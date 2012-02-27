Фюле: Цей рік - вирішальний у відносинах Україна-ЄС

Брюссель. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ вважає, що нинішній рік стане вирішальним у визначенні майбутнього відносин Україна-ЄС.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі в прес-офісі комісара з посиданням на його доповідь, про це він заявить сьогодні під час конференції “Відносини Україна-ЄС: шлях вперед”, організованій Європейським політичним центром.

“Цей рік є вирішальним у визначенні природи руху вперед у відносинах ЄС-Україна”, - заявить комісар.

С.ФЮЛЕ підкреслить низку сфер, які викликають стурбованість ЄС своїм розвитком та діями влади. Серед таких сфер – вибіркове правосуддя, бізнес-клімат та конституційна реформа.

“Основним буде те, щоб Україна продемонструвала свою чітку прихильність ключовим цінностям”, - скаже комісар.

Він наголосить також на необхідності реформ на підтримку демократії, прав людини та верховенства права, як основної передумови Європейської політики сусідства та її східного напрямку – “Східного партнерства”.

С.ФЮЛЕ також зазначить, що хоча Україна та ЄС в минулому році погодили текст безпрецедентної угоди про асоціацію, однак підписання та ратифікація її залежатиме від того, наскільки успішною буде Україна у здійсненні необхідних реформ.

Він також назве ключові сфери, в яких ЄС бачить потребу для дій з боку української влади, починаючи від проблем в судовій системі, підготовці чесних і вільних виборів, завершуючи просуванням вперед конституційної реформи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі відбудеться конференція “Відносини Україна-ЄС: шлях вперед”, організована Європейським політичним центром. В ній з європейського боку також візьмуть участь міністр закордонних справ Швеції Карл БІЛЬДТ, міністр закордонних справ Литви Аудроніус АЗУБАЛІС, віце-президент групи Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів Європарламенту Лібор РУСЕК. З українського боку в конференції братимуть участь секретар Ради національної безпеки та оборони Андрій КЛЮЄВ, перший віце-прем’єр-міністр України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ, голова Ради національного банку Петро ПОРОШЕНКО.