ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 23 лютого

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Мінімум п`ять українських компаній проведуть IPO в 2012 році» пише: цього року на Варшавській фондовій біржі очікується розміщення акцій, як мінімум, п`яти українських компаній. Керівництво біржі прогнозує, що це будуть представники трьох секторів: добувної і паливної промисловості, а також сільського господарства...

http://delo.ua/finance/minimum-pjat-ukrainskih-kompanij-provedut-ipo-v-2012-godu-173901/

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Також «Діло» у публікації «Ще один завод Фірташа через суд зобов`язали заплатити за газ» пише: суд стягнув з черкаського "Азоту" 389 млн. гривень заборгованості за газ на користь «Газу України»...

http://delo.ua/business/esche-odin-zavod-firtasha-cherez-sud-objazali-zaplatit-za-gaz-173907/

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«Діло» у публікації «Румунія відкрила родовище газу біля острова Зміїний» пише: Румунія відкрила нове родовище газу на території, яка раніше була забрана в України. Газу, який добувається на цій ділянці шельфу вистачить для Румунії на три роки...

http://delo.ua/world/rumynija-otkryla-mestorozhdenie-gaza-vozle-ostrova-zmeinyj-173900/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Вище пост», в якому пише: Президент продовжує переформатування складу уряду. Вчора пізно ввечері він призначив першим віце-прем`єром Валерія Хорошковського, який всього місяць пропрацював на посаді міністра фінансів. Хорошковський продовжить курирувати державні фінанси, додавши до сфери своїх повноважень відповідальність за євроінтеграційні процеси і реформи. Тепер Янукович планує призначити міністрів економіки та фінансів - ймовірно, економікою країни займеться Петро Порошенко...

http://www.kommersant.ua/doc/1878980

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Газ знову кудись випарувався», в якому пише: Росія в черговий раз розпалює обстановку у взаєминах з Україною. Високопоставлені чини РФ публічно звинуватили "Нафтогаз" і країну в цілому в навмисному розкраданні газу. Президент Росії Дмитро Медведєв зажадав проведення розслідування з цього питання. В "Нафтогазі" дивуються - адже зовсім недавно компанія пропонувала "Газпрому" свій газ для виконання зобов`язань монополії перед європейськими споживачами. Експерти вбачають у цьому елемент політичного та комерційного тиску...

http://www.kommersant.ua/doc/1879006

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Видання «Економічні відомості» у публікації «Регулятор уважив чорнобиль» пише: НБУ розіслав банкам лист № 47-411/2505-1932, яким рекомендує більш зважено розглядати прохання позичальників-чорнобильців про реструктуризацію кредитів...

http://markets.eizvestia.com/full/regulyator-uvazhil-chernobylcev

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Проблеми зростуть», в якому пишуть: до початку весняної посівної в Україні залишився місяць. Навесні повинні бути компенсовані втрати озимих культур і забезпечена потреба в ярових, що робить нинішню посівну однією з найбільш складних і дорогих в історії України. Сільгоспвиробники вже мобілізують зусилля, запасаючи ресурси, проте чиновники поки виразно не можуть сказати, наскільки вони готові фінансово взяти участь в проведенні посівних робіт...

http://markets.eizvestia.com/full/problemy-vyrastut

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Газета «Сьогодні» у публікації «За борги по ЖКГ відбирають автомобілі» пише: Дніпропетровські міські теплові мережі подали в суд 2267 позовів на злісних неплатників, які заборгували за тепло близько 12 мільйонів грн. Це майже втричі більше, ніж у 2008 році (861 позов)...

http://www.segodnya.ua/news/14341422.html

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Також «Сьогодні» у публікації «GPS-навігатори запобіжать поїздкам "на голові" у водія» пише: «контролер» буде відслідковувати швидкість руху маршруток, місця зупинок і кількість пасажирів...

http://www.segodnya.ua/news/14341406.html

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Сайт «УНІАН-економіка» публікує матеріал «Газовий» діалог: коли говорити нема про що, «включають» спікера», в якому пише: новий виток "газових" переговорів зведеться до того, що українська влада оголосить заявлену "Газпромом" знижку недостатньою, а Росію не задовольнить закон, що дозволяє приватизацію ГТС...

http://economics.unian.net/ukr/detail/120667

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Також сайт «УНІАН-економіка» публікує матеріал «Донецькі донецьким не рівня...», в якому пише: край, де ніколи - ні за часів Кучми, ні Ющенка, ні тим більше Януковича - не пускали «наверх» чужинців, повною мірою демонструє абсолютну "консолідацію" суспільства і влади...

http://economics.unian.net/rus/detail/120601

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Путін пообіцяв відповідальну бюджетну політику» пише: прем`єр-міністр, кандидат в президенти від «Єдиної Росії» Володимир Путін, роздав в останні місяці передвиборчих обіцянок на кілька мільярдів, закликав уряд не надто покладатися на сприятливу кон`юнктуру сировинну...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1512030/putin_prizval_akkuratno_podhodit_k_naraschivaniyu

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Також «Ведомости» у публікації «Зниження кредитного рейтингу Греції обвалило фонові ринки» пишуть: незважаючи на досягнення домовленості про надання Греції допомоги в розмірі 130 млрд. євро, Fitch повідомило про зниження суверенного рейтингу країни. При цьому агентство пообіцяло знизити рейтинг до «обмеженого дефолту» після закінчення програми обміну держоблігацій на нові...

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Видання «Известия» в публікації «Автобуси виїжджають з ринку» пише: виробники оголошують про зниження випуску транспортних засобів цього року...

http://izvestia.ru/news/516226

(УНІАН)