Янукович призначив Шатковського першим заступником голови СБУ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом № 154/2012 призначив Петра ШАТКОВСЬКОГО першим заступником голови Служби безпеки України.

Текст документа розміщено на офіційному сайті глави держави. Іншим своїм указом за № 153/2012 В.ЯНУКОВИЧ звільнив П.ШАТКОВСЬКОГО з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ провів зустріч із новопризначеним першим заступником голови Служби безпеки України Петром ШАТКОВСЬКИМ, до обов’язків якого належатиме організація безпеки під час проведення в нашій державі фінальної частини Євро-2012.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Під час зустрічі глава держави наголосив на необхідності якісного проведення всіх необхідних заходів щодо гарантування безпеки та комфортного перебування в Україні гостей та учасників масштабного спортивного свята.

«Україна вперше прийматиме у себе міжнародний спортивний захід такого високого рівня. Прибуде чимало гостей, і вони мають почувати себе у безпеці. Але ці заходи безпеки не повинні завадити нашим гостям відчути традиційну українську гостинність», - підкреслив Президент.

Зустріч відбулася в резиденції Президента України у с. Нові Петрівці (Межигір’я).