Угоду про асоціацію Україна-ЄС не підпишуть, поки Тимошенко у в'язниці - посол Німеччини

Посол Німеччини в Україні Ганс-Юрген ГАЙМЗЬОТ вважає, що поки екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО залишатиметься у в`язниці, Угоду про асоціацію України і Європейського Союзу не буде підписано.

В інтерв`ю газеті «Сегодня» (№ 42 від 23 лютого) посол відзначив, що швидкість, з якою Україна рухається по шляху інтеграції, залежить від неї самої.

За словами Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТА, підписання угоди можливе і цього року, «однак було ясно сказано, за яких умов». «Я не розраховую на підписання, якщо пані ТИМОШЕНКО і надалі залишатиметься у в`язниці» - підкреслив він.

«На зустрічі на вищому рівні у грудні йшлося про те, що підписання Договору про асоціацію можливе тоді, коли перешкоджаючі цьому політичні умови буде усунено» - відзначив Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТ.

Як підкреслив посол ФРН, важливим залишається питання безвізового режиму з Україною. «Існує відповідний план дій. Уряд України працює над цим планом. Є прогрес за деякими напрямами, наприклад, у питаннях еміграції і реадмісії» - сказав Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТ.

Водночас він констатував, що не такими обнадійливими є результати, пов`язані з надійністю документообігу, біометрією і боротьбою з корупцією.

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