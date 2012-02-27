Янукович стверджує, що курс України на європейську інтеграцію є незворотнім

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що курс України на європейську інтеграцію є незворотнім.

Про це Глава держави заявив інтерв’ю програмі «Подробиці тижня», показанному в неділю.

«Ми прийняли рішення, і у нас підготовлені документи, які, я переконаний, будуть проходити процедуру ратифікації в Європейському Союзі - це Угода про асоціацію, про створення зони вільної торгівлі», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

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