Курс НБУ на 27.02.12

Офіційний курс НБУ на 27.02.12100 USD США - 798.6800 (на 24 лютого - 798.7000)100 EUR - 1071.1896 (на 24 лютого - 1062.2710)10 RUR - 2.7121 (на 24 лютого - 2.6830)Облікові курси банківських металів на 27.02.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-142045.24 (на 24 лютого-141889.06)961XAG10Срібло-2840.90 (на 24 лютого-2759.51)962XPT10Платина-137133.36 (на 24 лютого-138015.36)964XPD10Паладій-57265.36 (на 24 лютого-57586.27)

Офіційний курс НБУ на 27.02.12 100 USD США - 798.6800 (на 24 лютого - 798.7000) 100 EUR - 1071.1896 (на 24 лютого - 1062.2710) 10 RUR - 2.7121 (на 24 лютого - 2.6830) Облікові курси банківських металів на 27.02.12 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 142045.24 (на 24 лютого - 141889.06) 961 XAG 10 Срібло - 2840.90 (на 24 лютого - 2759.51) 962 XPT 10 Платина - 137133.36 (на 24 лютого - 138015.36) 964 XPD 10 Паладій - 57265.36 (на 24 лютого - 57586.27)

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