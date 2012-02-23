Янукович хоче створити військовий президентський кадровий резерв

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає за необхідне створити військовий президентський кадровий резерв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи перед ліцеїстами Київського військового ліцею ім. Івана Богуна з нагоди Дня захисника Вітчизни.

Президент зауважив, що найкращі випускники військових ліцеїв, молоді офіцери мають отримати можливість навчатися в найкращих військових освітніх закладах світу.

Він підкреслив, що в країні має бути створена підтримка для таких кадрів, щоб вони могли розширювати свої знання і переймати досвід. «Найближчим часом чекаю відповідних рішень від Міністерства оборони», - сказав Президент.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що має бути врахований неоціненний досвід, отриманий військовими Збройних Сил під час виконання завдань у рамках міжнародних миротворчих місій.

Також В.ЯНУКОВИЧ заявляє, що протягом 2012-2015 років усі основні види озброєнь Збройних сил України потребуватимуть заміни або переоснащення.

За його словами, цього року в державному бюджеті передбачено 3 млрд. грн. на модернізацію ЗСУ, що утричі більше, ніж у попередні роки.

Він пообіцяв, що у наступні роки кошти, які виділятимуться на оновлення озброєння, будуть збільшуватися з урахуванням економічної ситуації.

Водночас, Президент наголосив, що головним завданням є проведення глибинної реформи Збройних сил. Метою цієї реформи, за його словами, є створення боєздатних мобільних ЗСУ, які зможуть ефективно забезпечувати оборону України.

Для цього, за словами глави держави, потрібно не лише збільшувати видатки, але й оптимізувати структуру та склад Збройних сил.

Як сказав В.ЯНУКОВИЧ, реформи мають відбуватися з урахуванням сучасного стану Збройних сил і геополітичної специфіки сучасного положення України та її економічних можливостей.