Хорошковського призначено першим віце-прем’єр-міністром

08:58, 23 лютого 2012
Різне
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО першим віце-прем’єр-міністром.

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Іншим указом В.ЯНУКОВИЧ звільнив В.ХОРОШКОВСЬКОГО з посади міністра фінансів.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого Президент Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Андрія КЛЮЄВА з посади першого віце-прем`єра, призначивши секретарем Ради національної безпеки і оборони.

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