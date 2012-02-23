Хорошковського призначено першим віце-прем’єр-міністром
08:58, 23 лютого 2012Різне
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО першим віце-прем’єр-міністром.
Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.
Іншим указом В.ЯНУКОВИЧ звільнив В.ХОРОШКОВСЬКОГО з посади міністра фінансів.
Як повідомляв УНІАН, 14 лютого Президент Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Андрія КЛЮЄВА з посади першого віце-прем`єра, призначивши секретарем Ради національної безпеки і оборони.
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