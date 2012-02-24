Анонс на 27 лютого

* Відбудеться засідання Координаційного комітету Соціального Партнерства ДТЕК. Будуть представлені результати роботи в 2011 році за Програмою соціального партнерства між ДТЕК і територіями присутності бізнесу Компанії, визначені ключові напрямки соціальних інвестицій у 2012 році. В рамках заходу відбудеться презентація та підведення перших підсумків проектів «Реформа міського теплозабезпечення», «Телемедицина» та «Чиста енергія», а також презентація нового спільного проекту ДТЕК, «Метінвест» та Програми розвитку ООН в Україні «Поліпшення здоров`я шахтарів у Східній Україні».

* Прес-конференція на тему: "Україна без молока, або які молочні продукти споживають українці". Учасники: заступник міністра аграрної політики і продовольства України Олександр Сень; голова ради директорів Союзу молочних підприємств України Вадим Чагаровський; президент Асоціації виробників молока України Андрій Дикун, член ради директорів ТОВ "Українська молочна компанія" Сергій Биков, голова ради директорів ДП "Мілкіленд-Україна" Анатолій Юркевич; незалежний консультант з молочного скотарства Ельман Оруджов.

* Відбудеться брифінг на тему: "Прогноз гідрометеорологічних умов в Україны". В роботі візьме участь директор Українського гідрометеорологічного центру МНС Микола Кульбіда.

* У НАК «Нафтогаз України» за участю заступника голови правління Компанії В.Чупруна відбудеться розкриття попередніх пропозицій конкурсних торгів на закупівлю послуг з оцінки вартості активів ГТС України.

* Прес-конференція на тему "Підсумки ринку колекторських послуг за 2011 рік. Перспективи розвитку". Учасники: президент АКБУ Олександр Ільчук, керівники провідних українських колекторських агентств. Будуть представлені основні показники колекторського ринку за 2011 рік, визначені проблеми розвитку галузі та розглянуто шляхи їх вирішення. Організатор - Асоціація учасників колекторського бізнесу в Україні.

* 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «ОСББ та ЖБК виробили загальні вимоги до влади». На другому вільному експертному Форумі, організованому за підтримки громадської організації «Київський форум», керівники столичних ОСББ і ЖБК написали відкриті звернення до голови КМДА О.Попова, Київради, Верховної Ради України та президента України з пропозиціями вирішення актуальних проблем столичних ОСББ і ЖБК. Тексти звернень будуть оприлюднені на прес-конференції. Учасники: Максим Маньковський, координатор проектів ГО «Київський форум», Ігор Симоненко, голова ОСББ «Новий Едем», Антоніна Тимошенко, глава Дніпровського відділення «Cоюз власників житла Києва», Тетяна Шевчук, голова ОСББ «Костьольна-8», Ольга Пальчикова-Козуб, правозахисник, Олександр Дядюк, ГО «Київський форум», юрист (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (044) 599-41-71. www.go.kiev-forum.orgpress@kiev-forum.org.

* У Залі чемпіонів НСК «Олімпійський» відбудеться телеміст «Варшава - Київ. 100 днів до Євро-2012». Організатори: Польське інформагентство PAP спільно з УНІА «Укрінформ» та Інформаційним центром «Україна-2012». Відбудеться обговорення стану підготовки України та Польщі до єврочемпіонату, а також поглиблення співробітництва до турніру між двома країнами-організаторами. Учасники в Києві - віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Україні Борис Колесніков, директор турніру Євро-2012 Мартін Каллен, директор турніру Євро-2012 в Україні Маркіян Лубківський. У Варшаві - міністр спорту та туризму Польщі Йоанна Муха, директор урядового союзу PL.2012 Марчін Герра, директор турніру Євро-2012 в Польщі Адам Олькович.

* Прес-конференція на тему: "Прогнози розвитку української банківської системи". Учасники: голова ради директорів Форуму міжнародних фінансових установ, голова правління АТ "ОТП Банк" Дмитро Зінков; голова правління "Райффайзен Банк Аваль" Володимир Лавренчук, фінансовий аналітик АТ "ОТП Банк" Євген Зінов`єв; фінансовий аналітик "Райффайзен Банк Аваль" Дмитро Сологуб.

* Прес-конференція на тему: "Нові обставини старої газової проблеми". Організатор - ГолосUA. Учасники: керівник енергетичних програм Центру «Номос» Михайло Гончар, директор Українського філіалу Інституту країн СНД Володимир Корнілов та незалежний експерт з енергетичних питань Володимир Саприкін.

* 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Проведення міжнародного автосалону ВААІД KYIV AUTOMOTIVE SHOW 2012». Нарешті після вимушеної перерви в 3 роки, провідні світові виробники автомобілів представлять в Україні прем`єри та новинки своїх відомих брендів на ВААІД KYIV AUTOMOTIVE SHOW 2012. Інформацію про найближчі плани і дії з проведення автосалону ВААІД KYIV AUTOMOTIVE SHOW 2012 і позиції представників Асоціації з автосалону SIA і її організатора компанії АВТОЕКСПО нададуть учасники прес-конференції: Станіслав Щербина, президент ВААІД, Олег Назаренко, гендиректор ВААІД.

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