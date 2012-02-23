ТОП-10 (23 лютого)

Вітчизняних товаровиробників захищатимуть від дискримінаційних дій іноземних держав

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон «Про внесення змін до деяких законів України» щодо захисту вітчизняних товаровиробників у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії іноземних держав, митних союзів або економічних угруповань.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону проголосували 270 народних депутатів із 418 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено, що у разі, якщо інші держави, митні союзи або економічні угруповання обмежують реалізацію законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України, у відповідь на такі дії можуть застосовуватися адекватні заходи.

У разі, якщо такі дії завдають шкоди або створюють загрозу її заподіяння державі та/або суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності, зазначені заходи можуть передбачати її відшкодування.

Заходи у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань здійснюються відповідно до законів України, міжнародних договорів України, загальноприйнятих правил, стандартів і норм міжнародного права.

Такими заходами є: застосування повної заборони (повного ембарго) на торгівлю; застосування часткової заборони (часткового ембарго) на торгівлю; позбавлення режиму найбільшого сприяння або пільгового спеціального режиму; запровадження спеціального мита; запровадження режиму ліцензування зовнішньоекономічних операцій; встановлення квот; інші заходи, передбачені законами та міжнародними договорами України.

Якщо Україна та держава, яка застосувала щодо України дії, що містять ознаки дискримінаційних та/або недружніх, є членами тієї самої міжнародної міжурядової організації, розгляд та врегулювання спірної ситуації здійснюється відповідно до правил і процедур такої організації.

З метою встановлення фактів дискримінаційних та/або недружніх дій інших держав, митних союзів або економічних угруповань центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики проводить відповідне розслідування у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.

Матеріали такого розслідування розглядаються Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі для прийняття рішення щодо наявності або відсутності факту (фактів) дискримінаційних дій.

У разі прийняття позитивного рішення щодо наявності факту (фактів) дискримінаційних дій рішення про застосування заходів у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань приймаються органами державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності відповідно до їхньо компетенції.

За рекомендацією Міжвідомчої комісії центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики спільно з центральним органом виконавчої влади з питань формування і реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин України звертається до відповідних державних та/або компетентних органів інших держав або митних союзів чи економічних угруповань з пропозицією щодо розгляду та врегулювання спірної ситуації.

У разі одержання позитивної відповіді формується робоча група для проведення відповідних переговорів. Заходи у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань не застосовуються або припиняються в разі припинення таких дій щодо України.

Рішення про застосування відповідних заходів у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань може бути оскаржено до суду протягом місяця з дня запровадження таких заходів у порядку, встановленому законами України.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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Азаров: Україна знайде вихід з ситуації у разі відмови Росії від української ГТС

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ упевнений, що Україна знайде вихід з ситуації у разі відмови Росії від транспортування газу українською газотранспортною системою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Житомирській області, коментуючи вчорашню заяву представників «Газпрому» про відсутність необхідності транспортування газу українською ГТС після запуску "Північного" і "Південного" потоків.

«Давайте не нагнітатимемо цю ситуацію. Ми чудово уявляємо собі, що від того моменту або від того пункту, що сказав цей пан (офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ – УНІАН), до моменту реалізації чимало води витече, чимало пройде часу. Я завжди їм говорю: Бог вам на поміч», - сказав М.АЗАРОВ.

Він висловив думку, що у разі, якщо у Російській Федерації розв`язані всі проблеми і «скрізь такі лікарні побудовано, все у вас зроблено, все у вас добре: будь ласка, 20 млрд. євро – будуйте».

При цьому прем`єр підкреслив, що у РФ є можливість використовувати українську ГТС для транспортування газу. «Але якщо ви хочете загнати 20 млрд. євро незрозуміло куди – будь ласка, Бог вам у поміч. Україна знайде вихід з цієї ситуації. Не треба через це переживати», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого ц.р. офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ заявив, що після реалізації запланованих «Газпромом» газотранспортних проектів «Південний потік» і «Північний потік» транзитне значення України для експорту російського газу дорівнюватиме нулю.

«Після реалізації всіх запланованих «Газпромом» газотранспортних проектів - «Південний потік» з максимальною продуктивністю, «Північний потік» з додатковими новими нитками, - враховуючи компанії, що вже є у власності, транспортні потужності в Білорусі і в Чорному морі, транзитне значення України для експорту російського газу дорівнюватиме нулю», - сказав С.КУПРІЯНОВ.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної і Центральної Європи - проект «Південний потік».

Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією підписано міжурядові угоди.

16 вересня 2011 року відбулося підписання Угоди акціонерів компанії South Stream Transport AG для реалізації морської ділянки проекту. Відповідно до документу, частка участі ВАТ «Газпром» у проекті морського газопроводу становить 50%, італійської ENI - 20%, німецької компанії Wintershall Holding GmbH і французької EDF - по 15%.

Перша черга газопроводу «Північний потік», що з`єднав Росію і Німеччину по дну Балтійського моря, потужністю 27,5 млрд. куб. м на рік була запущена 8 листопада. Запуск другої черги, після якого потужність трубопроводу подвоїться, заплановано на жовтень 2012 року. На даний час побудовано 917 км з 1224 км другої нитки.

Передбачається, що в 2012 році по першій нитці «Північного потоку» бути вже транспортовано до 27,5 млрд. куб. м відповідно до технічних можливостей. Акціонерами проекту Nord Stream є російський «Газпром» (51%), німецькі Wintershall Holding і E.ON Ruhrgas (по 15,5%), французька GDF Suez і нідерландська Gasunie (по 9%).

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Угоду про асоціацію Україна-ЄС не підпишуть, поки Тимошенко у в`язниці - посол Німеччини

Посол Німеччини в Україні Ганс-Юрген ГАЙМЗЬОТ вважає, що поки екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО залишатиметься у в`язниці, Угоду про асоціацію України і Європейського Союзу не буде підписано.

В інтерв`ю газеті «Сегодня» (№ 42 від 23 лютого) посол відзначив, що швидкість, з якою Україна рухається по шляху інтеграції, залежить від неї самої.

За словами Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТА, підписання угоди можливе і цього року, «однак було ясно сказано, за яких умов». «Я не розраховую на підписання, якщо пані ТИМОШЕНКО і надалі залишатиметься у в`язниці» - підкреслив він.

«На зустрічі на вищому рівні у грудні йшлося про те, що підписання Договору про асоціацію можливе тоді, коли перешкоджаючі цьому політичні умови буде усунено» - відзначив Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТ.

Як підкреслив посол ФРН, важливим залишається питання безвізового режиму з Україною. «Існує відповідний план дій. Уряд України працює над цим планом. Є прогрес за деякими напрямами, наприклад, у питаннях еміграції і реадмісії» - сказав Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТ.

Водночас він констатував, що не такими обнадійливими є результати, пов`язані з надійністю документообігу, біометрією і боротьбою з корупцією.

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Єфремов: Порошенка призначено міністром економіки, а Колобова - міністром фінансів

Лідер парламентської фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ повідомив, що міністром економічного розвитку та торгівлі призначено Петра ПОРОШЕНКА, а міністром фінансів України Юрія КОЛОБОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ сказав на брифінгу у ВР.

На уточнююче запитання журналістів, чи ця інформація офіційна, О.ЄФРЕМОВ відповів: «Це офіційна інформація. На даний момент відбулися дані призначення і ці люди приступають до виконання своїх обов’язків».

Як відомо, П.ПОРОШЕНКО з 22 лютого 2007 року очолює Раду Національного банку України. З жовтня 2009 по березень 2010 року обіймав посаду міністра закордонних справ.

Ю.КОЛОБОВ в квітні 2010 року був призначений на посаду заступника голови правління Нацбанку, в листопаді того ж року - першим заступником голови. До цього він працював в «Укрексімбанку», був головою правління БТА Банку.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Президент України звільнив Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО з посади міністра фінансів, призначивши його першим віце-прем`єр-міністром.

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НКРЕ з березня знизила тариф "Енергоатому" на відпущення електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, вирішила з 1 березня знизити тариф на відпущення електроенергії найбільшого виробника електроенергії НАЕК «Енергоатом» на 6,8%, або 1,54 коп. за кВт/год., до 21,1 коп. за кВт/год.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні у четвер.

Таке рішення НКРЕ ухвалила на виконання відповідного доручення Кабінету міністрів України від 12 лютого, виданого за підсумками спеціальної наради, присвяченої питанням утримання інфляції в поточному році в прогнозованих урядом параметрах.

Ухвалюючи рішення про зменшення тарифу "Енергоатому", НКРЕ вилучила зі структури тарифу компанії 1,299 млрд. грн. у річному вираженні.

Зокрема, з тарифу компанії вилучено 144,4 млн. грн., передбачені на авансові платежі щодо закупівлі свіжого ядерного палива, 229 млн. грн., передбачені на фінансування програми «Ядерне паливо», а також інші витрати, які були пов`язані з добудовою промислових об`єктів на майданчику Запорізької АЕС, реалізацією проекту насосного підживлення Ташлицького водосховища, оновленням центрозапасу, а також відрахування за профспілковим комітетом.

Таким чином, інвестиційну програму НАЕК на 2012 рік зменшено до 2,235 млрд. грн. без ПДВ.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва більш як 50% в загальному обсяг виробництва електроенергії України.

Компанія об`єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, що відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

У 2011 році «Енергоатом» збільшив вироблення електроенергії на 1,2%, або 1,108 млрд. кВт/год., порівняно з 2010 роком – до 90,468 млрд. кВт/год.

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Азаров запропонував кандидатуру Порошенка на посаду міністра економіки

Прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ запропонував кандидатуру Петра ПОРОШЕНКА на посаду міністра економіки.

Про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сказав в інтерв’ю для програми «Вечори з Віталієм Коротичем», повідомляє прес-служба глави держави.

Президент зауважив, що вже мав коротку бесіду з П.ПОРОШЕНКОМ, під час якої той стисло виклав своє бачення організації роботи Міністерства економіки та власних кроків як його керівника.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, він залишився загалом задоволеним тим, що почув попередньо, і тепер очікує від П.ПОРОШЕНКА письмового викладу його плану дій.

«Я йому сказав: підготуйте, будь ласка, Петре Олексійовичу, дуже стислу, коротку програму, з чим Ви хотіли б прийти в Міністерство економіки», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Серед інших тем, порушених під час інтерв’ю для програми «Вечори з Віталієм Коротичем»: шляхи реформування країни, співпраця з МВФ, українсько-російські газові переговори.

Інтерв’ю вийде в ефір Першого національного каналу в суботу, 25 лютого, о 12.30 і в неділю, 26 лютого, о 22.00.

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Єврокомісія: Україна залишається найбільшим постачальником російського газу в ЄС

Брюссель. Україна залишається найбільшим постачальником російського газу в ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Ісаак ВАЛЕРО ЛАДРОН.

“Як очікується, запит на імпорт газу в ЄС зростатиме в найближчі роки... Немає сумнівів в збереженні важливості української газотранспортної системи для ЄС та всього європейського континенту. Українська ГТС є основним шляхом постачання російського газу до Європи”, - сказав представник Єврокомісії, відповідаючи на прохання прокоментувати можливість Росії відмовитися від транспортування газу до Європу через Україну.

“Україна з її унікальним географічним положенням має здатності не лише для транспортування газу, але й зберігання та видобування, що також означає можливість більш гнучких пропозицій з боку України у транспортуванні газу”, - додав він.

Разом з тим, як зазначив представник Єврокомісії, Україна має потребу в розробці довготермінової стратегії для того, щоб залишаться надійним та конкурентним гравцем в сфері транспортування газу.

Водночас, І.ВАЛЕРО ЛАДРОН не відповів на запитання щодо того, чи відповідають дійсності звинувачення, висунуті главою “Газпрому” Олексієм МІЛЛЕРОМ у несанкціонованому відборі газу Україною.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ заявив, що після запуску Росією газотранспортних потоків “Північний потік” та “Південний потік” потреба в українському газопроводі відпаде.

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Європа не вірить заявам “Газпрому” про несанкціонований відбір газу Україною

Брюссель. У Європі не вірять заявам “Газпрому” про несанкціонований відбір газу Україною.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі заявив високопосадовий європейський дипломат, коментуючи заяву голови правління “Газпрому” Олексія МІЛЛЕРА.

“Наскільки нам відомо, “Газпром” завчасно попередив європейські компанії про зниження постачань газу через великі морози в Росії”, - сказав співрозмовник агентства.

“У даному випадку йдеться скоріше про бажання представити себе в гарному світлі і залишитися у громадській думці надійним постачальником газу”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого О.МІЛЛЕР заявив під час зустрічі з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ про те, що в лютому Україна несанкціоновано відбирала російський газ, призначений європейським споживачам.

На початку лютого зменшення постачання російського газу спостерігалося у семи європейських країнах: Польщі, Словаччині, Австрії, Угорщині, Греції, Румунії та Італії.

Австрійська компанія OMV повідомила 3 лютого про те, що “Газпром” попередив її про плановані скорочення в постачаннях газу.

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Парламент ухвалив закон про акціонування «Укрзалізниці»

Верховна Рада України ухвалила в другому читанні запропоновані Кабінетом міністрів законопроекти №9337 про порядок організації акціонерного товариства на базі державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця» і №9377 про внесення змін до Закону «Про залізничний транспорт».

Ухвалення законів здійснюється в рамках реформи залізничного транспорту України, першим етапом якого є корпоратизація галузі.

На думку авторів законопроекту, акціонування і реформа дозволять зробити структуру «Укрзалізниці» більш прозорою, підвищити якість корпоративного управління і ефективність ухвалення рішень.

Створення акціонерного товариства дозволить прискорити реалізацію власних інвестиційних програм залізниць і залучати фінансування на модернізацію інфраструктури за більш вигідними ставках, залучати зовнішніх інвесторів і створювати спільні підприємства.

Довідка УНІАН. Реформування залізничного транспорту України відбуватиметься в три етапи.

На першому етапі (2012-2013 роки) буде створена єдина державна акціонерна компанія і будуть розподілені функції між нею і державою. На другому етапі (2013-2015 роки) будуть створені вертикально інтегровані виробничо-технологічні системи залізничного транспорту, структуровані за видами діяльності. На третьому етапі (2016-2019 роки) буде ліквідовано перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних і створено господарське товариство у сфері пасажирських перевезень.

Практика створення компанії на базі державного акціонерного товариства відповідає міжнародній практиці, а також вимогам міжнародних організацій і Європейського Союзу. Зокрема, аналогічна реформа залізничного сектора проводилася у Великій Британії та Німеччині.

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Українці, що працюють за кордоном, покращили платіжний баланс країни на 2,7 млрд. дол.

Позитивне сальдо надходження валюти в Україну за міжнародними системами грошових переказів у 2011 році, порівняно з 2010 роком, збільшилося на 21%, або на 487 млн. дол. - до 2,716 млрд. дол.

Це випливає з інформації, оприлюдненої на сайті Національного банку України (НБУ).

Згідно з наданою інформацією, загальна сума переказів до України в 2011 році склала 3,156 млрд. дол. (в еквіваленті), що на 21% більше, ніж у 2010 році.

Сума переказів з України збільшилася на 16% - до 440 млн. дол.

За даними Нацбанку, на 1 січня 2012 року на території Україні функціонувало 22 міжнародні системи переказу коштів, створених нерезидентами. Їх учасниками є 150 банків України, АТ «Українська фінансова група» й «Укрпошта».

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УНІАН