ТОП-10 (24 лютого)

Янукович визначиться з кандидатурами двох міністрів через кілька днів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що визначиться з кандидатурами міністра економіки і розвитку та міністра фінансів через кілька днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Дніпропетровську.

«Як одна з кандидатур на посаду міністра Мінекономрозвитку розглядається Петро ПОРОШЕНКО. А ми будемо радитися з прем’єр-міністром України та більшістю у Верховній Раді, і найближчими днями ухвалимо рішення», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Між тим кандидатура Юрія КОЛОБОВА, яка розглядається на посаду міністра фінансів, не є наразі головною, додав глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що розглядаються ще дві кандидатури на цю посаду, і відповідне рішення буде також ухвалено найближчими днями.

В.ЯНУКОВИЧ пояснив, що призначення Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО на посаду першого віце-прем’єр-міністра України викликано досвідом В.ХОРОШКОВСЬКОГО на попередніх посадах. «Я б сказав так: нове покоління приходить до влади такого рівня», - уточнив Президент.

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ТНК-BP вирішила зупинити з 1 березня роботу Лисичанського НПЗ

Російсько-британська компанія ТНК-ВР прийняла рішення про зупинку Лисичанського нафтопереробного заводу (ЗАТ «ЛИНИК», Луганська обл.) з 1 березня 2012 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ТОВ «ТНК-BP Коммерс».

«...Керівництвом ТНК-ВР було прийнято рішення призупинити поставки сировини на НПЗ і почати ремонтні роботи на «ЛИНИК» вже з березня», - сказано в повідомленні.

Компанія зазначає, що ТНК-BP послідовно і відкрито, протягом вже більше року, говорить про критичну ситуацію в нафтопереробній галузі України та необхідність запровадження захисних заходів з боку держави, які дозволять, як мінімум, зберегти ще працюючі НПЗ.

У першому кварталі 2012 р. нафтопереробка в Україні залишається збитковою, що істотно впливає на фінансові результати ТНК-ВР в цій країні. З шести існуючих НПЗ (не включаючи Шебелинський ГПЗ) постійно працює тільки два. При цьому дані НПЗ працюють на мінімальному завантаженні для того, аби максимально скоротити фінансові втрати.

«Уряд країни досі не прийняв рішень, що дозволяють українській нафтопереробці вийти з кризи», - зазначено в повідомленні.

Компанія нагадує, що 2010 рік ТНК-ВР в Україні закінчила зі збитками в 68 мільйонів доларів, за підсумками минулого року також отримано негативний фінансовий результат. Давальницька переробка стала єдиною можливістю підтримувати операційну діяльність заводу і дозволила поліпшити показники в 2011 році порівняно з 2010 роком. Проте з кінця минулого року давальницька переробка почала втрачати економічну привабливість внаслідок введення Росією нових податкових норм і змін на російському ринку нафтопродуктів.

Також в повідомленні зазначено, що компанія продовжить виконувати свої зобов`язання за контрактами на поставку нафтопродуктів і зробить все можливе, щоб повністю забезпечити необхідними обсягами своїх клієнтів і споживачів.

«НПЗ «ЛИНИК», що належить ТНК-ВР, продовжить працювати до тих пір, поки не буде винесено фінальне рішення щодо подальших дій компанії на ринку України. Дане рішення буде прийматися виключно відповідно до внутрішнього регламенту компанії », - додано в повідомленні.

Довідка УНІАН. Лисичанський НПЗ (Луганська обл.) - другий за потужністю в Україні завод, здатний щорічно переробляти 16 млн. тонн нафти. Завод належить російсько-британському холдингу ТНК-ВР.

ПрАТ «ЛИНИК», яке є власником виробничих потужностей Лисичанського НПЗ, входить до групи компаній ТНК-ВР в Україні.

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Підприємства України в січні збільшили обсяг реалізованих послуг на 19,3%

Обсяг реалізованих споживачам послуг підприємствами України в січні 2012 року склав 20,6 млрд. грн., що в порівнянних цінах на 19,3% більше, ніж у січні 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики.

У середньому за звітний період на одну людину було реалізовано послуг на суму 451,6 грн. У той же час, споживання послуг жителями різних регіонів України не однакове і коливається в межах від 109,5 грн. на одну людину в Тернопільській області до 2,582 тис. грн. в Києві.

Більше половини обсягу реалізованих послуг (50,8%) припадало на послуги різних видів транспорту, пошти і зв`язку. Майже третину від загального обсягу реалізованих послуг (31%) становили послуги з проведення операцій з нерухомістю, орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємцям. Обсяг послуг, реалізованих підприємствами Києва, Одеської та Донецької областей, склав більше половини (52,2%) від загального обсягу наданих послуг.

Зокрема, в січні 2012 року підприємства сфери торгівлі, ремонту автомобілів, побутових товарів та предметів особистого користування реалізували послуг на суму 154,8 млн. грн. (включаючи ПДВ), що в 1,5 рази більше в порівнянні з січнем 2011 року (в тому числі населенню - 35,9 млн. грн., на 25,5% більше, ніж у січні 2011 року).

Готелі та ресторани України в січні ц.р. реалізували послуг на суму 211,9 млн. грн., що на 12,9% більше, ніж за аналогічний період 2011 р. (в тому числі населенню - 150,5 млн. грн., що на 9,5% більше).

У січні підприємства сфери транспорту і зв`язку реалізували послуг на суму 11,939 млрд. грн. - на 19,6% більше, ніж у січні минулого року (в тому числі населенню - 3,27 млрд. грн., що на 15,1% більше).

Підприємства, які проводять операції з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та надають послуги підприємцям, реалізували послуг на суму 6,391 млрд. грн. - в 1,5 рази більше, ніж у січні минулого року (в тому числі населенню - 876,4 млн. грн., на 26,3% більше).

У сфері освіти в січні ц.р. було надано послуг на суму 248 млн. грн., що на 4,3% більше порівняно з січнем 2011 р. (в тому числі населенню - 223,3 млн. грн., на 4,1% більше); в сфері охорони здоров`я та надання соціальної допомоги - на суму 444,7 млн. грн., що на 36% більше, ніж у січні 2011 р. (в тому числі населенню - 304,6 млн. грн., на 24,2% більше); в сфері комунальних та індивідуальних послуг, а також у сфері культури та спорту - на суму 1,254 млрд. грн., що на 40% більше в порівнянні з січнем минулого року (в тому числі населенню - 559,4 млн. грн., більш ніж в 1,5 рази більше).

Довідка УНІАН. За даними Держстату, обсяг реалізованих споживачам послуг підприємствами України в 2011 році склав 258 млрд. грн., що в порівнянних цінах на 19% більше, ніж у 2010 році.

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ДПСУ затвердила вимоги до сервісних центрів з обслуговування платників податків

Голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр КЛИМЕНКО своїм наказом затвердив вимоги до сервісних центрів з обслуговування платників податків і стандарти якості послуг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, такі центри будуть відкриті при кожній податковій інспекції в країні до кінця поточного року.

Згідно з наказом, усі сервісні установи податкової служби матимуть у своїй структурі три обов`язкові секції - секцію прийому і видачі довідок і дозвільних документів, секцію прийому звітності і кореспонденції і секцію обслуговування платників (З роботою сервісних центрів можна ознайомитись на сайті ДПСУ)

Крім того, всі сервісні центри обладнають залами очікування з Wi-Fi і плазмовими екранами, на яких транслюватиметься інформація для платників. Тут же планується розмістити платіжні термінали, де можна відразу сплатити податки, інші обов`язкові платежі.

Також буде введено посаду консультанта-модератора, який зобов`язаний допомагати людям у пошуку необхідної інформації на стендах, при заповненні документів тощо.

Також при проектуванні сервісних центрів передбачається забезпечення всіх умов для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Наказ ДПСУ, окрім іншого, включає вимоги до освітлення, протипожежних заходів, безпеки, побутового комфорту відвідувачів.

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Парламент Греції списав 107 мільярдів євро боргу країни

Парламент Греції 23 лютого ухвалив закон про обмін частини державних облігацій, який дозволить списати 107 мільярдів євро боргу країни приватним кредиторам.

Як повідомляє Радіо Свобода, власники грецьких цінних паперів отримають нові облігації, з номіналом на 53,5% меншим, ніж попередні.

Списання частини боргів Греції іноземним банкам та іншим приватним кредиторам - складова угоди про надання Афінам другого пакету міжнародної фінансової допомоги – на суму 130 мільярдів євро.

Без термінового надання кредитів Євросоюзу і МВФ Греції вже навесні загрожуватиме дефолт, ідеться у повідомленні.

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Населення самостійно обиратиме постачальника газу з 2015 року

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики, пропонує надати побутовим абонентам ступінь кваліфікованого споживача газу, що дає право самостійного вибору постачальника ресурсу, з 1 січня 2015 року.

Про це сказано в проекті відповідної постанови регулятора, яким на виконання положень закону «Про засади функціонування ринку природного газу» пропонується визначити ступені кваліфікації споживачів газу.

Згідно з документом, промисловим споживачам пропонується надати ступінь кваліфікованого споживача з 1 березня 2012 року, бюджетним організаціям – з 1 січня 2013 року.

Крім того, статус кваліфікованого споживача окремо буде надано теплокомуненерго. Для них принцип свободи вибору постачальника буде впроваджено з 1 січня 2014 року.

Нагадаємо, згідно із законом «Про засади функціонування ринку природного газу» кваліфікованим споживачем є споживач, який має право вільно купувати газ у будь-якого постачальника.

Згідно із законом, із січня ц.р. в Україні має розпочатися перший етап лібералізації ринку газу, який продовжиться до 2015 року. В ході першого етапу планується розділити функції транспортування й постачання газу, визначити кваліфікованих споживачів і гарантованих постачальників.

Другий етап передбачає наділення всіх споживачів усередині країни статусом кваліфікованих споживачів.

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Україна зможе своєю ГТС транспортувати середньоазіатський і азербайджанський газ - Лук‘яненко

Україна, у разі відмови Росії використовувати українську газотранспортну систему, зможе використовувати ГТС для транзиту середньоазіатського і азербайджанського газу до країн Європи.

Про це в коментарі УНІАН заявив прес-секретар прем`єр-міністра України Віталій ЛУК‘ЯНЕНКО.

«У разі відмови Росії використовувати українську ГТС для прокачування свого газу, наша труба фактично звільниться для транспортування до Європи середньоазіатського і азербайджанського газу. Над цими проектами можна працювати. Також нею ми зможемо з часом експортувати газ, що видобувається в Україні», - заявив В.ЛУК‘ЯНЕНКО.

«До цього часу в Росії розказували, що ми не можемо пропустити середньоазіатський газ, оскільки труба повністю завантажена їхнім газом. Якщо ви переводите газ на інші потоки, тоді давайте нам можливість качати середньоазіатський», - сказав В.ЛУК‘ЯНЕНКО.

При цьому він наголосив, що позиція прем`єр-міністра України з приводу того, що Україні потрібна нова, справедлива ціна на газ, а не знижка, залишається незмінною.

«Позиція прем`єр-міністра Микола АЗАРОВА - нам знижка не потрібна, нам потрібна чесна ціна», - сказав В.ЛУК‘ЯНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ 22 лютого заявив, що після реалізації запланованих «Газпромом» газотранспортних проектів «Південний потік» і «Північний потік» транзитне значення України для експорту російського газу буде дорівнювати нулю.

Раніше ряд ЗМІ з посиланням на джерела в «Газпромі» повідомляв, що Україні запропонована знижка на ціну газу в розмірі 10% за умови збільшення обсягів закупівлі газу.

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В Україні заборгованість із зарплати зросла на 6% – до 1,038 млрд. грн.

В Україні заборгованість з виплати заробітної плати у січні 2012 року зросла на 6,2%, і на 1 лютого становила 1,038 млрд. грн. Порівняно з даними на 1 лютого 2011 року, заборгованість скоротилася на 22,8%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Найвищий рівень заборгованості (понад 100 млн. грн.) на 1 лютого зафіксовано у Донецькій – 226,009 млн. грн. (у січні зросла на 12,8%, порівняно з січнем 2011 року – скоротилася на 10,2%) і Харківській областях – 115,704 млн. грн. (у січні зросла на 28,4%, порівняно з січнем 2011 року скоротилася на 23,3%).

Заборгованість із заробітної плати в Києві на 1 лютого 2012 року становила 71,26 млн. грн. (у січні скоротилася на 1,8%, порівняно з січнем 2011 року – майже у півтора разу).

У Держстаті зазначають, що зростання заборгованості з виплати зарплати у січні зафіксоване в 12 областях України, а також в АР Крим і в Севастополі. Відповідно, скорочення заборгованості у 2011 році спостерігалося в 12 областях і Києві.

Зокрема, найнижчий рівень заборгованості із зарплати на 1 лютого зафіксовано в Чернівецькій області – 290 тис. грн. (у січні заборгованість зросла на 20,8%, порівняно з січнем 2011 року – скоротилася майже в 16 разів), Рівненській – 2,408 млн. грн. (у січні сума заборгованості скоротилася на 3,3%, порівняно з січнем 2011 року – на 70%) і Тернопільській областях – 6,034 млн. грн. (у січні скоротилася на 22,8%, порівняно з січнем 2011 року – на 47,3%).

Довідка УНІАН. В Україні у 2010 році заборгованість із зарплати скоротилася на 17,3%, і на 1 січня 2011 року становила 1,218 млрд. грн. У 2011 році заборгованість скоротилася на 19,8% – до 977,365 млн. грн.

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ЄБРР планує надати «Укрзалізниці» кредит у розмірі 62,5 млн. дол.

Європейський банк реконструкції та розвитку планує найближчим часом надати Державній адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниця») кредит у розмірі 62,5 млн. доларів на оновлення рухомого складу.

Як йдеться в повідомленні банку, переданому агентству УНІАН, "керівництвом ЄБРР уже ухвалено рішення про надання додаткового фінансування на оновлення вантажного рухомого складу на суму 62,5 млн. дол. США, яке ЄБРР сподівається підписати найближчим часом».

Крім того, ЄБРР повідомляє, що банк «працює над підготовкою нових важливих проектів із електрифікації окремих залізничних напрямків».

На сьогодні ЄБРР надав «Укрзалізниці» три довгострокові кредити на загальну суму 234 млн. дол. США на фінансування закупівлі сучасного обладнання для технічного обслуговування колій, оновлення вантажного рухомого складу та будівництво Бескидського тунелю.

Розширити співпрацю ЄБРР із «Укрзалізницею» дозволяє ухвалення 23 лютого 2012 року Закону «Про особливості утворення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» і Закону «Про внесення змін до Закону України «Про залізничний транспорт»

«Ця реформа створить необхідні умови для залучення приватних інвестицій у залізничний транспорт, які дуже необхідні для модернізації залізничного сектора України та підвищення конкурентоспроможності української економіки», - зазначив директор ЄБРР в Україні Андре КУУСВЕК.

Довідка УНІАН. 23 лютого 2012 року Верховна Рада України прийняла запропоновані Кабінетом міністрів закони №9337 про порядок організації акціонерного товариства на базі державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця» й №9377 про внесення змін до закону «Про залізничний транспорт».

Реформування залізничного транспорту України відбуватиметься в три етапи.

На першому етапі (2012-2013 роки) буде створено єдину державну акціонерну компанію й буде розподілено функцій між нею та державою. На другому етапі (2013-2015 роки) буде утворено вертикально інтегровані виробничо-технологічні системи залізничного транспорту, структуровані за видами діяльності. На третьому етапі (2016-2019 роки) буде ліквідовано перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних і утворено господарське товариство у сфері пасажирських перевезень.

Практика створення компанії на базі державного акціонерного товариства відповідає міжнародній практиці, а також - вимогам міжнародних організацій та Європейського Союзу. Зокрема, аналогічна реформа залізничного сектора проводилася у Великій Британії та Німеччині.

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Кабмін передав в управління "Укроборонпрому" низку підприємств

Кабінет міністрів України визначив державний концерн "Укроборонпром" суб`єктом управління низки державних підприємств.

Зокрема, як повідомляється в оприлюдненому на урядовому сайті розпорядженні КМУ від 22 лютого 2012 р. № 93-р, в управління "Укроборонпрому" передано державні підприємства "Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма "Прогрес", "Укроборонсервіс", "Укрінмаш", "Спецтехноекспорт", "Промоборонекспорт", "Зовнішньоторговельна фірма "ТАСКО-експорт".

Довідка УНІАН. Згідно зі статутом "Укроборонпрому", концерн утворено з метою забезпечення ефективного функціонування й управління суб`єктами господарювання державного сектора економіки, що здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки й боєприпасів і беруть участь у військово-технічній співпраці.

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