Справу кримського мільйонера Файнгольда передано до суду

Прокуратура Криму передала до суду кримінальну справу бізнесмена Йосипа ФАЙНГОЛЬДА, який обвинувачується в шахрайському привласненні майна вартістю 2,2 млн. грн.

Про це повідомила прес-служба кримського наглядового відомства.

«За наслідками розслідування бізнесмену пред`явлено звинувачення у заволодінні за пособництва ще семи осіб майном 44 підприємців з Боярки (Київська область), Сімферополя і Євпаторії на загальну суму майже 2 млн. грн. Крім того, йому інкримінується привласнення комунального майна вартістю 200 тис. грн.», - зазначається у прес-релізі.

Відомство направило матеріали розслідування до Апеляційного суду Криму для визначення підсудності - тобто суду, який розглядатиме справу.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура у листопаді 2011 року поінформувала, що в її провадженні перебувають дев`ять кримінальних справ щодо екс-депутата Сімферопольської міськради Й.ФАЙНГОЛЬДА, вони об`єднані в одне провадження.

Правоохоронці кілька разів затримували бізнесмена, а суд відпускав. Зараз Й.ФАЙНГОЛЬД перебуває на волі під підпискою про невиїзд.