Клюєв 27 лютого в Брюсселі зустрінеться з комісаром ЄС Мальмстрьом

Брюссель. У понеділок, 27 лютого, секретар Ради національної безпеки та оборони України Андрій КЛЮЄВ у Брюсселі зустрінеться з комісаром ЄС з питань внутрішніх справ Сесілією МАЛЬМСТРЬОМ.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідна зустріч зазначена в оприлюдненому сьогодні календарному плані Єврокомісії на наступний тиждень.

Крім того, як повідомили УНІАН у Європейському політичному центрі, А.КЛЮЄВ планує взяти участь в організованій центром конференції “Відносини Україна-ЄС: шлях попереду”.

Разом з А.КЛЮЄВИМ в цій конференції візьмуть участь комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ, міністр закордонних справ Швеції Карл БІЛЬДТ, міністр закордонних справ Литви Аудроніус АЗУБАЛІС, голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО та лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Клюєв: Україна продовжить ефективну взаємодію з ЄС