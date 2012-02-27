Квитки на Євро-2012 будуть презентовані 23 квітня

Варшава. Зразки квитків на фінальну частину цьогорічного чемпіонату Європи з футболу будуть презентовані 23 квітня 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор турніру у Польщі Адам ОЛЬКОВИЧ під час телемосту "Варшава-Київ. 100 днів до Євро" у понеділок у Варшаві.

Він сказав, що квитки будуть презентовані пізніше, аби зловмисники мали менше часу на вироблення його фальшивих версій, назвавши неможливим уникнення появи фальшивок.

А.ОЛЬКОВИЧ нагадав, що 16% квитків, котрі отримали національні федерації країн-учасниць фіналу, будуть розподілені в перших числах березня, а офіційна інтернет-платформа з перепродажу квитків діятиме до 10 квітня.

Як повідомляв УНІАН, головний організатор чемпіонатів Європи з футболу UEFA підготувала до Євро-2012, котре вперше в історії пройде в Україні та Польщі, 1,4 мільйони квитків, близько 600 тисяч з яких вже були розподілені між уболівальників в спеціальній лотереї навесні минулого року.

Ще до 450 тисяч квитків розподілять між уболівальниками та VIP-aми Національні федерації футболу 16 країн, котрі братимуть участь в єврочемпіонаті.

UEFA заявляє, що 85% усіх квитків на Євро 2012, котрі коштуватимуть від 30 до 600 євро, будуть продані через офіційні інтернет-платформи.