Президент прокоментував кадрові призначення в уряді

17:13, 25 лютого 2012
Різне
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Азаров має працювати, хоча питання його відставки і обговорювалось

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ впевнений, що прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ має працювати надалі, хоча питання його відставки і обговорювалось.

Про це повідомляється на сайті телеканалу ICTV, на якому транслювалося інтерв’ю В.ЯНУКОВИЧА.

На запитання, чи не вичерпав свій потенціал прем`єр-міністр М.АЗАРОВ і чи не варто його замінити, В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що такий розвиток подій вже не раз розглядалося.

"Ми дуже відкрито цю тему обговорювали у вузькому колі. Спочатку без Миколи Яновича, потім і з ним. У нас команда достатньо згуртована, і ми дозволяємо собі багато про що говорити. У нас немає кулуарних рішень", - запевнив Президент.

В.ЯНУКОВИЧ упевнений, що М.АЗАРОВ, з його достоїнствами і недоліками, виконав на даному етапі свою місію гідно.

"Все-таки ми маємо "плюс" в економіці і в минулому році, і в цьому році. І незважаючи на те, що було так важко. І цей рік, він дуже непростий, і ми прийшли до рішення, що це рішення (про звільнення його з посади прем`єр-міністра) послабить уряд, а це означає, послабить і країну. Той колосальний досвід, який є у АЗАРОВА, його потрібно використовувати", - вважає глава держави.

"Ми прийшли до такого рішення, що АЗАРОВ повинен працювати", - повідомив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент упевнений, що незважаючи на негатив, "ми повинні бути справедливими": "Це ж не його особисті недоліки. Це недоліки, за великим рахунком, ті, які мала влада".

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Янукович не вважає призначення Клюєва секретарем РНБО пониженням у посаді

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не вважає призначення Андрія КЛЮЄВА секретарем Ради національної безпеки і оборони пониженням у посаді.

Про це він заявив у телеінтерв’ю, що транслювалося на каналі ICTV.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що знає А.КЛЮЄВА більше 15 років, і пройшов з ним значний шлях.

"РНБО останнім часом не дотягувала до того рівня, який потрібен державі", – назвав причину свого рішення Президент.

"І не тому, що Раїса Василівна БОГАТИРЬОВА погано працювала (попередній секретар РНБО, і чинний віце-прем`єр-міністр – міністр охорони здоров`я України – УНІАН). Просто вона, як кажуть, не для того вчилася. Вона намагалася, вона хотіла, але не для того вчилася", – заявив Президент.

За його словами, він домовився з А.КЛЮЄВИМ, «що він піде, і почне розбудову цього стратегічного інституту».

"Це конституційна посада, вона не нижче, ніж посада першого віце-прем`єр-міністра", – додав Президент.

Він також заявив, що має достатній управлінський досвід для того, щоб відчути, коли потрібно ухвалювати кадрові рішення. «У мене це відчуття є, і потім, ми весь час радимось. Ми дуже багато рішень приймаємо колегіально», – сказав Президент, додавши, що постійно працює зі своєю командою.

«Ми дуже виважено підходимо, в тому числі, і до кадрового питання. Ми ніколи не будемо розкидатися людьми», – заявив В.ЯНУКОВИЧ.

У цьому контексті він припустив, що екс-міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО, який наразі попросив його про короткий відпочинок, ще знайде своє місце у владній команді.

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Клюєв не буде керувати штабом Партії регіонів на парламентських виборах

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що новопризначений секретар Ради національної безпеки й оборони Андрій КЛЮЄВ не буде керувати штабом Партії Регіонів на парламентських виборах 2012 року.

Про це він заявив у телеінтерв’ю, що транслювалося на каналі ICTV.

«Можу однозначно сказати, що Андрій Петрович (КЛЮЄВ) керувати штабом не буде», – сказав Президент.

Він заявив, що керівника штабу «регіонали» обиратимуть самостійно.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ додав, що він висловив свою позицію з цього питання, і якщо партійці дослухаються до неї, то «це буде правильно».

Водночас Президент зазначив, що не знає чи дослухаються до його побажань «регіонали», коли обиратимуть голову штабу.

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