначаються щоквартальні обсяги поставок енергоресурсу.

У лютому ц.р. компанія повідомила ВАТ «Газпром» про можливість здійснення додаткових поставок ресурсу європейським споживачам за рахунок газу з українських газосховищ.

«Якби російська сторона звернулася до нас, ми б могли допомогти європейським споживачам у ситуації з критичним зниженням поставок газу, як ми допомогли Туреччині", - запевнив заступник голови правління компанії Вадим ЧУПРУН.

Як повідомлялося, сьогодні глава "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР на зустрічі з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ сказав, що Україна в лютому в окремі дні несанкціоновано залишала у себе до 40 мільйонів кубометрів транзитного російського газу. Президент доручив "Газпрому" розібратися з цього питання з українськими колегами "в рамках правових і корпоративних процедур".

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ДТЕК не виключає участі в конкурсі з продажу держпакету «Дніпрообленерго»

Приватний енергохолдинг ДТЕК не виключає участі у приватизаційному конкурсі з продажу 50% державного пакету найбільшої в Україні енергопостачальної компанії ПАТ «Дніпрообленерго».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам у Києві генеральний директор компанії Максим ТИМЧЕНКО.

«Ми повинні обговорити це, повинні проговорити всередині компанії і подивитися на умови, і після цього ми зможемо ухвалити рішення», - сказав він.

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