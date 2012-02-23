Курс НБУ на 23.02.12
08:40, 23 лютого 2012Різне
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Офіційний курс НБУ на 23.02.12100 USD - 798.7100 (22 лютого - 798.7400)100 EUR - 1056.6933 (22 лютого - 1056.0940)10 RUR - 2.6830 (22 лютого - 2.6822)Облікові курси банківських металів на 23.02.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-140153.64 (22 лютого-138741.14)961 XAG 10 Срібло-2722.00 (22 лютого-2687.76)962XPT10Платина-135221.60(22 лютого-133149.96)964XPD10Паладій-56788.28 (22 лютого-55991.67)
Офіційний курс НБУ на 23.02.12
100 USD - 798.7100 (22 лютого - 798.7400)
100 EUR - 1056.6933 (22 лютого - 1056.0940)
10 RUR - 2.6830 (22 лютого - 2.6822)
Облікові курси банківських металів на 23.02.12 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-140153.64 (22 лютого-138741.14)
961 XAG 10 Срібло-2722.00 (22 лютого-2687.76)
962XPT10Платина-135221.60(22 лютого-133149.96)
964XPD10Паладій-56788.28 (22 лютого-55991.67)
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