Анонс на 23 лютого

* Відбудеться робоча поїздка Прем`єр-міністра України Миколи Азарова до Житомирської області. Від`їзд представників ЗМІ автобусом від Будинку Уряду.

* У рамках IV Міжнародної конференції Українського форуму благодійників "Благодійність 2020: бачення та стратегія розвитку» відбудеться брифінг на тему: «Про благодійництво в Україні та світі за 40 хвилин». Учасники: Анна Гулевська-Черниш, директор Українського форуму благодійників; Пітер Кулой ( Угорщина), екс-фінансист, входить в список найбагатших людей Угорщини (про мотивацію), Хелена Монтейро (Бразилія), виконавчий директор Всесвітньої ініціативи підтримки грантодавства (WINGS) Роза Галле (Іспанія), голова Європейської мережі донорських асоціацій (DAFNE) Анна Старостенко (Україна), виконавчий директор Фонду братів Кличків, Євген Бистрицький, виконавчий директор МБФ «Відродження»; Віктор Лях (України), президент Фонду Східна Європа, голова правління Українського форуму благодійників. Спеціальний гість конференції - бізнесмен і філантроп Мішель Терещенко.

* Відбудеться засідання НКРЕ.

* Відбудеться телефонна «гаряча лінія» газети «Урядовий кур`єр» за участю голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Миколи Пашкевича на тему: «Енергоефективність в агропромисловому комплексі».

* Прес-конференція на тему: «Новий будівельний сезон - нова хвиля руйнувань в Києві?». Учасники: Олександр Бригінець, депутат Київради, голова постійної комісії з питань культури і туризму КМДА; Ігор Луценко, представник громадської ініціативи «Збережи старий Київ»; Олексій Василюк, заст. голови Національного екологічного центру України.

* Прес-конференція на тему: "Якісні та безпечні дитячий одяг, взуття, іграшки в Україні?". Учасники: Микола Дмитрієв, заст.начальника управління ринкового нагляду Держспоживінспекціі України; Микола Макуха, головний дитячий алерголог Києва, завалергології Київської міської дитячої лікарні № 2.

* Прес-конференція з приводу підписання кредитної угоди між ЄБРР та м. Житомир. Кошти кредиту будуть спрямовані на скорочення енерговитрат, зниження споживання газу та електроенергії, а також підвищення якості муніципальної системи тепло- та водопостачання в місті. Учасники: голова Житомирської міськради Володимир Дебой, директор КП Житомир Теплокомуненерго Дмитро Рогожин та директор ЄБРР в Україні Андре Куусвек. Сторони також підпишуть додаткову грантову угоду, і, таким чином, Житомир стане першим українським муніципалітетом, який отримає фінансування від Фонду Східноєвропейського Партнерства у сфері енергоефективності та екології.

* Відбудеться брифінг народного депутата України Катеринчука на тему: «Скільком чорнобильцям ще треба померти, щоб влада їх почула?"

* Круглий стіл на тему: «Глобальний макроекономічний прогноз і перспективи розвитку української економіки». Організатор: Міжнародний Фонд Блейзера. Запрошені: Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера; Валерій Геєць, директор інституту економіки та прогнозування НАН України; Валерій Гладкий, ген.директор аналітичного центру «Бюро економічних і соціальних технологій» (БЕСТ); Василь Юрчишин, директор економічних програм, Центр Разумкова; Володимир Фесенко, директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента"; Юрій Гладун, начальник управління міжнародних зв`язків ДПСУ.

* 12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Анонсування дослідження «Значення питної води в профілактиці вірусних захворювань в освітніх установах». Компанія Небесна Криниця доставляє якісну питну воду як додому та в офіси киян, так і в навчальні заклади. У 2010-2011 р. було відзначено, що діти у класах, де організовано доступ до якісної питної води, набагато менше хворіють на застуду та вірусні захворювання. В рамках дослідження буде порівнюватися рівень захворюваності на грип і середню тривалість хвороби в організованих дитячих колективах, де є якісна питна вода, і тих, де діти не мають вільного доступу до неї. Кожній дитині буде надано пам`ятку, як правильно пити воду і що робити, щоб зменшити ймовірність захворювання, а клас, який за результатами 2011-2012 навчального року буде хворіти менше, поїде на екскурсію на завод з виробництва питної бутильованої води Небесна Криниця. Учасники: Михайло Курик, керівник Інституту екології людини, Євгенія Кривонос, експерт з якості компанії "Небесна Криниця", Людмила Весельська, директор школи № 215, м. Київ (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: +38067 408 27 10, ykryvonos@krinitsa.com.ua. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція на тему: "Чи вдасться шахтарям "вибити" з уряду свої соціальні гарантії?". Учасники: народні депутати: від фракції Компартії України Спиридон Кілінкаров, від фракції "БЮТ-Батьківщина" Михайло Волинець, а також голова Координаційної ради шахтарських-інвалідських, ветеранських організацій України Юрій Хохлов.

* Інститут світової політики проведе засідання Медіа-клубу за участю Павела Коваля, депутата Європейського парламенту, Голови делегації Європарламенту до Комітету парламентського співробітництва «ЄС-Україні». Тема заходу: «Україна-ЄС: порядок денний на 2012 рік».

* Круглий стіл на тему: «Перспективи оподаткування тютюнових виробів в Україні». Організатор - Міжфракційна депутатська група «За майбутнє України без куріння» при підтримці ВООЗ у співпраці з Регіональним центром «Життя». Учасники: Анне-Марія Перучич і Айда Юреклі, економісти штаб-квартири ВООЗ з оподаткування тютюнових виробів; Кіз де Йонкер, голова Бюро ВООЗ в Україні; Наталя Король, фахівець з неінфекційних захворювань Бюро ВООЗ в Україні; Євген Царьков, голова Міжфракційної депутатської групи «За майбутнє України без куріння»; Костянтин Красовський, зав.сектором контролю над тютюном Українського інституту стратегічних досліджень МОЗ України, Андрій Скипальський, керівник національного проекту «Україна без тютюнового диму», голова правління Регіонального центру громадянського представництва «Життя»; Ганна Гопко, керівник відділу адвокації коаліції громадських організацій та ініціатив «За вільну від тютюнового диму Україну».

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