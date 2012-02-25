Янукович про російський газ, кредит МВФ, справу Тимошенко, любов до опозиції...

Україна і надалі скорочуватиме обсяги споживання газу, якщо не вдасться домовитись з Росією про нову ціну

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна і надалі скорочуватиме обсяги споживання газу, якщо не вдасться домовитись з Росією про нову ціну на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час спілкування з письменником і публіцистом Віталієм КОРОТИЧЕМ в ефірі Першого національного телеканалу.

Президент зауважив, що Україна вже почала скорочувати обсяги споживання газу, оскільки у неї не було коштів платити у повному обсязі, передбаченому контрактами.

«Ми не могли кожного місяця брати у борг чи переводити на збитки 500 млн. дол., чи перекладати їх на споживачів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він сподівається, що з Росією вдасться домовитись про нову ціну на газ. «І далі, якщо ми не домовимось, ми, безумовно, ми іншого шляху не бачимо, ми будемо вимушені йти й далі на скорочення», - сказав він.

Водночас, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що в будь-якому випадку буде виконуватись рішення РНБО щодо енергозбереження та диверсифікації джерел постачання енергоносіїв в Україну.

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Україні вдалося скоротити зовнішній борг через відсутність нових траншів МВФ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україні вдалося скоротити зовнішній борг через відсутність нових траншів МВФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час спілкування з письменником і публіцистом Віталієм КОРОТИЧЕМ в ефірі Першого національного телеканалу.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що головна причина того, чому сьогодні не відновлюється співпраця з МВФ, полягає в тому, що українська влада відмовляється підвищити тарифи для населення.

«Це головна причина, чому ми з МВФ таскаємо цей канат і поки що програми є, але нема кредитів, які нам вкрай потрібні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зауважив, що відсутність співпраці з МВФ це погано, але є і позитивний момент – це зменшення, а не зростання державного боргу, оскільки країна зараз частково виплачує зовнішній борг і не бере нових кредитів.

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Майбутнє України - у залученні інвестицій та новітніх технологій

Залучення інвестицій та широке застосування новітніх технологій є запорукою зростання національної економіки, покращання добробуту людей та підвищення конкурентності української продукції на світових ринках.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, глава Української держави Віктор ЯНУКОВИЧ заявив в інтерв’ю програмі «Вечори з Віталієм Коротичем».

«Без залучення новітніх технологій, без притягнення інвестицій країна не має майбутнього. Тільки новітні технології дадуть можливість займатися енергозбереженням, випускати якісну продукцію з конкурентною ціною», - сказав глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ також звернув особливу увагу на необхідність суттєво збільшити в структурі національного експорту частку продукції з високою доданою вартістю. «Україна має величезний сировинний потенціал… Наше завдання – займатися поглибленням переробки сировини, таким чином змінити структуру експорту, щоб там була переважно продукція з високою доданою вартістю. Це ріст економіки, нові робочі місця, наше майбутнє», - сказав він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, конкурентне середовище в світі стає все більш жорсткими і потрібно бути сильними, щоб такій державі як Україна експортувати 60% своєї продукції. «Ми повинні бути конкурентоздатними. Якщо не будемо підвищувати конкурентоздатність, проводити гнучку політику на міжнародному рівні – це означатиме, що ми не маємо перспективи», - наголосив Президент.

Україна має величезний інвестиційний потенціал, зазначив глава держави. «Залучення інвестицій і новітніх технологій – це наша ідеологія, покладена в основу розвитку країни», - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

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Янукович зазначає, що він не очікував такого галасу навколо справи Тимошенко з боку світової спільноти

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зазначає, що не очікував такого галасу навколо справи колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з боку світової спільноти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час спілкування з письменником і публіцистом Віталієм КОРОТИЧЕМ в ефірі Першого національного телеканалу.

«Я не очікував, що почнеться галас з боку будь-якої країни. Я не чекав, що нам будуть вказівки давати», - сказав він.

Він погодився з висловлюванням В.КОРОТИЧА про те, що «не зрозуміло, чому розгортається така істерика навколо справи ТИМОШЕНКО», коли ніхто нічого не говорив про вироки колишньому Президент Франції Жаку ШИРАКУ та багатьом іншим. А також він не розуміє, чому створюється штучний бар’єр через справу Ю.ТИМОШЕНКО для євроінтеграції України.

«Я з деякими Вашими висловами згоден, і не просто згоден. Не те слово згоден», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

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Янукович заявляє про готовність зустрічатися з опозицією

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ готовий зустрічатися з опозицією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, відповідаючи на запитання, під час спілкування з письменником і публіцистом Віталієм КОРОТИЧЕМ в ефірі Першого національного телеканалу.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що з подивом почув новину про те, що опозиція вимагає з ним зустрічі.

Він підкреслив, що завжди був готовий до спілкування, в тому числі і з опозицією.

«Я завжди запрошував до себе представників фракції Верховної Ради, і від опозиції, і від коаліції, разом з керівництвом поговорити по тій чи іншій темі, обговорити ті чи інші питання. У мене є постійне бажання зустрічатися і відчувати настрої в парламенті», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що найближчим часом зустрінеться з опозицією.

Він підкреслив, що нікому і ніколи не закривав рота, і добре розуміє, що таке бути в опозиції. При цьому він зауважив, що сам був в опозиції. При цьому він сказав, що зустрічався з Віктором ЮЩЕНКОМ, який тоді був Президентом, і з Юлією ТИМОШЕНКО, яка очолювала уряд, і навіть підписував з ними документи.

Він підкреслив, що завжди виступав за висловлювання різних думок, за конкуренцію, але з перших днів його президентства сталося так, що конкуренція ідей перетворилась в критиканство, яке призвело до того, що не було бажання зустрічатись.

«Зараз на хвилі дешевого популізму ідуть вимоги, тільки вимоги. Будь ласка, я запрошу найближчим часом», - підкреслив Президент.

Він підкреслив, що прагне до того, щоб спілкування між опозицією і владою було цивілізованим і сторони з повагою ставились один до одної.

«Я хочу сказати, що я ніколи в своєму житті не серйозно не відносився до своїх опонентів – це було і в спорті, і в політиці. Я завжди вивчав і ставився з любов’ю, ви знаєте, до цих стосунків, м’яко кажучи… Ну, тут творчий процес має бути, і це абсолютно нормально», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він підкреслив, що виступає за те, щоб були визначені правила гри, які виконувалися б обома сторонами, і була певна культура цих стосунків.

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