Анонс на 24 лютого

* Президент України Віктор Янукович здійснить робочу поїздку в Дніпропетровську область.

* Круглий стіл на тему: "МСФЗ в Україні: вступ в дію Інтернет-ресурсу про МСФЗ та Подальші кроки зі створення сприятливих умов для впровадження стандартів". Організатори - Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, Міністерство фінансів України, Проект USAID «Розвиток фінансового сектора». Учасники: Тетяна Єфименко, голова Методологічної ради при Мін.фінансів України; Віра Ричаківська, член правління НБУ, Олег Мозговий, член НКЦБФР; Валентина Левченко, член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; Олег Канцуров, начальник Управління методології бухгалтерського обліку Мін.фінансів України, Олександр Папаїка, президент Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України; Роберт Бонд, керівник Проекту USAID «Розвиток фінансового сектору», Бенджамін Хілл, Проект USAID «Розвиток фінансового сектору».

* Час уряду у Верховній Раді. Міністерство аграрної політики і продовольства України.

* Відбудеться відкрите засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. Учасники: Валерій Саратов, голова Комісії, члени Комісії: Дмитро Григор`єв, Сергій Дунайло, Валерій Кальченко, Юрій Хіврич.

* Відбудеться підписання договору про співпрацю між УСПП та Національним інститутом стратегічних досліджень. Учасники: президент УСПП Анатолій Кінах, директор Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Єрмолаєв, вчені, експерти. Сторони обговорять можливості співпраці двох структур із вивчення проблем і перспектив зміцнення національної безпеки в економічному, енергетичному, продовольчому, транспортному напрямках, розвитку оборонно-промислового комплексу і підвищення обороноздатності держави, вдосконалення інноваційної політики, ефективного прискорення інтеграційних процесів, становлення громадянського суспільства.

* Прес-конференція на тему: «Якість імпортованих в Україну овочів та фруктів». Учасники: заступник Укрголовдержкарантину, заступник Головного державного інспектора з карантину рослин України Андрій Челомбітко й експерт плодово-овочевого ринку Українського клубу аграрного бізнесу Ігор Стрелюк.

* Прес-конференція на тему: «ЧФ РФ назавжди, або навіщо нам чужа військова база». Учасники: директор Інформаційно-аналітичного центру "Перспектива" Павло Рудяков, голова Об`єднання українських офіцерів "Патріот", голова Ради організацій військовослужбовців і ветеранів, координатор громадського форуму "Позаблокова України" Олег Гук.

* 14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Людина чи газон? Що є пріоритетом для столичних чиновників? ». Мова піде про конфліктну ситуацію навколо ринків Деснянського району м. Києва, зокрема буде розглядатися питання: "Що відбувається: реальний чи показовий діалог між протестуючими підприємцями і владою?". Будуть оприлюднені нові подробиці щодо ринків «Юність» та ринків у ст.м.Лісова і представлені відео/фото матеріали та документи. Учасники: голова вільної профспілки підприємців України (ВППУ) Валентина Коробка, голова первинної профспілкової організації ВППУ ринку «Лівадія груп» (ринок Юність) Олександра Демченко, директор «Форест-груп» Олег Юськів (ринок м.Лісова), народний депутата України Юрій Кармазін, народний депутат України, голова конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець, народний депутат України Володимир Бондаренко та підприємці столичних ринків (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 066-037-33-54, 099-305-87-32. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться онлайн-конференція Голови Верховної Ради України В.Литвина в соціальній мережі Facebook.

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