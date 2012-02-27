Польща не має "серйозних проблем" із підготовкою до Євро-2012

Варшава. Співорганізатор цьогорічного фіналу чемпіонату Європи з футболу Польща вчасно реалізує графік підготовки до заходу та не має "жодних серйозних проблем" з його організацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор турніру у Польщі Адам ОЛЬКОВИЧ під час телемосту "Варшава-Київ. 100 днів до Євро 2012" сьогодні у Варшаві.

«Немає жодних справ, які б створювали якісь серйозні проблеми», - сказав А.ОЛЬКОВИЧ, зауваживши, що є низка менших труднощів, котрі поступово вирішуються.

Учасник телемосту, директор державної компанії PL2012, котра координує підготовку поляків до єврочемпіонату, Марчін ХЕРРА сказав, що графік запланованих до Євро-2012 інфраструктурних інвестицій вже реалізований на майже 95%.

Міністр спорту Польщі Йоанна МУХА також підтвердила, що усі заходи реалізуються згідно з графіками, нагадавши, що країна повністю буде готова до проведення Євро-2012 до 15 травня.

Й.МУХА також назвала "абсолютним пріоритетом" в контексті співпраці з Україною завдання добитися швидшого перетину спільного кордону.

За її словами, на сьогодні це займає від 40 хвилин до однієї години, а в деяких випадках навіть 4 години.

Й.МУХА додала, що у березні може відбутися спільне засідання комітету урядів Польщі та України з питань Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, цьогорічний чемпіонат Європи з футболу на початку цього літа вперше в історії відбудеться в чотирьох українських та чотирьох польських містах.

Держави виграли право організовувати захід в квітні 2007 року.