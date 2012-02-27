Луценка засудили до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА засуджено до чотирьох років позбавлення волі з конфіскацією особистого майна.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні, після 10-хвилинної перерви, пов’язаної з необхідністю колегії суддів повернутися до нарадчої кімнати, оголосив головуючий у судовому процесі суддя Сергій ВОВК.

Також суд своїм рішенням позбавив Ю.ЛУЦЕНКА першого рангу державного службовця та заборонив обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та організаційно-виконавчими функціями підприємств, організацій та установ усіх форм власності, протягом двох років.

Також суд дійшов висновку про необхідність стягнути з Ю.ЛУЦЕНКА на користь МВС України понад 643 тис. грн. як компенсацію за незаконне святкування Дня міліції в Палаці «Україна» у 2008-2009 роках.

Крім того, суд визнав винним у скоєнні злочину колишнього водія Ю.ЛУЦЕНКА Леоніда ПРИСТУПЛЮКА і призначив йому міру покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з відтермінуванням на два роки, а також позбавив права обіймати впродовж трьох років посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та організаційно-виконавчими функціями підприємств, організацій та установ усіх форм власності.

Також суд постановив стягнути з Л.ПРИСТУПЛЮКА на користь Головного управління Пенсійного фонду у Києві понад 243 тис. грн. Запобіжний захід Л.ПРИСТУПЛЮКУ на час відбування покарання залишити у вигляді підписки про невиїзд.

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