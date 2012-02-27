Анонс на 28 лютого

* Прес-конференція на тему: "Споживчий кошик українців: основні продукти, соціальна і економічна складова". Учасники: Павло Розенко, провідний експерт Центру Разумкова; Марія Колесник, керівник аналітичного департаменту консалтингового агентства "ААА", представник Мінсоцполітики України.

* 10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "В рамках дванадцятого національної спеціалізованої виставки «Україна аграрна 2012» (ВДНГ) відбудеться конференція« АГРОБІЗНЕС: ринок сільськогосподарських земель»". Організатор - Інноваційне агентство знань «Опен Нолидж». На прес-конференції будуть розкриті основні питання майбутньої конференції - Земельні відносини - 2012. Майбутнє ринку землі, актуальні питання приватизації та оренди землі. Шляхи залучення іноземних інвестицій і ринок с/г земель, проекти сівозмін та впорядкування угідь. Підготовка до 2013 року. Учасники: Леонід Козаченко, голова Ради підприємців при КМУ, президент Української аграрної конфедерації. Володимир Жмуцький, екс-заступник голови Держкомзему; Віктор Кобилянський та Антон Куценко - незалежні експерти в галузі земельного права.

* Круглий стіл на тему: «Банківська система в 2012 році: перспективи та виклики». Ініціатор - ГО «Ліга фінансового розвитку» за підтримки проекту USAID «Розвиток фінансового сектора» FINREP та тижневика «Дзеркало тижня. Україна». Запрошені: Юрій Колобов, перший заступник голови НБУ, Валерій Геєць, директор Інституту економіки та прогнозування НАНУ, Олександр Шаров, начальник відділу міжнародного та кредитно-фінансової політики МЗС України; Маріус Вісмантас, координатор проектів Світового банку у фінансовому та приватному секторі України, Білорусі та Молдови, Олександр Морозов, Володимир Лавренчук, голова правління АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ін.

* Прес-конференція з нагоди 20-річчя з дня заснування Державного космічного агентства України. Учасники: Юрій Алексєєв, голова Державного космічного агентства України; Володимир Горбулін, академік, член Президії НАН України Едуард Кузнєцов, радник голови Державного космічного агентства України.

* Прес-конференція на тему: "Чого чекати споживачеві на ринку нафтопродуктів в Україні: чи буде паливо, якої якості, за якою ціною?". Учасники: Леонід Косянчук президент Асоціації "Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів в Україні", Геннадій Рябцев, заступник директора науково-технічного центру "Психея", Сергій Куюн, директор консалтингової групи А-95.

* Прем`єр-міністр Україна Микола Азаров проведе зустріч з ученими НАНУ з проблем подолання обмеження економічного зростання.

* Прес-конференція на тему: "Системні порушення прав власності в діяльності міліції". Учасники: керівник Одеської правозахисної групи "Верітас" Андрій Толопіло; експерт проекту Сергій Швець; представник Асоціації українських моніторів за дотриманням прав людини в діяльності правоохоронних органів Олег Мартиненко, керівник проекту "Дорожній контроль" Ростислав Шапошников; модератор Марина Говорухіна.

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