Курс НБУ на 27.02.12
20:18, 24 лютого 2012Різне
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Офіційний курс НБУ на 27.02.12100 USD США - 798.6800 (на 24 лютого - 798.7000)100 EUR - 1071.1896 (на 24 лютого - 1062.2710)10 RUR - 2.7121 (на 24 лютого - 2.6830)Облікові курси банківських металів на 27.02.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-142045.24 (на 24 лютого-141889.06)961XAG10Срібло-2840.90 (на 24 лютого-2759.51)962XPT10Платина-137133.36 (на 24 лютого-138015.36)964XPD10Паладій-57265.36 (на 24 лютого-57586.27)
Офіційний курс НБУ на 27.02.12
100 USD США - 798.6800 (на 24 лютого - 798.7000)
100 EUR - 1071.1896 (на 24 лютого - 1062.2710)
10 RUR - 2.7121 (на 24 лютого - 2.6830)
Облікові курси банківських металів на 27.02.12 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото - 142045.24 (на 24 лютого - 141889.06)
961 XAG 10 Срібло - 2840.90 (на 24 лютого - 2759.51)
962 XPT 10 Платина - 137133.36 (на 24 лютого - 138015.36)
964 XPD 10 Паладій - 57265.36 (на 24 лютого - 57586.27)
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