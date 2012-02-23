Курс НБУ на 24.02.12
19:25, 23 лютого 2012Різне
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Офіційний курс НБУ на 24.02.12100 USD - 798.7000 (23 лютого - 798.7100)100 EUR - 1062.2710 (23 лютого - 1056.6933)10 RUR - 2.6830 (23 лютого - 2.6830)Облікові курси банківських металів на 24.02.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-141889.06 (23 лютого-140153.64)961 XAG 10 Срібло-2759.51 (23 лютого-2722.00)962XPT10Платина-138015.36(23 лютого-135221.60)964XPD10Паладій-57586.27 (23 лютого-56788.28)
Офіційний курс НБУ на 24.02.12
100 USD - 798.7000 (23 лютого - 798.7100)
100 EUR - 1062.2710 (23 лютого - 1056.6933)
10 RUR - 2.6830 (23 лютого - 2.6830)
Облікові курси банківських металів на 24.02.12 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-141889.06 (23 лютого-140153.64)
961 XAG 10 Срібло-2759.51 (23 лютого-2722.00)
962XPT10Платина-138015.36(23 лютого-135221.60)
964XPD10Паладій-57586.27 (23 лютого-56788.28)
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