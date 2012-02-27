ТОП-10 (27 лютого)

Ще 4 українським підприємствам заборонено експорт сирів до Росії

Ще 4 українським підприємствам заборонили експорт сирів до Росії.

Про це УНІАН повідомила співробітник прес-служби Росспоживнагляду Любов ВОРОПАЄВА.

«Дійсно, Росспоживнагляд заборонив ще 4-м українським підприємствам поставляти сир на територію Росії. До цього списку потрапили - Баштанський і Лозовський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза», - сказала Л.ВОРОПАЄВА.

При цьому вона відмовилася повідомити причини такого рішення і порадила звернутися до Посольство України.

Водночас, у Посольстві України в Москві повідомили, що Росспоживнагляд ще не надіслав офіційного повідомлення про своє рішення, хоча і знають, що його прийнято.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Росспоживнагляд оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону ввезення сирів трьох українських підприємств – ПрП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.).

Росспоживнагляд заявив, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії. У свою чергу, у Держветслужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Під час робочої поїздки 8-9 лютого міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК зустрівся з керівником Федеральної служби з нагляду у сфері захисту прав споживачів і добробуту людини (Росспоживнагляд) Геннадієм ОНИЩЕНКОМ і обговорив питання поставок сирних продуктів українських виробників на ринок Росії. Також вони домовилися про проведення інспекції українських виробників сиру.

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«Нафтогаз» уже вкотре спростовує звинувачення «Газпрому»

Протягом усього періоду аномальних холодів у січні-лютому 2012 року Україна чітко і в повному обсязі виконувала всі свої контрактні зобов`язання щодо транзиту природного газу до країн Європи.

Про це заявив заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим ЧУПРУН, повідомили УНІАН в управлінні зі зв`язків з громадськістю компанії.

«Україна не відібрала жодного кубічного метра за рахунок транзиту російського газу до Європи. Ми це заявляємо офіційно, і це підтверджується відповідними документами. Ми чітко і в повному обсязі виконували всі свої контрактні зобов`язання щодо транзиту російського природного газу до Європи», - підкреслив В.ЧУПРУН.

Він відзначив, що компанія зверталася до ВАТ «Газпром» з пропозицією допомогти з додатковими об`ємами поставок газу. «Розуміючи складність ситуації, ми запропонували колегам з «Газпрому» додатково поставити газ до Європи з наших сховищ», - повідомив В.ЧУПРУН.

Він продемонстрував документи, які свідчать, що протягом 21 дня у лютому цього року ВАТ «Газпром» недопоставляв на східний кордон України від 24 до 110 млн. кубометрів газу щодоби.

«У нас є розписані таблиці на кожний день. Якщо подивитися на динаміку за лютий місяць, максимум недопоставлено газу – 110 млн. кубометрів, мінімум – 24 млн. кубометрів. З 1 по 21 лютого до ГТС України недопоставлено 1 млрд. 247 млн. кубометрів газу. Це те, що недоотримала Європа», - сказав В.ЧУПРУН.

Він також відзначив, що НАК «Нафтогаз України» надіслав на адресу глави правління ВАТ «Газпром» черговий лист з конкретними доказами щодо недопоставок газу через українську ГТС.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого голова "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР на зустрічі з президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ сказав, що Україна в лютому в окремі дні несанкціоновано залишала у себе до 40 мільйонів кубометрів транзитного російського газу. Президент РФ доручив "Газпрому" розібратися з цього питання з українськими колегами "у рамках правових і корпоративних процедур".

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«Нафтогаз» у лютому імпортував 3,1 млрд. куб. м газу

«Нафтогаз України» у лютому імпортував 3,1 млрд. куб. м газу. Про це УНІАН повідомило інформоване джерело.

За інформацією джерела, сума платежу за імпортований у лютому природний газ становитиме 1,3 млрд. доларів.

Також співбесідник агентства уточнив, що надане НАК «Нафтогаз України» відстрочення платежу до 28 числа місяця, наступного за місяцем імпортування газу, діяло лише протягом одного місяця (це відстрочення було надане НАК «Нафтогаз України» лише один раз для розрахунків за імпортований у грудні газ).

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» перерахувала ВАТ «Газпром» близько 808 млн. дол. США за імпортований у січні 2012 року природний газ.

Ціна природного газу для компанії в першому кварталі 2012 року становитиме близько 416 дол. США за 1 тис. кубометрів.

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На участь у тендері з визначення оцінювача ГТС подали заявки чотири компанії

На участь у тендері з визначення оцінювача української газотранспортної системи подали заявки чотири компанії.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, заявки подали такі компанії: ПП «Томас&Симонова» (м. Київ), «Дафф Енд Фелпс» (США), ТОВ «Бейкер Тіллі Україна АЧ» (м. Київ), ТОВ «Ернст енд Янг» (м. Київ).

Наголошується, що також надсилалися запрошення на участь у конкурсі таким відомим у світі консалтинговим компаніям, як «Делойт Туш Томацу Лімітед» і «ПрайсвотерхаусКуперс».

Нагадаємо, оцінка вартості активів системи магістрального трубопровідного транспорту газу України проводиться для реструктуризації НАК «Нафтогаз України» шляхом виокремлення магістральної транспортної мережі і газосховищ (ДК «Укртрансгаз») з компанії в осібну незалежну компанію, 100% акцій якої залишається у власності держави. Всі роботи потрібно завершити до 1 серпня 2012 року.

Оцінювач повинен розробити методологію оцінки. Методологія повинна пояснювати базові підходи (ринковий (аналоговий), вартісний) і повинна пояснювати техніку і методологію отримання оцінки вартості активів. Методологія повинна коротко зазначати основні особливості оцінки вартості активів на ринках, що розвиваються, і повинна відображати переваги і недоліки описаних методів оцінки.

Як забезпечення пропозиції учасники тендеру повинні внести 350 тис. грн. завдатку. Кваліфікаційні критерії вимагають від учасників надання інформації про досвід роботи за останні три роки. Зокрема, здійснення оцінки справедливої вартості не менш як 10 тис. об`єктів основних засобів у кожному індивідуальному проекті в нафтогазовій галузі в Україні і/або СНД; оцінки бізнесу в нафтогазовій галузі в Україні і/або СНД (показник обсягу реалізації принаймні в одного з клієнтів учасника повинен бути не менш як 1 млрд. грн. на рік; досвід повинен містити не менш як чотири індивідуальні проекти).

Реструктуризація «Нафтогазу України» здійснюється з метою виконання Закону України «Про принципи функціонування ринку природного газу» щодо необхідності відокремлення функцій НАК «Нафтогаз України» з видобутку, поставок і транспортування газу і Програми економічних реформ на 2010-2014 рр.

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Енергозбереження і розвиток видобутку допоможуть Україні вдвічі скоротити імпорт газу – Клюєв

Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій і розвиток власного видобутку енергетичних ресурсів дасть змогу Україні скоротити як мінімум на 50% імпорт дорогого природного газу з Російської Федерації.

Про це в інтерв`ю телеканалу Euronews заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій КЛЮЄВ, повідомили УНІАН у його прес-службі.

За його словами, енергоефективність і забезпечення енергетичної незалежності України - це одне з основних питань національної безпеки.

«Ми імпортуємо природний газ за однією з найвищих цін у Європі, і це, природно, досить серйозно б`є по нашій економіці, по бюджетній сфері, по житлово-комунальному господарству», - сказав А. КЛЮЕВ.

Він зазначив, що висока вартість газу стимулює українські підприємства, зокрема ЖКГ, бюджетну сферу, до впровадження енергоефективних, енергозберігаючих технологій. І уряд України докладає максимальних зусиль для стимулювання цих процесів, заявив секретар РНБО.

У зв`язку з цим А. КЛЮЄВ нагадав, що Україна разом з Євросоюзом реалізовує програму з енергоефективності в рамках проектів Східноєвропейского партнерства.

«Ми відпрацювали на п`яти обласних центрах і на десяти невеликих містах пілотні проекти щодо впровадження енергоефективних, енергозберігаючих технологій у житлово-комунальному господарстві. Наразі ці проекти досить непогано розвиваються. За їх результатами ми побачимо, наскільки вони ефективні, наскільки буде доцільно такі програми поширювати на всю Україну», - повідомив секретар РНБО України.

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Луценка засудили до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА засуджено до чотирьох років позбавлення волі з конфіскацією особистого майна.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні, після 10-хвилинної перерви, пов’язаної з необхідністю колегії суддів повернутися до нарадчої кімнати, оголосив головуючий у судовому процесі суддя Сергій ВОВК.

Також суд своїм рішенням позбавив Ю.ЛУЦЕНКА першого рангу державного службовця та заборонив обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та організаційно-виконавчими функціями підприємств, організацій та установ усіх форм власності, протягом двох років.

Також суд дійшов висновку про необхідність стягнути з Ю.ЛУЦЕНКА на користь МВС України понад 643 тис. грн. як компенсацію за незаконне святкування Дня міліції в Палаці «Україна» у 2008-2009 роках.

Крім того, суд визнав винним у скоєнні злочину колишнього водія Ю.ЛУЦЕНКА Леоніда ПРИСТУПЛЮКА і призначив йому міру покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з відтермінуванням на два роки, а також позбавив права обіймати впродовж трьох років посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та організаційно-виконавчими функціями підприємств, організацій та установ усіх форм власності.

Також суд постановив стягнути з Л.ПРИСТУПЛЮКА на користь Головного управління Пенсійного фонду у Києві понад 243 тис. грн. Запобіжний захід Л.ПРИСТУПЛЮКУ на час відбування покарання залишити у вигляді підписки про невиїзд.

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Азербайджан готовий поставляти газ до України - посол

Азербайджанська Республіка готова поставляти газ до України.

Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Азербайджанської Республіки в Україну Ейнулла ЯДУЛЛА оглу МАДАТЛІ сьогодні в ході зустрічі з головою Харківської облдержадміністрації Михайлом ДОБКІНИМ, повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі ОДА.

«Україна є стратегічним партнером для Азербайджанської Республіки. Ми завжди і скрізь підтримуємо один одного. У питаннях енергетики, особливо в газі, Азербайджан повністю підтримує Україну. І поступово ця співпраця знайде конкретні шляхи здійснення. Тоді Азербайджан у будь-який час буде постачати газ в Україну», - сказав посол.

У ході зустрічі сторони обговорили перспективи двостороннього співробітництва між Харківською областю та регіонами Азербайджанської Республіки.

Як зазначив М.ДОБКІН: «Є певна тривала історія дружніх відносин між нашими народами і нашими країнами. Є також низка дуже серйозних заходів, які намічені Президентами двох держав. Для того, щоб їх реалізувати, знадобиться дуже серйозна робота в кожному регіоні Україні та Азербайджану».

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Середня номінальна зарплата в січні знизилася на 10,8%

Середня номінальна заробітна плата в Україні в січні 2012 року становила 2,722 тис. грн., що на 10,8% менше, ніж у грудні 2011 року, і на 18,5% більше, ніж у січні 2011 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

«Зменшення розміру заробітної плати в січні порівняно з груднем є типовим сезонним щорічним явищем, яке пояснюється здійсненням одноразових виплат наприкінці року (нагород за підсумками роботи за рік, за вислугу років, компенсаційних виплат за невикористану відпустку тощо), а також зменшенням фонду відпрацьованого часу з розрахунку на одного працівника (у січні 2012 року 17 робочих днів проти 19 днів у грудні 2011 року)», - говориться в повідомленні Держстату.

В середньому за 2007-2011 рр. індекс номінальної заробітної плати в січні проти грудня становив 87,2%, зокрема в 2011 році — 27,4%.

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Кабмін виділив 43 млн. грн. на ліквідацію наслідків лютневої негоди в Криму

Уряд виділив 43,7 млн. грн. для проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася 7-8 лютого 2012 року на території міст Ялта, Алушта та смт Гурзуф.

Відповідне рішення Кабінет міністрів України ухвалив сьогодні, 27 лютого, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну.

Згідно з розпорядженням уряду, відповідні видатки будуть здійснені Міністерством фінансів за рахунок коштів резервного фонду держбюджету.

Як повідомлялося, внаслідок складних метеорологічних умов, пов’язаних зі шквальним вітром швидкістю 25-30 м/с та зниженням температури до -30˚С, на території Автономної Республіки Крим 7-8 лютого шестибальним штормом було пошкоджено берегоукріплювальні споруди узбережжя Криму. При обстеженні комісією, сформованою Оперативним штабом із забезпечення безперебійної роботи об’єктів та служб життєзабезпечення на території АРК, було встановлено великі пошкодження набережної, підпірних стінок вздовж берегової лінії та частини каналізаційного колектора в районі міст Ялта та Алушта.

За попередніми даними, для проведення першочергових заходів із відновлення постраждалих об’єктів потрібно: набережної і берегоукріплювальних споруд у м. Ялта - 12,4 млн. грн., набережної ім. Пушкіна у смт Гурзуф - 10,1 млн. грн., набережної Професорського куточка, Алушта - 17,7 млн. грн., зруйнованих ділянок колектора - 3,5 млн. грн.

Перелік відповідних витрат має у тижневий термін затвердити Рада міністрів АР Крим, погодивши ці питання з Мінекономрозвитку, Мінфіном та Мінрегіоном.

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Сербії надано статус кандидата в члени ЄС

Голови МЗС 27 країн ЄС схвалили рішення про надання Сербії статусу кандидата в члени Євросоюзу.

Про це повідомляє РІА «Новости».

"Сьогодні досягнуто домовленості, щоб Сербія одержала статус кандидата в члени ЄС", - сказав голова МЗС Франції Ален ЖЮППЕ.

24 лютого на переговорах у Брюсселі Сербія і Косово досягли угоди про регіональне співробітництво і спільний контроль на пропускних пунктах.

У жовтні 2011 року Єврокомісія рекомендувала надати Белграду статус офіційного кандидата в ЄС. Проте на грудневому саміті Євросоюзу не було ухвалено рішення з цього питання. У Брюсселі неодноразово заявляли, що початок переговорів про приєднання Сербії до ЄС залежатиме від прогресу у врегулюванні її відносин з Приштиною.

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