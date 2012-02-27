Сербії надано статус кандидата в члени ЄС

Голови МЗС 27 країн ЄС схвалили рішення про надання Сербії статусу кандидата в члени Євросоюзу.

Про це повідомляє РІА «Новости».

"Сьогодні досягнуто домовленості, щоб Сербія одержала статус кандидата в члени ЄС", - сказав голова МЗС Франції Ален ЖЮППЕ.

24 лютого на переговорах у Брюсселі Сербія і Косово досягли угоди про регіональне співробітництво і спільний контроль на пропускних пунктах.

У жовтні 2011 року Єврокомісія рекомендувала надати Белграду статус офіційного кандидата в ЄС. Проте на грудневому саміті Євросоюзу не було ухвалено рішення з цього питання. У Брюсселі неодноразово заявляли, що початок переговорів про приєднання Сербії до ЄС залежатиме від прогресу у врегулюванні її відносин з Приштиною.