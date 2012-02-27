ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 27 лютого

Економічні матеріали Українські ЗМІ Видання «Діло» в публікації «Росія поспішає розмежувати Керченську протоку» пише: останнім часом російські переговорники з розмежування Керченської протоки пішли на поступки. Російська сторона вже сама заговорила про розмежування акваторії і чітко вказала координати лінії межі, які майже збігаються з українською пропозицією.

http://delo.ua/world/rossija-speshit-razgranichit-kerchenskij-proliv-174042/

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Також «Діло» в публікації «Нацбанк втратив частину повноважень» пише: правове регулювання у банківській системі тепер проводитиме не тільки НБУ. Верховна Рада в цілому прийняла законопроект, яким делегує деякі функції і повноваження НБУ Фонду гарантування вкладів.

http://delo.ua/finance/nacbank-lishilsja-chasti-polnomochij-173969/

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«Діло» в публікації «Янукович відступає від своїх передвиборних обіцянок» пише: другий рік президентства Януковича виявився повністю провальним у плані виконання передвиборних обіцянок. Глава держави не тільки не збільшив кількість виконаних клятв народу у порівнянні з першим роком, але й за деякими відступив назад.

http://delo.ua/special/janukovich-uhodit-ot-svoih-predvybornyh-obeschanij-174004/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «З бензином не вигоріло», в якому пише: у компанії ТНК-ВР повідомили, що вже наприкінці цього тижня припинять постачання сировини на Лисичанський нафтопереробний завод. Робота другого за величиною НПЗ в країні за толинговою схемою стала нерентабельною через зростання акцизів у Росії і заборону на підвищення вартості нафтопродуктів на внутрішньому ринку. Зупинка НПЗ спровокує зростання цін на пальне в країні, упевнені експерти.

http://www.kommersant.ua/doc/1881246

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Над трудом доведеться ще потрудитися», в якому пише: узгоджена соціальними партнерами версія проекту нового Трудового кодексу не дістала підтримки членів парламентського комітету з питань соціальної політики і праці. Тому з необхідністю ухвалення законопроекту в другому читанні народні депутати визначатимуться у березні в сесійній залі. У Федерації роботодавців уже погрозили депутатам президентським вето, якщо їхні зауваження не врахують у повному обсязі.

http://www.kommersant.ua/doc/1881320

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Видання «Економічні відомості» в публікації «Українські банки йдуть в U» пише: у розпорядженні «і» опинився узгоджений прогноз, підготовлений аналітиками банків – членами Форуму провідних міжнародних фінансових установ (FLIFI), на 2012 і 2013 рр. Виходячи з прогнозу, західні банкіри визначають два основні сценарії розвитку української економіки загалом і фінансової системи зокрема. Обидва, варто зауважити, не випромінюють оптимізму.

http://finance.eizvestia.com/full/ukrainskie-banki-idut-v-u

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Орендарів попросили зачекати», в якому пишуть: прихильники внесення в українське законодавство поправок, які б дозволили здавати в оренду газотранспортну систему, вирішили відкласти розгляд цього питання у Верховній Раді, щоб удосконалити плани щодо реформи нафтогазового комплексу.

http://state.eizvestia.com/full/arendatorov-poprosili-podozhdat

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Газета «Сьогодні» в публікації «Комунальники вибивають двері і забирають за борги телевізори і мікрохвильовки» пише: у Донецьку суд дозволив «Водоканалу» зламувати квартири тих боржників, які не відчиняють двері кредиторам.

http://www.segodnya.ua/news/14342438.html

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Також «Сьогодні» в публікації «В Україні міліціонерів замінять трансформерами» пише: МВС уже провело відповідні переговори з Інститутом кібернетики ім. Глушкова.

http://www.segodnya.ua/news/14342398.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Залізниця рушила зі станції «совок» пише: Рада прийняла закон про акціонування «Укрзалізниці». Тобто створено передумови для того, щоб і залізничні перевезення могли стати повноцінним бізнесом, який приносить прибуток. Але чи не стане це першим кроком до приватизації залізниці?..

http://economics.unian.net/rus/detail/120818

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Також сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Пророкувати дефолт – собі дорожче» пише: на тлі невизначеності в газових переговорах і співпраці з Міжнародним валютним фондом, що має прямий стосунок до фінансового стану України, цілком резонно постає питання – чи можливий дефолт?..

http://economics.unian.net/rus/detail/120810

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Російські ЗМІ Видання «Ведомости» в публікації «Перший канал повідомив про запобігання замаху на Путіна» пише: терористи, що базувалися в Одесі, готували замах через декілька тижнів, уже після виборів, повідомили по ТБ.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1515204/pervyj_kanal_rasskazal_o_zamyshlyavshemsya_pokushenii_na

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Також «Ведомости» в публікації «США братимуть по 30% за кожен платіж з наступного року» пишуть: утримання майже третини суми від кожного транзитного платежу і закриття американських рахунків – ось чим може обернутися набуття чинності американського закону про оподаткування іноземних рахунків.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1514877/ssha_vozmut_30_s_kazhdogo_platezha

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Видання «Известия» в публікації «Металурги не хочуть долі нафтовиків» пише: металурги щосили опираються підписанню угод, відповідно до яких вони будуть зобов`язані частину прибутку спрямовувати на модернізацію своїх виробництв. Схожі угоди вже укладено з нафтовими компаніями. Таким чином держава може одержати додатковий контроль над тим, що відбувається у двох ключових з погляду наповнення бюджету галузях.

http://izvestia.ru/news/516587

(УНІАН)