Курс НБУ на 24.02.12

Офіційний курс НБУ на 24.02.12100 USD - 798.7000 (23 лютого - 798.7100)100 EUR - 1062.2710 (23 лютого - 1056.6933)10 RUR - 2.6830 (23 лютого - 2.6830)Облікові курси банківських металів на 24.02.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-141889.06 (23 лютого-140153.64)961 XAG 10 Срібло-2759.51 (23 лютого-2722.00)962XPT10Платина-138015.36(23 лютого-135221.60)964XPD10Паладій-57586.27 (23 лютого-56788.28)

Офіційний курс НБУ на 24.02.12 100 USD - 798.7000 (23 лютого - 798.7100) 100 EUR - 1062.2710 (23 лютого - 1056.6933) 10 RUR - 2.6830 (23 лютого - 2.6830) Облікові курси банківських металів на 24.02.12 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-141889.06 (23 лютого-140153.64) 961 XAG 10 Срібло-2759.51 (23 лютого-2722.00) 962XPT10Платина-138015.36(23 лютого-135221.60) 964XPD10Паладій-57586.27 (23 лютого-56788.28)

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