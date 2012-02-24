ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 24 лютого

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Верховна Рада дозволила вводити ембарго на російські товари» пише: Рада прийняла закон, яким уряду дозволяється вести торговельні війни, а сам парламент може вводити ембарго і скасовувати спеціальні пільгові режими...

http://delo.ua/ukraine/verhovnaja-rada-razreshila-vvodit-embargo-na-rossijskie-tovary-173947/

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Також «Діло» у публікації «Податкова поставила рекорд з відшкодування ПДВ «автоматом» пише: за підсумками роботи в січні 2012 року 81% підприємств-експортерів отримали відшкодування ПДВ в автоматичному режимі. Це поки найвищий показник за весь час існування такого сервісу для платників...

http://delo.ua/ukraine/nalogovaja-postavila-rekord-po-vozmescheniju-nds-avtomatom-173945/

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«Діло» у публікації «Входженням в Кабмін Азарова Порошенко підірве свою політичну репутацію - Рибачук» пише: екс-глава Секретаріату президента Віктора Ющенка Олег Рибачук вважає, що Петро Порошенко зробить велику помилку, якщо дасть згоду працювати в уряді Миколи Азарова...

http://delo.ua/ukraine/vhozhdeniem-v-kabmin-azarova-poroshenko-podorvet-svoju-politicheskuju-173949/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Перебудова століття», в якому пише: бізнесмен Олександр Ярославський знайшов спосіб зробити свій девелоперський бізнес публічним. Він викупив приблизно 30% компанії XXI Century Investments, яка котирується на Лондонській фондовій біржі, за $ 10,3 млн. Їй будуть передані всі девелоперські активи компанії DCH, яка належить бізнесменові. XXI Century був потрібен інвестор для реалізації великих проектів, а Ярославський таким чином став акціонером великого публічного девелопера, відзначають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/1879313

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Діти в обмін на податки», в якому пише: парламентарії пропонують повернути податок на бездітних, який діяв у СРСР. Якщо до 30 років громадяни України не обзаведуться дітьми, вони будуть платити 17% податку на доходи фізичних осіб незалежно від рівня доходів. За наявності в сім`ї понад трьох дітей ставка податку складе 5-10%. Норми позитивно відіб`ються на бюджетних надходженнях і збільшать рівень народжуваності, впевнені автори законопроекту. Проте в парламенті не готові приймати закон, оскільки податкові зміни не поліпшать розвиток соціальної інфраструктури...

http://www.kommersant.ua/doc/1879378

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Видання «Економічні відомості» у публікації «Митний кодекс поправили» пише: проект нового Митного кодексу винесуть на голосування депутатів Верховної Ради втретє. Тепер в документі враховані поправки президента. Парламент прийняв у другому читанні Митний кодекс ще 3 листопада 2011 р., однак Янукович ветував документ через поправки, внесені до нього на етапі між першим і другим читаннями...

http://state.eizvestia.com/full/tamozhennyj-kodeks-popravili

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Європейські банки готують до продажу», в якому пишуть: за даними дослідження CBRE Group, європейські банки за минулий рік продали активів на суму понад 20 млрд. євро. І найближчим часом збираються позбутися активів ще на 13 млрд. євро, причому більша їх частина розміщена на ринках, що розвиваються. Україна може стати лідером за питомими обсягами продажу активів...

http://finance.eizvestia.com/full/evropejskie-banki-gotovyat-k-prodazhe

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Газета «Сьогодні» у публікації «Два роки влади: як змінилася риторика Януковича за останній рік» пише: Президент перетасував людей в Кабміні та силових структурах, зіпсував відносини з ЄС та Росією, а також намагався загравати з журналістами...

http://www.segodnya.ua/results_yanukovich/14341900.html

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Також «Сьогодні» у публікації «За перешкоди поїзду можуть забрати авто» пише: Верховна Рада збільшила деякі штрафи за порушення правил дорожнього руху...

http://www.segodnya.ua/news/14341934.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «За чотири роки ММВБ-РТС хоче подвоїти бізнес» пише: допомогти здійснити плани має побудова в Москві міжнародного фінансового центру - тоді сюди перемістяться угоди з російськими паперами із зарубіжних майданчиків...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1512626/udvoenie_birzhi

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Також «Ведомости» у публікації «Транснефть» витратила 5,5 млрд. руб. на океанаріум на Далекому Сході» пишуть: головний одержувач благодійних грошей «Транснефти» - океанаріум на острові Російський. У 2011 р. вона перерахувала на його будівництво 5,5 млрд. руб. Ініціатива створити у Владивостоці океанаріум сім років тому належала Володимиру Путіну. Він особисто затвердив проект і вибрав ескіз...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1512629/transneft_pomogla_rybam

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Видання «Известия» в публікації «Податком на розкіш обкладуть житло від 1000 кв. метрів» пише: в Росії податок на розкіш вже з 2013 р. можуть почати платити власники нерухомості площею від 1000 кв. метрів і автомобілів потужністю 200-250 кінських сил...

http://izvestia.ru/news/516339

(УНІАН)