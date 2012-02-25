Клюєв: Одеська область - серед лідерів за низкою соціально-економічних показників

Одеська область увійшла в число лідерів серед інших областей за низкою соціально-економічних показників.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій КЛЮЄВ, виступаючи 24 лютого в Одеському національному академічному театрі опери та балету на урочистому зібранні з нагоди 80-річчя утворення Одеської області, повідомили УНІАН в прес-службі РНБО.

«Головний показник - це те, що Одеська область увійшла в першу п`ятірку за рівнем народжуваності», - заявив А. КЛЮЄВ.

«Відрадно, що в регіоні велика увага приділяється розвитку соціальної сфери - реконструкції і будівництву нових шкіл і лікарень, їх оснащення, створенню кращих умов для життя населення. Зокрема, область зайняла 2-е місце із введення в експлуатацію житла в 2011 році», - сказав секретар РНБО України.

А.КЛЮЄВ нагадав, що держава бачить своїм завданням відновити структуру промислового виробництва, нарощувати обсяги нафтопереробної промисловості, забезпечити розвиток сільського господарства.

Секретар РНБО України наголосив, що Одеська область є стратегічно важливим регіоном, в тому числі і з точки зору реалізації національних проектів. «Дунайський коридор», «LNG-термінал», «Чисте місто» та інші проекти демонструють можливості області і говорять про те, яку важливу роль відіграє область в житті країни, зазначив А.КЛЮЄВ.

Він висловив сподівання, що підвищенню добробуту і досягнення нової якості життя населення регіону сприятиме прийнята в кінці минулого року Стратегія розвитку Одеської області до 2020 року.