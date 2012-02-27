Колективу УНІАН представили нового Генерального директора

Сьогодні трудовому колективу інформаційного агентства УНІАН був представлений новий Генеральний директор - Вадим ОСАДЧИЙ.

Він був призначений на цю посаду зборами засновників компанії.

Олег НАЛИВАЙКО, який раніше суміщав цю посаду з посадою президента компанії, продовжить роботу як президент ТОВ «УНІАН».

«Зараз у мене з`явилася можливість зосередитися на питаннях стратегічного розвитку агентства. Я радий, що до нас приєднався Вадим, який відповідатиме за економічний розвиток проекту. Упевнений, що його досвід реалізації успішних інтернет-проектів допоможе вийти на якісно новий рівень. Хочу зазначити, що кадрові перестановки позитивно вплинуть на якість нашого контенту і послуг, які ми пропонуємо ринку. Водночас, редакційна політика залишиться без змін», – сказав О.НАЛИВАЙКО.

«Мені дуже приємно приєднатися до команди УНІАН. Вірю, що мій досвід і мої ідеї допоможуть зробити новий крок у розвитку агентства. Наше завдання – зміцнити лідируючі позиції агентства, а також активно розвивати власний онлайн-напрям», – зазначив В.ОСАДЧИЙ.

ПЕРСОНАЛІЇ:

НАЛИВАЙКО Олег Ігорович народився 10.10.1961 у Львові. Закінчив Львівський державний університет ім. І.Франка, факультет журналістики (1986). Член НСЖУ.

О.НАЛИВАЙКО очолює УНІАН з вересня 2002 року. З вересня 2009 по березень 2010 року перебував на держслужбі - працював в. о. голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України (в цей час обов`язки гендиректора УНІАН виконував головний редактор О.Харченко).

О.Наливайко також займав посади: помічник 1-го віце-прем`єр-міністра України, керівник прес-служби Міністерства економіки України (у 1993-1996); генеральний директор фірми "Довіра" (1996-2000); голова правління корпорації "Інформаційні системи України" (1997-2002 рр..).

ОСАДЧИЙ Вадим В`ячеславович народився 06.05.1978 у Києві. Закінчив Київський Університет Шевченка (спеціальність - політологія) та Одеську юридичну академію. Після університету 4 роки працював в кількох політичних проектах. У 2004 році разом з новою командою прийшов на сайт "Обозреватель". Протягом чотирьох років керував сайтом, а згодом - інтернет-холдингом "ОБОЗ.ua". З листопада 2008 року - керівник департаменту інтернет-проектів Групи "1 +1".

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