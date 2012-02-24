Янукович визначиться з кандидатурами двох міністрів через кілька днів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що визначиться з кандидатурами міністра економіки і розвитку та міністра фінансів через кілька днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Дніпропетровську.

«Як одна з кандидатур на посаду міністра Мінекономрозвитку розглядається Петро ПОРОШЕНКО. А ми будемо радитися з прем’єр-міністром України та більшістю у Верховній Раді, і найближчими днями ухвалимо рішення», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Між тим кандидатура Юрія КОЛОБОВА, яка розглядається на посаду міністра фінансів, не є наразі головною, додав глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що розглядаються ще дві кандидатури на цю посаду, і відповідне рішення буде також ухвалено найближчими днями.

В.ЯНУКОВИЧ пояснив, що призначення Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО на посаду першого віце-прем’єр-міністра України викликано досвідом В.ХОРОШКОВСЬКОГО на попередніх посадах. «Я б сказав так: нове покоління приходить до влади такого рівня», - уточнив Президент.